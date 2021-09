Voyageurs stellaires: la vie en orbite — Un voyage immersif à 408 km de la Terre

À quoi ressemble le quotidien des astronautes dans la Station spatiale internationale ? Dès le 28 septembre 2022, le public est convié à découvrir la vie des astronautes de la Station spatiale internationale grâce à une projection 360o au Planétarium Rio Tinto Alcan. Voyageurs stellaires : la vie en orbite est une incursion à la fois dans l’infiniment grand – l’espace — et dans l’exiguïté d’un engin spatial en orbite autour de la terre.

Plus récent ajout à la programmation 2021 d’Espace pour la vie et du Planétarium Rio Tinto Alcan, le film Voyageurs stellaires: la vie en orbite suit les astronautes dans la Station spatiale internationale (SSI) et documente les occupations des Américains Anne McClain, Christina Koch et Nick Hague, et du Canadien David Saint-Jacques.

De l’adaptation à l’apesanteur en passant par l’entraînement, les repas à bord et certaines difficultés qui surgissent inévitablement durant un séjour à 408 km de la Terre, les spectateurs prendront part à ce voyage stellaire dans le confort des sièges du Théâtre du Chaos.

Il s’agit de la plus ambitieuse production jamais filmée dans l’espace. Œuvre du studio montréalais Felix & Paul Studios, en collaboration avec TIME Studios, la projection a été adaptée avec l’équipe de production du Planétarium Rio Tinto Alcan afin d’être projetée sur un dôme 360o. Sous le dôme, les spectateurs auront l’impression de perdre leurs repères. Ni haut, ni bas, ni orientation : les créateurs ont choisi de présenter les choses comme les astronautes les vivent et de témoigner de cette réalité en apesanteur.

Une série de défis techniques et créatifs

Le film Voyageurs stellaires: la vie en orbite a été lancé le lundi 27 septembre 2021 au Planétarium Rio Tinto Alcan en parallèle avec une discussion sur les défis que présentait cette production immersive d’envergure. Le panel a été animé par Marika D’Eschambeault d’Espace pour la vie en présence d’Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan et de Félix Lajeunesse de Felix & Paul Studios. Malgré quelques petits pépins techniques, l’astronaute David Saint-Jacques s’est joint au panel en direct de Houston.

Félix Lajeunesse a raconté qu’il a voulu faire vivre une expérience unique au public et donner une dimension humaine à ce spectacle impossible à décrire lorsqu’on a les deux pieds sur terre. Il a fallu beaucoup de préparation et une année d’essais intensifs afin de mener à bien ce projet qui a duré deux ans et demi. Gérer un plateau de tournage à distance n’est pas une mince tâche. Concevoir une caméra antigravité sur mesure et adaptée aux conditions de la SSI en est une autre!

Malgré l’étroitesse des lieux, Felix & Paul Studios a misé sur une présentation « visuellement confortable », incorporant plusieurs prises de vue et un système robotique pour calibrer la caméra afin de créer un environnement 360o parfait.

Questionné sur sa participation à ce projet d’envergure, David Saint-Jacques a précisé qu’il a accepté d’une part puisqu’il s’agissait de l’outil idéal pour raconter leur histoire en invitant le public à bord, mais aussi parce qu’il était fier de collaborer à un projet créé par un studio montréalais.

À bord de la SSI, les astronautes sont à la fois devenus l’équipe de tournage et les protagonistes de ce film. L’astronaute a en outre mentionné que ses collègues se sont rapidement adaptés à la présence de la caméra à bord, « un peu comme un animal de compagnie » a-t-il ajouté à la blague durant le panel.

Du côté du Planétarium Rio Tinto Alcan, le défi était d’adapter le film afin de le présenter sur le dôme 360o du théâtre du Chaos et ainsi permettre au spectateur de ressentir l’espace en mouvement tel que vécu par les astronautes dans la SSI.

Un voyage à suivre

Écrit et réalisé par Félix Lajeunesse et Paul Raphaël de Felix & Paul Studios, le film Voyageurs stellaires : la vie en orbite a aussi été produit avec la collaboration du laboratoire national américain de l’ISS, de la NASA, de l’Agence spatiale canadienne, de l’Agence spatiale européenne, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale et de Roscosmos.

Lauréate aux Primetime Emmy Awards 2021 dans la catégorie « Outstanding Interactive Program », cette production est le premier opus du projet. La suite, La sortie dans l’espace, est prévue pour 2022.

Entre-temps, le public est invité à découvrir la première partie jusqu’au 17 décembre 2023, ne serait-ce que pour apprécier les scènes exceptionnelles du film… Car comme l’a mentionné David Saint-Jacques, la vue de la terre à partir de la fenêtre de la SSI est un spectacle des plus émouvants !

Cliquez ici pour consulter les horaires de diffusion du film d’une durée de 24 minutes.