Une rare météorite pourrait contenir les secrets de la vie sur Terre

Des scientifiques entendent bien percer les secrets d’une météorite particulièrement rare, et possiblement découvrir les origines des océans et de la vie sur notre planète. Les travaux effectués sur cette météorite, qui est tombée sur le territoire britannique plus tôt cette année, portent à croire que l’objet céleste date des origines du système solaire, il y a 4,5 milliards d’années.

La météorite de Winchombe, du nom de la ville où elle a été découverte, dans le Gloucestershire, est d’un genre extrêmement rare appelé chondrite carbonée. Il s’agit d’une météorite pierreuse, riche en eau et en matières organiques, qui a conservé sa composition chimique depuis la formation de notre système solaire.

Selon la Dre Ashley King, du département des sciences de la Terre au Musée d’histoire naturelle, « Winchcombe est la première météorite à être récupérée en 30 ans au Royaume-Uni, et la première chondrite carbonée à être préservée dans l’histoire de notre pays ».

Depuis la découverte de cette pierre spatiale, de nombreux scientifiques sont à pied d’oeuvre pour l’étudier et comprendre sa minéralogie et sa composition chimique, histoire d’en apprendre davantage sur la formation du système solaire.

Au dire du Dr Luke Daly, de l’Université de Glasgow, « la possibilité d’étudier cette météorite est un rêve devenu réalité. Plusieurs d’entre nous avons consacré nos carrières entières à étudier ce type de météorite rare. Nous sommes aussi impliqués dans les missions spatiales Hayabusa2 et OSIRIS-REx (des agences japonaise et américaine, respectivement, NDLR), qui visent à ramener des échantillons intacts d’astéroïdes carbonés sur Terre ».

À l’aide d’un financement spécial, les scientifiques ont pu se mettre à l’oeuvre immédiatement pour tenter de trouver des traces d’eau et de matière organique dans la météorite, avant qu’elle ne soit contaminée par l’environnement terrestre.

Comme le mentionne la Dre Queenie Chan, de l’Université de Londres, « les analyses préliminaires des équipes confirment que la météorite contient une vaste gamme de matériaux organiques. Étudier la météorite quelques semaines seulement après sa chute, avant toute contamination terrestre de grande envergure, signifie que nous sommes vraiment en mesure de remonter dans le temps et d’observer les ingrédients présents lors de la naissance du système solaire, et apprendre comment ils se sont combinés pour créer des planètes comme la Terre ».