Quand un soir de hockey bat un record de chaleur

Les amateurs de hockey aiment les statistiques et les records, mais celui-là, les Montréalais ne l’avaient pas vu venir: mercredi dernier, au moment du 2e match des demi-finales entre Montréal et Las Vegas, il faisait 45 degrés à Las Vegas, un nouveau record de température… non pas pour cette ville, mais pour un soir de match de la Ligue nationale de hockey.