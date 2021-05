Les chiens ne remuent la queue que s’ils sont contents? Faux

Votre chien vous accueille la queue frétillante et vous en déduisez qu’il est heureux de votre retour. Votre interprétation est-elle la bonne? Le Détecteur de rumeurs a vérifié.

Les mouvements de sa queue en disent effectivement long sur les émotions d’un chien. Ainsi, la queue entre les pattes peut traduire son stress ou sa peur. Alors que, dressée bien haut, elle indique sa volonté de domination. Mais le battement, lui, peut avoir plus d’une signification, selon des chercheurs italiens du Centre de recherche sur l’esprit et les sciences du cerveau (CIMeC) de l’Université de Trente (Italie).

Dans une étude parue en 2013 dans la revue Current Biology, l’équipe a établi que les battements de queue des chiens ne sont pas symétriques et portent plutôt à droite ou à gauche selon la situation. Un chien remuera la queue plus fortement vers la droite quand il est heureux, comme lorsqu’il voit son maître, et vers la gauche pour exprimer des émotions négatives, comme de l’hostilité à l’égard d’un autre chien. Ces résultats rejoignaient ceux d’autres travaux publiés par les mêmes chercheurs en 2007.

Ce type d’asymétrie gauche-droite associée à des asymétries dans le cerveau est répandu dans le règne animal et serait lié au comportement social des animaux.

Les chercheurs du CIMeC ont constaté que les chiens semblent capables de percevoir ces différences dans le battement de queue de leurs congénères. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir montré aux canidés participant à l’étude un court film dans lequel on pouvait voir la silhouette d’un chien gardant la queue immobile ou la remuant vers la droite puis vers la gauche, tout en mesurant leur comportement et leur rythme cardiaque. Résultat : lorsqu’un chien en observe un autre qui remue la queue vers la gauche, son rythme cardiaque s’accélère et il montre des signes de stress. À l’inverse, quand il regarde un congénère qui remue la queue vers la droite, il semble détendu.

Selon Giorgio Vallortigara, neuroscientifique à l’Université de Trente et responsable de l’étude, il ne s’agirait pas d’un comportement intentionnel cherchant à faire passer un message. Ce serait plutôt lié à la socialisation de l’animal et au fait que celui-ci se trouve souvent en présence de ses congénères. Le chien associerait alors le battement de queue des autres à un signe amical qu’il imiterait par réflexe.

Les chiens réagiraient de la même façon face à des chiens-robots, selon une étude canadienne publiée en 2011.

Verdict

Bien que les données soient encore maigres, on peut affirmer que le chien exprime plusieurs émotions différentes avec les mouvements de sa queue. Mais quand c’est votre chien, vous n’avez généralement pas besoin de cet indice pour savoir qu’il est content de vous voir…

