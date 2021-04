Le jus de citron est-il bon pour la digestion? Incertain

Après un repas trop copieux, le jus de citron peut-il prévenir l’indigestion? Le Détecteur de rumeurs s’est interrogé sur les supposés bienfaits de cette boisson.

L’origine de la rumeur

Le jus de citron contient beaucoup de vitamine C. Il est également riche en flavonoïdes, qui auraient des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes bénéfiques pour la santé intestinale. De plus, elles pourraient limiter la croissance des bactéries pathogènes, ce qui aurait des effets positifs sur la flore microbienne.

Certains médecins recommandent par ailleurs d’ajouter un peu de jus de citron et de miel à de l’eau chaude pour soulager les brûlements d’estomac.

Des effets mitigés sur la digestion

Il faut toutefois se rappeler qu’une indigestion peut avoir plusieurs causes: un gros repas, trop d’alcool, le reflux gastro-œsophagien, une infection, etc. À ce jour, il n’existe pas d’études évaluant l’effet du jus de citron pour diminuer l’inconfort dans ces situations.

Une étude chinoise a certes conclu que le jus de citron aurait des propriétés antioxydantes qui protègeraient le foie des dommages causés par l’alcool. Cependant, cette expérience a été réalisée sur des souris et ne s’applique peut-être pas à l’humain.

Par ailleurs, selon les gastro-entérologues, certaines personnes rapportent plutôt que les jus d’agrumes aggravent leurs symptômes de reflux gastro-œsophagien. Le jus de citron étant acide, il pourrait en théorie réduire le pH de l’estomac et augmenter le temps nécessaire à sa vidange. Toutefois, dans la pratique, les études n’ont pas démontré que cette association était très solide.

Peut-être un rôle préventif?

Le jus de citron ajouté à de l’eau ou à des aliments pourrait toutefois agir de façon préventive pour neutraliser divers microbes. Selon les chercheurs, l’acide citrique qu’il contient empêcherait en effet la multiplication de certaines bactéries en diminuant le pH de l’aliment.

Des études semblent d’ailleurs indiquer que le jus de citron pourrait diminuer les risques d’infection gastro-intestinale en raison de son activité antimicrobienne. Par exemple, il inactive des bactéries du genre Vibrio de même qu’Escherichia coli O157/H7, Salmonella enteritidis et Listeria monocytogenes lorsqu’il est utilisé pour mariner la viande.

Enfin, certains experts considèrent même que le jus de citron serait efficace pour désinfecter l’eau afin de la rendre potable. De plus, des chercheurs japonais ont montré qu’une solution à base de jus de citron pouvait jouer le rôle d’un rince-bouche.

D’autres effets bénéfiques?

Des chercheurs creusent aussi d’autres pistes, au-delà de la digestion. Selon des études réalisées sur la souris, les polyphénols du citron diminueraient l’obésité, préviendraient la résistance à l’insuline et amélioreraient le métabolisme des lipides. Une étude réalisée in vitro indique que le jus de citron retarderait l’assimilation du glucose en bloquant des enzymes responsables de digérer l’amidon. Une étude chez l’humain confirme d’ailleurs que ce jus réduit la glycémie chez les sujets qui viennent de manger du pain.

Enfin, certains affirment que le jus de citron pourrait diminuer la haute pression et que la consommation d’agrumes réduirait le risque de cancer gastrique. Des chercheurs de l’Université du Wisconsin et de l’Université Duke ont aussi démontré que la limonade non sucrée pouvait ralentir la formation de pierres aux reins.

Verdict

Bien que certaines substances présentes dans le jus de citron aient des propriétés bénéfiques pour la santé du système digestif, aucune étude n’a démontré qu’il pouvait soulager les indigestions.

