Rembobinage #29: The Mandalorian, saison 2

This is the way: le chasseur de primes Din Djarin est de retour pour une deuxième saison de l’excellente série The Mandalorian. Au menu: combats spatiaux, Pedro Pascal (sous son casque) et plusieurs surprises pour les amateurs de l’univers Star Wars. Sans oublier bébé Yoda…

Dans le cadre de ce 29e épisode de Rembobinage, votre podcast cinéma et télévision, Jean-Philippe Guilbault et Hugo Prévost replongent avec plaisir dans la série de Disney+ et s’interrogent sur l’avenir de l’offre télé du monde créé par George Lucas en 1977.