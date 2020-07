Une structure à 2900 km sous terre

Le post-doctorant en géophysique de l’Université du Maryland, Doyeon Kim, et ses collègues ont analysé les données de centaines de séismes majeurs enregistrés dans les parages des îles Marquises, un archipel volcanique du Pacifique Sud. L’équipe a examiné les échos générés par un type particulier d’onde sismique, connue sous le nom d’ « onde de cisaillement ».

Comme les échos de ces ondes peuvent être difficiles à distinguer du bruit aléatoire, ils ont fait appel à l’intelligence artificielle. L’algorithme avait été conçu à l’origine pour identifier des tendances dans les données astronomiques.

Cette structure géologique de 1000 km de diamètre et de 25 km d’épaisseur, est située à la frontière entre le noyau, en fusion, et le manteau, solide.

Les enregistrements d’activité sismique en question vont de 1990 à 2018. Il s’agissait de séismes de grande magnitude, 6,5 ou plus, et survenus à au moins 200 kilomètres sous la surface.

L’étude, publiée dans Science, évoque également qu’une seconde « zone de vitesse ultra-basse » (ULV), précédemment découverte sous Hawaii, serait plus grande qu’on ne le pensait jusqu’ici.

On appelle ces zones ULV parce qu’elles semblent ralentir les ondes sismiques. Mais leur composition reste un mystère. Les chercheurs soupçonnent qu’elles peuvent être chimiquement distinctes du noyau de fer et de nickel de la Terre, et du manteau rocheux en silicate, ou avoir des propriétés thermiques différentes

Reste que leur identification pourrait aider à comprendre si certains volcans ont des origines très loin sous la surface. Sans oublier l’étude de la composition du manteau inférieur, susceptible d’apporter de nouvelles connaissances sur le développement structurel terrestre et ses changements au cours du temps. C’est dans cette « région » que se produit la convection, censée être le mécanisme moteur de la tectonique des plaques.

