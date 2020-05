Mouvement Deluxe, saison 3: feutrine et calembours

Ils sont de retour! L’équipe de la complètement folle série d’animation Mouvement Deluxe a remis le couvert pour une troisième saison, juste à temps pour accompagner notre glissement dans la démence, COVID-19 oblige.

Mouvement Deluxe, ce sont des sketchs, bien sûr, mais c’est aussi – et surtout – un univers. Car présenter des gags sans queue ni tête est tout sauf nouveau, d’autant plus que la série est uniquement diffusée en ligne, sur la plateforme de la chaîne Télétoon. Pourtant, au fil des épisodes, on se découvre des accointances avec les personnes tout aussi disjonctés les uns que les autres. Est-ce parce que la plupart des blagues sont terminées en moins de 20 secondes, évitant ainsi de risquer l’essoufflement? Ou est-ce parce que le côté « animation » de la chose permet de sortir aisément des sentiers battus sans devoir dépenser une (trop grosse) fortune en effets spéciaux?

Bien sûr, Mouvement Deluxe n’est pas pour toutes les bouches (les oreilles? les yeux? qu’importe). Et plonger dans la série directement avec la troisième saison équivaudrait probablement à se retrouver sur la section de l’agrégateur Reddit consacrée à une saison avancée de Game of Thrones ou de Westworld et de tenter de comprendre les intrigues de ces séries en s’abreuvant aux théories des amateurs, aussi folles soient-elles.

Nouveauté, cette année: une actrice « inconnue » et « nouvelle dans le métier », Guylaine Tremblay, se joint à nos joyeux lurons. Avec Didier Lucien et Guy Nadon, qui font déjà partie de la troupe, cela promet! Sans oublier Jean-Philippe Baril-Guérard, Catherine Brunet, Pierre-Yves Cardinal, Xavier Dolan (!), Patrick Evans et Martin Watier, bien entendu. La famille s’agrandit, et on ne cesse de s’étonner, avec un sourire aux lèvres, qu’autant de grands noms de la scène artistique québécoise acceptent de venir lâcher leur fou en interprétant des personnages à la fois tordus et hilarants. Ou peut-être est-ce tout simplement cela, la raison?

Quoi qu’il en soit, Mouvement Deluxe, saison 3, envahit les internets tous les lundis pour 10 semaines. À dévorer petit à petit, ou tout d’un coup, à votre convenance.

