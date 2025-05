Des millionnaires canadiens en faveur de hausses d’impôts

Ils ont de l’argent, beaucoup d’argent, et aimeraient qu’Ottawa en prenne davantage dans leurs poches. L’idée peut paraître paradoxale, les mieux nantis étant très rarement favorables à une diminution de leurs avoirs, mais le groupe Patriotic Milionaires Canada, lancé dans la foulée des plus récentes élections fédérales, vise carrément à faire augmenter le taux d’imposition des plus riches. Explications.

« Je crois que c’est un mouvement qui est en croissance à l’échelle internationale, mais cela fait déjà quelques années que plusieurs Canadiens, dont moi-même, s’impliquent pour demander une taxe sur la richesse, par exemple. Je crois que le moment était bien choisi pour concrétiser la chose et s’implanter formellement au Canada », explique ainsi Claire Trottier, l’une des membres de ce groupe, en entrevue avec Pieuvre.

Le rassemblement a ainsi pris officiellement son envol, mais cela fait effectivement déjà plusieurs années que Mme Trottier, par exemple, milite en faveur d’un renforcement du code fiscal, de l’élimination des dispositions permettant aux plus riches de payer moins d’impôts, etc.

Et malgré l’intense joute entre les différents partis politiques, à Ottawa, Mme Trottier juge que l’idée que les riches « paient leur juste part » d’impôts « transcende les questions partisanes ». Selon elle, « une majorité de Canadiens, peu importe leur lieu de résidence ou leur affiliation politique, sont d’accord » pour que le gouvernement taxe davantage la richesse, principalement celle des ultrariches.

Pour une société plus juste

« Dans un monde où les inégalités de richesse existent et se creusent – on voit ce qui se passe, aux États-Unis, lorsque les ultrariches, qui ont toujours plus soif de richesse et de pouvoir, commencent à prendre des décisions qui font leur affaire, mais qui nuisent à la majorité des gens –, je crois que l’on ne devrait pas aller dans cette direction, au Canada, et plutôt avoir une société plus équitable, où la richesse est partagée », plaide encore Claire Trottier.

Cette dernière précise d’ailleurs que, nonobstant la victoire des libéraux fédéraux lors du dernier scrutin, le groupe Patriotic Millionaires Canada « aurait été prêt à travailler avec n’importe qui » pour atteindre son objectif.

Et Claire Trottier ne mâche pas ses mots: la question de la fiscalité, et plus spécifiquement la faible taxation des riches, est liée de près aux nombreuses crises que traversent les gouvernements d’ici et d’ailleurs: crise climatique, crise du logement, inflation… Toutes ces crises, dit-elle, « sont liées aux inégalités de richesse ».

La mobilisation de Patriotic Millionaires ne date pas d’hier, notamment avec des démarches effectuées en marge de la réunion du G20 au Brésil, l’an dernier. L’organisation y avait alors dévoilé une pétition forte de 1,5 million de noms en faveur d’une plus grande taxation des riches.

Et les nantis membres de ce groupe ne sont pas les seuls riches à demander aux différents gouvernements de les imposer davantage: 300 millionnaires, économistes et leaders du G20 ont ainsi signé une lettre appelant les dirigeants des plus grandes écon0omies du monde à en faire davantage pour « taxer la richesse extrême ».

Taxer, oui… Mais dans quelle proportion? Là-dessus, Claire Trottier se fait moins précise, en entrevue. « Nous laissons cette décision au gouvernement; mais il y a des recherches, effectuées par différents groupes, qui révèlent qu’en imposant, par exemple, une taxe d’un pourcentage donné aux plus riches, cela permettrait au gouvernement fédéral d’engranger des montants importants. »

Au-delà des impôts

Entre autres propositions pour « améliorer l’équité du système », Mme Trottier évoque l’augmentation des impôts sur les gains en capital. « Quand vous êtes salarié(e), comme la plupart des gens, votre salaire est imposable à 100%. Mais moi, si je réalise des gains en capital, ceux-ci ne sont imposables qu’à hauteur de 50% », dénonce-t-elle.

Et est-ce vraiment vendeur, de taxer davantage, alors que tous les principaux partis fédéraux, Nouveau Parti démocratique compris, ont promis des baisses d’impôts, lors du dernier scrutin? Le NPD était d’ailleurs la seule formation à vouloir « s’en prendre aux plus riches » et aux grandes compagnies. La formation ne compte plus que sept députés, et a perdu son chef.

« Je pense que cela prend du courage; j’espère que l’on en verra, d’autant plus que nous sommes dans une situation sans précédent, en ce moment », affirme Mme Trottier.

Déjà déficitaire sous Justin Trudeau, notamment en raison de la pandémie, le gouvernement fédéral devrait continuer d’écrire son budget à l’encre rouge, entre autres pour protéger l’économie canadienne contre les attaques de l’administration Trump.

C’est aussi l’influence et les tarifs de la Maison-Blanche qui ont été mis de l’avant par le gouvernement conservateur de Doug Ford, en Ontario, pour justifier le déficit de 14 milliards de dollars du budget provincial présenté cette semaine.

Et au Québec, voilà un certain temps que le gouvernement Legault carbure lui aussi aux emprunts.

Devant une telle situation, sans vouloir augmenter les impôts des plus riches, et avec une activité économique menacée, les élus devront faire un choix.

« Nous devons confronter plusieurs crises en même temps », rappelle Claire Trottier. Et chaque crise exige de grandes quantités de ressources, qui sont évidemment limitées.

Les démarches de Patriotic Millionaires Canada porteront-elles fruit? Seul le temps le dira. Mais le nouveau gouvernement Carney ne semble pas pressé d’augmenter les impôts. Les avoirs des plus riches, généralement rattachés à des valeurs boursières et des placements, semblent pour l’instant davantage menacés par les velleités tarifaires de Donald Trump.