Les veuves parallèles, ou les marionnettes du silence

Claudine Rivest n’a connu ni son arrière-grand-mère, ni sa grand-mère du côté paternel. L’une de ses tantes lui a cependant conté quelques fragments de leur histoire. En complétant ces fragments avec les récits d’autres membres de sa famille, elle en a tiré un spectacle de marionnettes sensible, émouvant et drôle; hypnotisant pour les adultes et tous les préadolescents qui remplissaient la salle du théâtre de L’Illusion, lorsque j’y étais.

Quand cette arrière-grand-mère de Claudine a perdu son mari – elle vivait déjà avec son fils et son épouse – voilà qu’elle est entrée dans un mutisme qui a duré jusqu’à sa mort, soit durant dix-huit ans… Pas un seul mot prononcé durant ces 18 ans, que cette femme a partagé avec sa belle fille lorsque, à son tour, le destin lui a pris son mari.

Telle est l’amorce du spectacle imaginé par Claudine Rivest: deux veuves qui vivent ensemble – une grand-mère et sa belle-fille – dont l’une ne prononce pas un seul mot pendant tout ce temps.

Autant dire que le spectacle n’est pas parlé et qu’on entend les mouches voler.

Et pour évoquer ces insectes, d’ailleurs, on fait appel à un violoniste, dont la musique va donc davantage tenir du bourdonnement que de l’ambiance sonore. Ce même musicien va aussi accompagner les disputes entre les deux femmes, ainsi que les rares moments de tendresse.

Le spectacle est rempli de trouvailles surprenantes, comme savent le faire certains marionnettistes proches de la prestidigitation. Les tableaux, les objets et les poupées s’animent, se battent, font voler les assiettes autour de la grande table familiale. Claudine Rivest croque littéralement dans tous ces récits en étant à la fois animatrice des personnages et actrice de ces deux veuves noires parfois similaires à de redoutables araignées.

Le spectacle est drôle, plein de surprises; il donne beaucoup à réfléchir sur cette époque où les ainés vivaient avec leurs enfants et où le cercle familial constituait une frontière de vie indépassable. Quant au décor, enfin, celui-ci est simple, mais très évocateur du quotidien des deux protagonistes, centré sur les réunions autour de la table et l’absence de ceux qui sont partis en emportant les mots.

Les veuves parallèles

Création, conception et interprétation : Claudine Rivest

Mise en scène : Sophie Deslauriers et Claudine Rivest

Musique : Isaac Beaudet Lefebvre

Éclairages : Nancy Longchamp

Collaboration à la conception des costumes marionnettiques : Sylvie Baillargeon

Collaboration à la conception de la scénographie : Paul Foresto

Assistance à la conception des marionnettes : Sophie Deslauriers

Conseiller à la manipulation des marionnettes à gaines : Noë Cropsal

Conseillère au mouvement dramaturgique : Olivia Faye Lathuillière

Coproduction : Les Sages Fous

Les veuves parallèles, du 3 au 5 avril au théâtre de l’Illusion, à Montréal