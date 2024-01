Rébellion du Minuscule : une initiation à l’esthétique de l’incertitude

La Rébellion du Minuscule est un spectacle hybride, entre amusante, mais très sérieuse conférence scientifique et exposition d’art visuel éphémère par le théâtre d’objets. Tout cela dans le but non seulement de distraire le public, mais aussi de l’initier aux liens entre physique quantique et beauté de l’incertitude et de l’infini questionnement sur le monde qui nous entoure. Le spectacle est ludique et joyeux, plein d’humour et de découvertes, de contemplation et de questionnements.

La scène est agencée comme une salle de musée avec Audioguide ou à peu près… Différentes colonnes couvertes de draps noirs accueilleront les œuvres d’art au fur et à mesure de leur création dans le spectacle. Les deux artistes conférencières et manipulatrices de beaux objets colorés et lumineux pour ce théâtre se donnent le courageux défi non seulement d’expliquer, mais aussi d’illustrer les bases de rien de moins que la physique quantique…

Car à la base des sciences les plus sérieuses figurent toujours une hypothèse, une idée originale qui s’appuie sur ce que l’on connaît mais s’en détache aussi radicalement; un peu comme en art où un artiste, s’il se réfère immanquablement à ses prédécesseurs, s’efforce d’être en rupture avec eux, d’innover et d’inventer de nouvelles formes.

La Rébellion du Minuscule est un laboratoire artistique et ludique de ce qui se passe dans l’infini petit et qui bouleverse radicalement nos certitudes.

Plusieurs expériences très scientifiques sont joliment mises en scène pour démontrer ce que le commun des mortels jurerait être totalement impossible.

Car si à notre échelle, les objets qui nous entourent ont un poids, une position et une vitesse de déplacement qui définissent leur état physique, il n’en est pas du tout de même dans le monde minuscule.

Avec les atomes qui composent la matière, en effet, rien ne se passe comme on pourrait l’imaginer et l’on découvre des choses tout à fait surprenantes : un objet peut, par exemple, occuper plusieurs positions simultanément; il peut être à la fois une onde et une particule, ce qui est quand même bien différent.

Et deux objets, parce qu’ils ont été intriqués, parviennent à s’envoyer de l’information plus rapidement que la vitesse de la lumière ne les y autorise normalement…

Et si tous ces phénomènes et bien d’autres ont des applications dans notre quotidien, des téléphones cellulaires aux futurs ordinateurs quantiques, même les scientifiques ne comprennent toujours pas comment cela est possible…

Entre art et science, la Rébellion du Minuscule permet de penser la contradiction et l’entre-deux, et de sortir de ce besoin pathologique qu’ont beaucoup d’entre nous de s’accrocher à des pseudos certitudes et de tout ranger dans des cases hermétiques pour en opposer les contenus plutôt que d’essayer d’en comprendre toute leur complexité.

La Rébellion du Minuscule

Direction artistique, texte et interprétation : Antonia Leney-Granger

Mise en scène : Évelyne Laniel

Distribution : Antonia Leney-Granger, Karine St-Arnaud

Scénographie : Véronique Poirier

Consultante scientifique : Stéphanie Jolicoeur

Accompagnement artistique : Olivier Ducas, Théâtre de la Pire Espèce

La Rébellion du minuscule, Physique quantique et théâtre d’objets, du 18 au 27 janvier 2024 au Théâtre aux Écuries à Montréal