L’iPhone 15 Pro pourrait-il devenir le nouveau standard des consoles de jeux?

Le 14 septembre dernier, Apple a organisé une présentation de l’iPhone 15 Pro. Les capacités de son processeur A17 Pro ont été démontrées dans les jeux Resident Evil 4, Resident Evil Village et Death Stranding. Ces jeux n’étaient auparavant disponibles que sur PC et consoles de jeux.

Apple affirme que les jeux seront plus beaux sur l’iPhone 15 Pro. L’iPhone 15 Pro pourrait-il être un concurrent à part entière de la Xbox, de la PlayStation et de la Switch?

Arguments pour

Apple veut entrer sur le marché du jeu et devenir l’un de ses leaders.

L’entreprise a déjà fait de telles tentatives. Auparavant, il a publié des ports de jeux populaires comme BioShock Infinite et Civilization VI pour macOS. Cette année, Apple a publié le Game Porting Toolkit, qui vous permet d’émuler des jeux Windows sur des ordinateurs et des ordinateurs portables équipés de processeurs M1 et M2.

Les représentants d’Apple ont déjà qualifié l’iPhone 15 Pro de « meilleure console de jeu ». Avec le nouvel appareil, la société entend concurrencer pleinement les plateformes Xbox de Microsoft et PlayStation de Sony. Elle veut y parvenir avec l’aide du processeur A17 Pro à 6 cœurs.

Il prend en charge le lancer de rayons : cela n’était auparavant pas possible sur les smartphones. L’A17 Pro dispose également de la technologie MetalFX Upscaling intégrée. Il augmente la résolution du jeu en cours d’exécution grâce à l’intelligence artificielle. Cela réduit la charge sur le processeur lui-même et augmente la fréquence d’images avec une image claire.

L’iPhone 15 Pro se connecte aux moniteurs

Le téléphone est connecté au moniteur via un câble USB Type-C spécial. L’iPhone 15 Pro prend en charge une résolution de sortie jusqu’à 4K et la connexion de manettes de jeu tierces. Grâce à cela, l’appareil se transforme en un analogue d’un PC à part entière.

Le gameplay des jeux annoncés pour iPhone 15 Pro ne diffère pas des versions pour Xbox et PlayStation

Mobile Resident Evil 4, Resident Evil Village et Death Stranding n’auront pas de changements de gameplay. Les versions pour l’iPhone 15 Pro ne diffèrent que par une qualité graphique dégradée et des performances à 30 images par seconde. Les critiques étrangers ont noté que Resident Evil Village avait l’air « impressionnant » sur un smartphone.

Arguments contre

Les « gros » jeux n’ont pas fait leur chemin sur iPhone

Au début des années 2010, Apple a collaboré avec des sociétés de jeux comme Rockstar et 2K. GTA : San Andreas, les premiers Max Payne et Bully sont sortis sur iPhone. Cependant, Rockstar ne s’est plus impliqué dans les jeux mobiles depuis 2016. Et le portage du jeu de tir BioShock, sorti en 2014, a été complètement retiré de la vente en raison de faibles performances et de bugs. 2K a refusé de publier une version mise à jour pour les nouvelles versions de l’iPhone.

Les premières places des meilleures ventes de l’App Store sont traditionnellement occupées par des jeux avec un gameplay facile à apprendre sur téléphone et un style simplifié – Minecraft, Geometry Dash, Plague Inc., Terraria et Five Nights at Freddy’s. Il est pratique de jouer en courtes sessions, tandis que les « grands » jeux nécessitent une immersion profonde. On ne sait pas quelle sera la popularité de Resident Evil Village et Death Stranding parmi les utilisateurs d’iPhone 15 Pro.

Apple n’a pas encore ses propres exclusivités

La puissance de l’iPhone 15 Pro se manifeste dans les jeux tiers disponibles sur PC et consoles. Dans le même temps, Apple ne dispose pas encore de studios de jeux internes capables de produire des jeux exclusivement pour iPhone et iPad. De ce fait, l’attrait de l’iPhone 15 Pro en tant que plateforme de jeu est perdu : il n’y a aucune raison d’acheter un smartphone pour des titres spécifiques.

L’écran de l’iPhone 15 Pro n’est toujours pas adapté aux gros jeux

À en juger par les vidéos, près de la moitié de l’écran lorsqu’il est contrôlé avec les doigts est occupé par les boutons virtuels de la manette de jeu. Pour jouer confortablement et voir ce qui se passe à l’écran, vous aurez besoin d’une manette de jeu connectée.

Un problème supplémentaire est la limitation des jeux en cours d’exécution sur l’iPhone 15 Pro. En raison de la nature du processeur A17 Pro, le téléphone surchauffe plus rapidement que les modèles précédents. Par conséquent, vous ne pourrez pas jouer à des jeux exigeants sur un smartphone pendant longtemps.

L’iPhone 15 Pro est nettement plus cher que les consoles de jeux

Le modèle le moins cher avec 128 Go de mémoire coûte 999 $ aux États-Unis. C’est le double du prix de 499 $ de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Dans le même temps, à en juger par Resident Evil 4, les versions mobiles des jeux coûteront au moins 60 $, soit le même prix que sur Xbox et PlayStation. En raison du coût élevé du smartphone lui-même et de ses jeux, les utilisateurs sont plus susceptibles de préférer acheter des consoles de jeux.

L’iPhone 15 Pro n’occupe qu’une partie du marché de l’iPhone

Pour que les téléphones Apple soient perçus comme des consoles de jeux à part entière, les jeux doivent également sortir sur les iPhones standards. On ne sait pas quand cela se produira et si les jeux sortiront sur les iPhones classiques.