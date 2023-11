Dans les coulisses de Gameloft #03: l’importance du son

Qu’est-ce qui fait le succès d’un jeu vidéo? Au-delà des visuels, des mécaniques et de l’histoire, il faut s’assurer que les joueurs soient immergés dans une ambiance sonore captivante, un enjeu encore plus important lorsque l’on développe des titres de plus en plus ambitieux et complexes. Dans cet épisode des Coulisses de Gameloft, Antoine Pelltier, Worldwide Audio Manager, nous parle de l’importance du son et de tout ce qui l’entoure.

