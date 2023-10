Le bon et le mauvais côté du jackpot – 5 histoires bizarres de gagnants

Un gros lot au loto peut vous faire rêver de le toucher un jour. Mais beaucoup de ceux qui ont vécu cette expérience vous rappellent qu’il ne faut pas souhaiter trop fort un gain important, car il peut devenir une malédiction.

Il existe trop d’histoires édifiantes de personnes devenues riches du jour au lendemain, mais qui n’ont pas su investir judicieusement, et qui ont vu leur manne s’évanouir presque aussi rapidement. Voici l’histoire de cinq gagnants malchanceux de la loterie qui sont passés de la richesse aux haillons.

Ces histoires devraient servir d’avertissement à tous ceux qui pensent que toucher le jackpot au loto résoudra tous leurs problèmes. Les experts recommandent aux gens de jouer de manière responsable et de faire attention si cela commence à avoir des conséquences négatives sur leur vie. Le choix de l’endroit où jouer est important et particulièrement difficile s’il s’agit d’un jeu en ligne. Si vous êtes à la recherche d’un casino en ligne digne de confiance au Canada, vous devriez lire davantage sur lisez plus sur casino.org quelles sont vos meilleures options.

1. Du gagnant au voleur

James Hayes travaillait comme gardien de nuit en 1998 lorsqu’il a gagné 19 millions de dollars en jouant au au SuperLotto en Californie .

Mais il est rapidement passé du statut de gagnant à celui de perdant : Son ex-femme aurait pris la moitié de l’argent du jackpot, et Hayes a développé une dépendance à l’héroïne qui lui coûtait 1 000 dollars par semaine.

Les autorités affirment qu’il a eu recours au braquage de banques pour maintenir son niveau de vie. Le FBI l’a surnommé le « PT Cruiser Bandit » et le « Seasoned Bandit », en raison de sa voiture et de ses cheveux gris.

En 2018, Hayes a plaidé coupable de vol de banque et a été condamné à 33 mois de prison.

2. Avec des amis comme ça…

Jay Sommers n’avait que 20 ans en 1988 lorsqu’il est devenu l’un des cinq gagnants se partageant une loterie de 28,9 millions de dollars dans le Michigan. Pilote de course professionnel, Sommers a englouti sa première tranche annuelle de 290 000 dollars dans l’achat de cinq voitures de luxe.

Incapable de payer ses impôts, il a demandé à un ami doué pour les affaires de l’aider à gérer son argent. Cet « ami » aurait vidé le compte en banque de Mme Sommers en investissant dans des affaires louches qui n’ont pas abouti.

Sommers a fini par poursuivre l’ami en justice et par livrer des pizzas pour joindre les deux bouts.

Lorsque vous avez besoin d’aide pour décider de ce que vous allez faire de votre argent, faites appel à des professionnels, pas à des amis douteux. Aujourd’hui, les services de planification financière sont disponibles en ligne et à un prix abordable, auprès de planificateurs financiers agréés qui feront passer vos intérêts en premier.

3. Le biscuit s’effrite

Un autre jeune gagnant, un éboueur britannique nommé Michael Carroll, avait 19 ans lorsqu’il a remporté un lot de 14,4 millions de dollars en 2002.

Il est devenu un peu fou : il a emménagé dans un manoir, acheté des bijoux en or et s’est mis à consommer de la drogue et de l’alcool.

Il s’est retrouvé en prison à plusieurs reprises et l’argent du prix s’est envolé en l’espace de dix ans. Carroll a trouvé un emploi dans une usine de biscuits en Écosse, où il ne gagnait que 300 dollars par semaine. Plus récemment, il a livré du charbon pour gagner sa vie.

Il se dit reconnaissant pour le travail et la seconde chance qu’il a eue dans la vie. Carroll se dit heureux d’être en vie, sobre et sorti de prison, ce qui lui permet de passer du temps avec sa jeune fille.

4. Une fin modeste pour un vainqueur de record

En 1981, Lou Eisenberg a gagné 5 millions de dollars à la loterie, le plus gros gain jamais enregistré jusqu’alors.

Ce New-Yorkais a pu prendre une retraite anticipée de son travail de bricoleur qui consistait à installer des ampoules électriques, et il a commencé à suivre presque toutes les suggestions de ses amis et de sa famille sur la manière de dépenser son argent.

Il a acheté un appartement en bord de mer et a voyagé dans le monde entier avec sa femme. Il avait un grand cœur et se sentait obligé de donner une grande partie de son argent.

Aux dernières nouvelles, Eisenberg était à la retraite et vivait dans un mobile home en Floride, s’en tirant avec une sécurité sociale de 1 800 dollars par mois.

5. L’homme qui voulait un style de vie de haut vol

William « Bud » Post III avait des problèmes d’argent : Il a fait des petits boulots et a purgé une peine pour avoir émis des chèques sans provision. Lorsqu’il a gagné 16,2 millions de dollars à la loterie de Pennsylvanie en 1988, il pensait que ses problèmes étaient résolus. Mais il s’est rapidement retrouvé endetté.

Il a essayé d’aider ses frères et sœurs à ouvrir un restaurant et un commerce de voitures d’occasion. Post a acheté un avion, bien qu’il n’ait pas de licence de pilote, et a acheté un manoir.

Son ancienne petite amie, devenue propriétaire, l’a poursuivi en justice pour obtenir un tiers de ses gains. Comme il ne paie pas, ses avoirs sont gelés par un juge. Les relations avec sa famille se sont détériorées et l’un de ses frères a tenté d’engager un tueur à gages pour le tuer.

Post a été contraint de tout vendre et est retourné derrière les barreaux pour avoir tiré sur un repo-man qui tentait de lui prendre sa voiture. Finalement, il a vécu des prestations d’invalidité de la sécurité sociale jusqu’à sa mort à l’âge de 66 ans.