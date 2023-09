La popularité de ce jeu bizarre qu’est le rami

Le rami est l’un des jeux de cartes les plus amusants à jouer entre amis. Mais, comme pour pratiquement tous les autres types de jeux de cartes, il est désormais possible de jouer au rami en ligne pour de l’argent réel. Pas tous, évidemment, mais au Canada on est en train d’équiper les salles virtuelles avec ce jeu, comme on le démontre sur https://syndicate.casino/fr-ca.

Malgré sa simplicité, le rami est l’un des jeux de cartes les plus stimulants mentalement. Il y a plusieurs niveaux à ce jeu, et à part le poker, il implique probablement plus de compétences que n’importe quel autre jeu de cartes. Vous devez évaluer plusieurs scénarios, tels que ce que vous avez, les combinaisons possibles et ce que les autres joueurs peuvent avoir ou ne pas avoir.

Les principes de base du jeu de rami

On ne sait pas grand-chose de ce jeu, si ce n’est qu’il a des origines anglo-saxonnes. Selon toute probabilité, il s’agit d’un dérivé du rami texan. Les règles du rami sont assez simples, et c’est peut-être aussi pour cette raison qu’il s’est rapidement répandu parmi des joueurs d’âges, de sexes et de milieux sociaux différents.

Pour jouer au rami, vous avez besoin de deux jeux de 52 cartes françaises, y compris les 4 jokers (qui prennent la valeur de la carte souhaitée). Vous pouvez jouer de 2 à 7 joueurs.

Le croupier distribue 10 cartes à chaque joueur en commençant par la droite, puis il place le jeu au centre de la table en retournant une carte. Le joueur qui a reçu la première carte commence la partie, en décidant de tirer immédiatement la carte retournée ou d’en prendre une de la pioche. Pour ouvrir, il faut réaliser des combinaisons spécifiques de cartes qui, une fois additionnées, atteignent au moins 50 points. Après avoir jeté la carte, le tour passe au joueur suivant et ainsi de suite.

Le but est d’égaliser toutes les cartes en sa possession afin de clôturer le jeu avant ses adversaires et de remporter la partie. Le joueur qui dépasse le premier les 101 points perd. Il s’agit d’un jeu où la chance joue un rôle prédominant, mais qui nécessite également une stratégie intelligente.

Les 4 phases du jeu de rami

Le tirage

Le joueur qui commence la partie peut tirer une carte de la pioche ; les autres peuvent faire de même, ou tirer de la pile de défausse.

L’attaque

Pendant son tour, chaque joueur, en plus de tirer une ou plusieurs combinaisons, peut ajouter une ou plusieurs cartes aux combinaisons déjà présentes sur la table.

La défausse

A la fin de son tour, le joueur doit défausser la carte qui se trouve dans le jeu de tirage et qui peut être tirée par le joueur suivant.

Fermer

Le jeu se termine lorsqu’un joueur s’est débarrassé de toutes les cartes qu’il avait en main.

Comment calculer les points au rami ?

Les points correspondent à la valeur faciale des cartes, ainsi 2 équivaut à 2 points, 3 équivaut à 3 points et ainsi de suite. Les chiffres ont une valeur de 10 points et le joker de 20. Il est donc important de poser ces cartes et de ne pas les avoir en main à la fin du tour. L’as ne vaut qu’un point s’il est seul, alors qu’il vaut 11 points s’il est associé à d’autres cartes. Naturellement, le joueur qui s’est couché prend zéro point.

Les variantes de rami

Le rami s’est répandu dans le monde entier et quelques variantes populaires se sont imposées. Voici les plus joués.

Le rami indien – Cette variante suit les mêmes règles que le rami classique, sauf que chaque joueur commence avec 13 cartes. Les Indiens adorent le rami. C’est probablement le jeu de cartes le plus populaire du sous-continent.

Gin Rummy – Cette variante a ses racines aux États-Unis et était à l’origine un dérivé du Whiskey Poker. Elle se joue entre deux joueurs avec 10 cartes chacun provenant d’un jeu de cartes. Si vous jouez au Gin Rummy en ligne, n’oubliez pas que les as ne peuvent servir que de 1 dans cette variante.

Rami 500 – Jusqu’à huit joueurs peuvent jouer à cette variante du rami. Vous utiliserez deux jeux de cartes et obtiendrez sept cartes chacun, pour commencer. S’il n’y a que deux joueurs, vous recevrez 13 cartes chacun. Au fur et à mesure que vous posez vos mélanges, comptez vos points. Lorsque quelqu’un gagne, le total de toutes ses cartes est additionné et ajouté au total du joueur qui a posé sa fusion. Le gagnant final est le premier à marquer 500 points.

Le Rummy 500 est un peu plus complexe. Si vous êtes novice en matière de rami, commencez par l’une des autres variantes jusqu’à ce que vous la maîtriserez.