Top 10 Conseils Secrets pour Économiser de l’Argent Qui Vont Vous Époustoufler

Tout le monde rêve d’accumuler des millions de dollars en cultivant un « arbre à argent » à la maison. Cependant, le coût de la vie croissant et les urgences imprévues rendent difficile la réalisation de cette vision. Heureusement, vous pouvez économiser de l’argent pour améliorer votre situation financière même dans des circonstances difficiles, mais cela ne se fera pas sans sacrifices et concessions. Dans cet article, nous passerons en revue plusieurs méthodes pour surveiller de près vos finances et éliminer les achats inutiles.

Démystification des Conseils Uniques pour Économiser de l’Argent

Voici quelques-unes des méthodes les plus efficaces et les plus actuelles pour économiser de l’argent que n’importe qui, quel que soit son âge, sa profession ou sa situation familiale, peut utiliser. Alors, commençons.

Utilisez la Règle des 30 Jours pour Reporter les Achats

Pour éviter les achats impulsifs, il peut être utile d’attendre un peu avant d’acheter quelque chose qui attire votre attention. Si vous avez des doutes sur un achat en ligne, vous pouvez toujours le mettre dans votre panier et faire une pause. Si un magasin constate que vous avez abandonné un panier, il peut vous envoyer un code de réduction. Si attendre 30 jours est trop long, envisagez un délai plus court de 24 ou 48 heures.

Suivez Vos Dépenses

Établir un budget est une étape essentielle pour développer la maîtrise de vos dépenses, ce qui vous permettra d’atteindre vos objectifs d’épargne. Un plan budgétaire n’a pas besoin d’être long ou compliqué. La première étape consiste à additionner tous vos revenus mensuels. Ensuite, consultez vos relevés bancaires et de carte de crédit des trois à six derniers mois. Chaque mois, vous devriez passer en revue vos principales catégories de dépenses (comme le loyer, l’épicerie, les restaurants, les transports, les loisirs, etc.) et enregistrer toutes les modifications. Pour calculer le flux de trésorerie net mensuel, soustrayez toutes les dépenses mensuelles de toutes les recettes mensuelles.

En suivant vos dépenses, vous pouvez découvrir quelles sont les catégories qui absorbent le plus votre argent et apporter les ajustements nécessaires à vos habitudes de dépenses. Si vous constatez qu’une grande partie de votre budget mensuel est consacrée aux repas à l’extérieur, une façon de réduire cette dépense est d’acheter des produits d’épicerie et de préparer davantage de repas à la maison.

Annulez Vos Abonnements

La famille typique au Canada a maintenant entre sept et neuf abonnements payants, grâce à la prolifération des services de streaming, des publications numériques et des applications de santé et de remise en forme. En fait, au Canada, quatre personnes sur cinq ont déclaré être abonnées à quelque chose. Même si chaque abonnement sert une fonction utile, vous n’en avez peut-être pas besoin de tous. Vous pouvez mieux évaluer vos besoins en effectuant un audit de vos abonnements et en identifiant les services que vous utilisez le moins fréquemment. Ensuite, annulez l’abonnement et décidez si vous en avez vraiment besoin ou non.

Automatisez les Transferts

Mettre votre vie financière en pilote automatique est une excellente méthode pour accélérer votre progression vers vos objectifs financiers. Si vous êtes payé toutes les deux semaines, vous savez exactement quand votre argent sera déposé sur votre compte. Vous pouvez utiliser ces informations pour organiser des transactions automatiques afin de rembourser des dettes, d’investir ou d’épargner.

Il y a deux avantages principaux à l’automatisation financière. Tout d’abord, vous n’aurez pas à vous soucier de payer manuellement les nombreux services et dettes que vous devez déjà. Cela peut vous procurer la tranquillité d’esprit en évitant des frais d’intérêt inutiles et/ou des pénalités de retard.

De plus, vos objectifs d’épargne et d’investissement avancent automatiquement. Une fois que ces fonds auront été placés sur les comptes appropriés, vous pourrez rapidement consulter votre compte bancaire pour voir combien d’argent est disponible chaque mois pour les dépenses non essentielles.

Gagnez de l’Argent pour Économiser de l’Argent

Parfois, quand tout le reste échoue, il est temps de commencer à gagner de l’argent. Bien que cela ne soit pas facile, c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent. De nos jours, il existe de nombreuses façons de gagner un revenu. Nous avons une idée incroyable pour vous. Même si vous travaillez 12 heures par jour ou de 9 à 5, vous pouvez toujours gagner un revenu passif en investissant simplement dans des cryptomonnaies. Cela ne nécessite pas de consacrer votre temps supplémentaire au trading sur le forex. Vous pouvez utiliser des robots automatisés gratuits comme Ethereum Code pour effectuer toutes les tâches de trading et suivre facilement les fluctuations des prix de vos actifs. Ces robots vous fourniront non seulement des informations sur les conditions actuelles et futures du marché, mais aussi des opportunités rentables pour gagner plus d’argent.

Faites une Liste Avant d’Acheter et Suivez-la

Vous pouvez facilement dépenser trop d’argent en épicerie si vous n’êtes pas diligent dans votre plan budgétaire. C’est un fait ; je l’ai vécu moi-même. Vous pouvez économiser de l’argent en évitant de faire des achats inutiles si vous entrez dans un magasin avec un plan et une liste.

Contribuez aux Plans de 401(k) Avec Correspondance

Profiter au maximum du programme de correspondance de 401(k) de votre entreprise est un moyen simple d’ajouter un peu plus à vos économies mensuelles. Ne refusez pas ce qui équivaut à de l’argent gratuit de votre employeur. Le programme de correspondance est structuré de telle sorte que si vous versez un certain pourcentage, disons 6 %, l’entreprise versera un montant équivalent.

Dépensez moins pour ce qui est inutile

L’argent dépensé pour des choses qui peuvent être réduites sans impact majeur sur la vie quotidienne est considéré comme frivole. Les factures de carte de crédit peuvent révéler de nombreux cas de dépenses inutiles. Les téléphones résidentiels, par exemple, deviennent obsolètes. Étant donné que la plupart des gens préfèrent aujourd’hui utiliser leur téléphone mobile pour communiquer, vous pouvez économiser de l’argent chaque mois en annulant votre forfait de téléphonie résidentielle. Dans le même ordre d’idées, si vous pouvez éviter de remplacer votre smartphone tous les ans ou deux, faites-le. Les achats plus importants nécessitent davantage de suivi et d’évaluation pour déterminer s’ils sont réellement nécessaires.

Fixez-vous des objectifs d’épargne

Pour progresser mensuellement de manière constante vers vos objectifs monétaires à long terme, il est essentiel de fixer des objectifs à la fois réalistes et ambitieux. Une fois que vous avez établi un budget fonctionnel, vous pouvez évaluer ce qui reste de vos revenus et vous fixer un objectif d’épargne équitable. Il est essentiel que ces objectifs soient réalisables. Il est facile de perdre la motivation si vous visez trop haut et que vous ne parvenez pas à les atteindre après quelques mois. L’épargne croîtra plus lentement si vous visez trop bas.

Établissez un budget 50/30/20

Un budget peut vous aider à gérer vos finances et, idéalement, à conserver en votre possession une plus grande partie de votre argent durement gagné. Le budget 50/30/20 est une recommandation populaire ici chez NerdWallet. Suivre cette stratégie implique d’allouer 50 % de votre revenu disponible aux besoins, 30 % aux désirs et 20 % à l’épargne et au remboursement des dettes. Vous pouvez apporter des modifications ailleurs si vous constatez qu’une de vos allocations dépasse ces seuils.

Clé à retenir

Si vous cédez à vos envies, aucun de ces conseils ne vous aidera. Gardez la tête haute, concentrez-vous sur la récompense et ne perdez jamais de vue vos objectifs financiers. Si vous souhaitez un aperçu mensuel visible de votre situation financière sur tous vos comptes, envisagez d’utiliser un outil financier en ligne. En suivant ces directives, vous pourrez établir de solides routines financières. Cependant, des coûts inattendus peuvent survenir et nécessiter des liquidités rapides. Que vous soyez dans cette situation en ce moment ou que vous souhaitiez simplement vous y préparer à l’avenir, Magical Credit propose une variété d’options pour répondre à vos besoins.