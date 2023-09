Les perspectives d’avenir du casino en direct

Si les casinos terrestres ont longtemps été le seul moyen de jouer à certains jeux dans des conditions satisfaisantes, le monde du casino en ligne est bien vite arrivé pour contester cet état de fait. Aux balbutiements d’internet, on pouvait encore faire une distinction claire entre le jeu dans un véritable établissement et un jeu en ligne. Mais les dernières évolutions technologiques ont fini par doucement rendre cette distinction plus difficile à faire.

De nos jours, il est donc possible de jouer à un jeu de blackjack, de roulette ou même d’autres jeux moins connus depuis chez soi ou sur son mobile sur un live casino et de jouer avec un vrai croupier professionnel. Toutefois, le casino en direct peut-il encore aller plus loin ? Quel pourrait être son avenir ?

VR, AR et motion gaming : faites vos jeux !

Comme pour le jeu vidéo de nos jours, le défi technique que les développeurs doivent affronter n’est plus tant lié aux graphismes qu’à l’immersion dans le jeu. En travers de leur chemin se dresse un ennemi de taille : l’écran.

Comment passer cette barrière dont nous avons pourtant besoin ? La réponse pourrait résider dans de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le motion gaming.

La solution réalité virtuelle

La réalité virtuelle est déjà en train de se démocratiser avec les casques comme le Meta Quest ou le HTC Vive. On trouve même des casques qui permettent d’utiliser un smartphone comme interface. La réalité virtuelle est une technologie prometteuse pour les casinos en direct et elle est déjà utilisée pour certains jeux. Avec une vue à 360° commandée naturellement par les mouvements de votre tête et la possibilité d’utiliser des manettes pour simuler le mouvement des mains, c’est actuellement la solution qui semble la plus appropriée pour le grand public.

Problème, ces casques ne sont pas encore abordables par tous, leur utilisation peut induire du “motion sickness” (ou la cinétose en français, mais que l’on appelle communément le mal des transports), et les cas d’utilisation sont encore trop peu nombreux pour justifier l’achat d’un tel objet.

La réalité augmentée et le motion gaming : pas encore prêts ?

La réalité augmentée et le motion gaming sont des pistes de réflexion intéressantes, mais elles posent des problèmes de taille. Ce sont des technologies qui nécessitent une programmation poussée et même les plus grands studios de jeu vidéo ne s’y essayent pas. Or, les studios qui créent les jeux de casino sont bien plus petits, et si même des équipes de plusieurs centaines de personnes ne le font pas, vous imaginez bien que ce n’est pas possible pour un développeur casino.

Ajoutons à cela que du côté du joueur, cela requiert un calibrage plus poussé et complexe que la VR, et même avec un bon calibrage, les bugs sont encore nombreux pour des jeux gourmands en ressources.

L’avenir serait-il du côté du Métavers ?

Avec l’essor de la VR et de la crypto, il semble assez probable que l’avenir du casino en direct se dessine avec le web 3.0. En effet, le métavers ouvre de nouvelles possibilités, notamment au niveau des transactions avec l’utilisation de crypto-monnaies et de NFTs ou tokens non fongibles. Cette nouvelle manière d’approcher les transactions dans un monde virtuel qui est accessible avec la réalité virtuelle, promet aux gens de pouvoir “vivre” dans ce monde de pixels.

À l’heure actuelle, de nombreux métavers permettent aux joueurs de faire leur shopping, de commander à manger, d’acheter des objets uniquement virtuels et d’avoir une sorte de vie sociale dans ce monde. Le casino pourrait donc bientôt en faire partie.