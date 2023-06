Faire sonner le tiroir-caisse dans Blooming Business: Casino

Tentez votre chance! Celle-ci pourrait bien vous sourire… À moins que cela ne soit toujours la maison qui l’emporte. Les développeurs d’Homo Ludens proposent Blooming Business: Casino, un jeu de gestion de, eh bien, de casinos. Avec looks rétro et animaux parlants à la clé.

Dans un Las Vegas semblant tout droit sorti des années 1950 et 1960, avec le côté kitsch absolument assumé et la décoration de l’ère spatiale, le joueur devra s’improviser gérant, gestionnaire, voire architecte et décorateur intérieur dans une série de casinos de plus en plus exigeants, histoire de rembourser l’importante dette contractée auprès d’individus parfois fort peu recommandables.

Machines à sous, tables de blackjack, mais aussi embauche de personnel, aménagement des différentes pièces (y compris la salle de pause, ou encore d’entretien), sans oublier la décoration… Il faudra gérer presque tout, dans notre casino, afin de s’assurer de la bonne marche de l’établissement. Y compris la détection des tricheurs, ou encore la production de points de recherche pour débloquer des améliorations.

Il n’y a pas à dire, les développeurs de chez Homo Ludens, un studio européen, ont pensé à (presque) tout. Y compris au fait, par exemple, que d’offrir des boissons alcoolisées est apprécié des visiteurs, certes, mais encourage aussi les gens à se battre, à échapper leur verre par terre, ou encore à pisser par terre, plutôt que d’utiliser les toilettes.

Il faudra aussi, de niveau en niveau, s’assurer de respecter les goûts de certaines catégories de visiteurs, principalement les grosses légumes, ces gens aux poches souvent bien profondes qui vous permettront de progresser, à condition de satisfaire leurs exigences parfois complexes.

Tout cela est fort amusant, et on se prend bientôt à tenter d’optimiser nos installations pour en tirer le plus d’argent possible, en le moins de temps possible.

Comme jeu de gestion Blooming Business: Casino tient fort bien la route. Ce qui fonctionne moins bien, cependant, c’est la multiplication d’interfaces souvent inutilement complexes qui finissent par gruger une bonne partie de notre temps de jeu. Vous créez une nouvelle zone pour y installer un bar? Eh bien, avant de pouvoir embaucher un barman, et même si l’aménagement est terminé, à vos yeux, il ne faudra pas oublier de cliquer sur le bouton de confirmation de la création de la zone, qui n’est pas au même endroit que la zone en question (qui est généralement au centre de l’écran), mais plutôt en bas à droite…

Des boutons étrangement placés, des fonctionnalités que l’on cherche dans différents menus, des objectifs clairs – mais dont l’élément déclencheur ne l’est pas toujours… Il y aurait un ménage à faire, histoire de simplifier tout cela et rendre l’expérience plus agréable.

Malgré ces petits défauts en matière d’interface, Blooming Business: Casino propose une expérience suffisamment différente des autres jeux de gestion pour que l’on ait une assez forte envie de s’y replonger. Peut-être est-ce la faute de notre faible pour la déco rétro et les animaux qui parlent?

Blooming Business: Casino

Développeur: Homo Ludens

Éditeur: Curve Games

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Interface du jeu offerte en français