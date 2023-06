Quelques jeux vidéo en sortie à partir de l’été 2023

Comme l’industrie de la musique et du cinéma, celle du jeu vidéo est sans cesse en mouvement. À partir de cet été 2023, les amateurs n’auront qu’à bien se tenir, car les surprises se succèderont. Les sorties de certains opus sont attendues depuis des lustres. L’année précédente, les nouveautés étaient nombreuses, pour ne citer que God of War, Elden Ring et bien d’autres. L’année 2023 ne déroge pas à cette règle. Voici donc une brève liste des jeux à ne surtout pas manquer.

Street Fighter 6 : le légendaire jeu de combat

Cet été 2023, Capcom fête son grand retour avec un sixième opus de Street Fighter. Dernièrement, deux versions bêta ont été proposées afin de permettre aux gamers de découvrir les facettes de ce jeu de combat. Avec Street Fighter qui se veut plus accessible, les joueurs auront droit à deux modes de jeu, à commencer par le mode moderne, qui aidera les novices à mieux s’initier aux jeux. D’ailleurs, les manipulations sont facilitées.

Le second type de contrôle est le mode classique. Avec celui-ci, les joueurs avérés pourront redécouvrir toutes les techniques de combat qu’ils ont appréciées depuis toujours. Ils pourront exécuter des combos particulièrement techniques, et surtout incroyables. Le jeu intègrera en outre un mode entraînement. Ce mode a été remis au goût du jour, afin que les gamers puissent plus facilement s’imprégner du jeu.

Au casting, vous retrouverez en tout 18 combattants, parmi lesquels vous avez quelques nouvelles têtes, dont Kimberly et JP. Bien sûr, d’anciens joueurs seront aussi présents, comme Dhalsim, Chun-Li ou encore Ryu. Capcom pense également rajouter le casting au fil du temps. Que vous préfériez jouer en solo, en duel ou en ligne, vous serez totalement servi !

Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series et sur PC. Vous voulez parier sur votre personnage favori ? Vous ne pourrez certes pas miser sur vos personnages sur un site de paris sportif Belgique, mais vous aurez l’occasion de vous lancer des défis entre amis et éventuellement faire des paris.

Final Fantasy XVI : le RPG intemporel

Bien que le 15ème épisode de Final Fantasy n’ait pas fait l’unanimité, ce 22 juin 2023, Final Fantasy XVI sera dévoilé au grand public, et promet d’énormes surprises. Cette fois, le jeu ne se déroulera pas dans l’univers d’Eos. Ce 16ème volet revient dans le monde « Heroic Fantasy », celui que les gamers ont aimé depuis le commencement de cette saga.

Le scénario sera grandiose. L’histoire aura lieu dans l’univers de Valisthéa, réparti en six royaumes. Chaque royaume possède un cristal de pouvoir. Avec un mode de jeu plus dynamique qu’auparavant, les armes blanches seront encore plus stupéfiantes et la magie sera hissée à un niveau supérieur.

Côté graphique, il semble que le producteur Naoki Yoshida a redoublé d’efforts pour offrir une meilleure expérience. Les gamers pourront expérimenter la puissance de la PS5. Alors, n’oubliez pas, le 22 juin est une date mémorable pour les fans de Final Fantasy.

Marvel’s Spider-Man 2 : le jeu phare d’Insomniac Games

Dans le premier épisode, Marvel’s Spider-Man a conquis le public, avec le très bon hommage qu’il a rendu au célèbre homme-araignée. Cet automne, Insomniac Games est de retour pour présenter un deuxième volet. Avant même de sortir, ce jeu attire déjà tous les regards. Cela n’est pas étonnant, car le premier opus a connu un véritable succès.

La console PS5 accueillera donc le second épisode du jeu. Selon certaines informations, ce deuxième opus permettrait de choisir les deux personnages des anciens volets, à savoir Miles Morales et Peter Parker. Vous êtes impatient d’y jouer ? Il faudra vous armer de patience, car le jeu sortira très bientôt !