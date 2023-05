Sisu : le John Wick finlandais ?

La Finlande est un magnifique pays au peuple réputé pacifique, mais il n’y a encore pas si longtemps, il était aussi de féroces guerriers et cela transparaît dans leur cinéma. Avec leurs confrères norvégiens, ils partagent une aversion certaine pour les idées du troisième Reich et si ces derniers avaient mis en scène les soldats allemands en tant que zombie dans Dead Snow, les finlandais ont une approche moins horrifique avec Sisu. Ce film d’action montre un homme seul contre un peloton de soldats, qui auraient mieux fait de jouer sur Bet365 Québec au lieu de se frotter à lui.

Ce nouveau film réalisé par Jalmari Helander propose de l’action nerveuse, brutale et une bonne dose d’humour noir rafraîchissante. Alors que vaut ce nouveau film dont on entend parler partout ?

Que raconte Sisu ?

Sisu suit un chercheur d’or qui trouve assez d’or pour arrêter de travailler à tout jamais. Sur son chemin, il croise des soldats allemands qui lors des derniers jours de la seconde guerre mondiale ont ordre de tout brûler en Finlande. Ces soldats sont à moitiés des déserteurs et lorsqu’ils découvrent ce que transporte le héros, une course poursuite violente s’engage.

En effet, le personnage principal n’est pas juste un chercheur d’or, c’est un vétéran de la guerre apparemment impossible à tuer et qui est parvenu à tuer des centaines de soldats russes par le passé. Celui-ci va donc exterminer le peloton de soldats un par un dans des scènes toutes plus invraisemblables les unes que les autres.

Un film qui ne se prend pas vraiment au sérieux

Si le début de Sisu peut laisser croire à une ambiance lourde digne d’un western avec de lents plans introspectifs sur le héros, dès que l’action commence on est face à une décomplexée à la limite du plaisir coupable. Les membres volent, le sang coule à flot et les lois de la physique prennent vite la poudre d’escampette.

On notera, par exemple, une scène assez surréaliste où le protagoniste se met lui-même le feu pour éloigner des chiens d’attaques avant de se jeter dans un lac. Au moment où l’on pense que c’est fini, il attrape un soldat envoyé sous l’eau, lui tranche la gorge et respire à travers la plaie. Nous sommes donc plus proches de ce que propose un film comme Le commando des bâtards de Tarantino, enfin sans le talent pour les dialogues.

En effet, le film se jette rapidement dans l’action et ne développe que très peu ses personnages. Toutefois, ce n’est pas ce que l’on attend de Sisu et c’est aussi ce qui rend son personnage principal si fort. Malgré tout ce que les soldats déploient, il revient sans cesse comme le Leprechaun pour son or.

Du coup, faut-il regarder Sisu ?

Nous vous recommandons de donner une chance à ce film si vous aimez l’action viscérale et les scènes de mises à mort inventives avec une bonne dose d’humour. Néanmoins, ce film s’adresse à un public averti et si il est souvent comparé à John Wick, force est d’avouer qu’il évite les erreurs du film avec Keanu Reeves en proposant des scènes qui savent quand s’arrêter.