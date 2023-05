Casino crypto avec les meilleurs bonus en 2023

L’élément qui permet à un joueur de se décider à choisir la plateforme sur laquelle il va jouer est très souvent la section des bonus et promotions. Plus une plateforme est généreuse, et plus elle a des chances d’attirer un maximum de joueurs. L’ayant bien compris, les opérateurs mettent tout en œuvre pour proposer la meilleure offre de bonus. Cette réalité est vraie aussi bien dans un casino en ligne classique que dans un casino crypto. Ce guide recense les casinos crypto avec les meilleurs bonus en 2023.

Lucky Block Casino

La première plateforme qui apparaît comme une évidence lorsqu’on parle de bonus est Lucky Block casino. Ce site est réputé pour avoir la croissance la plus rapide en 2023 et ce, grâce à ses différentes caractéristiques parmi lesquelles ses bonus.

En effet, les joueurs peuvent obtenir des bonus à tout moment sur la plateforme, dès l’inscription. Les nouveaux joueurs reçoivent un bonus de 100 % sur leur premier dépôt jusqu’à 10 000 €. Ils reçoivent aussi 50 tours gratuits sur la machine à sous Wanted Dead or a Wild. Il y a donc de quoi se divertir sur cette plateforme avec plus de 2 700 jeux dans son catalogue.

D’autres bonus réguliers apparaissent sur le site du casino pour permettre aux joueurs assidus de poursuivre leur aventure dans les meilleures conditions. De plus, il est possible de réapprovisionner son compte en utilisant les méthodes de paiement telles que les crypto-monnaies (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc) et de la monnaie fiduciaire.

Il faut noter que chaque bonus comporte une condition de mise qu’il faut respecter avant de pouvoir le retirer. De ce fait, lisez bien les conditions avant d’accepter chacun d’entre eux.

Cloudbet

Cliudbet est l’un des plus anciens casinos crypto en ligne. Fondé en 2013, il a conservé sa bonne réputation grâce à un élément essentiel : son bonus alléchant.

Le casino Cloudbet fait partie des plus généreux parmi les casinos Bitcoin. Pour tout nouvel arrivant, la plateforme propose un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 5 BTC. Il s’agit d’une offre considérable surtout quand on connait la valeur du Bitcoin sur le marché. De plus, des tours gratuits sont distribués chaque semaine aux joueurs afin de leur permettre de profiter gratuitement des jeux que propose la plateforme.

Avec un dépôt minimal à 1 USDT, c’est une aubaine pour pouvoir essayer la vaste collection de jeux de casino et de paris sportifs proposés par le site.

WildCoins

S’il y a bien un casino qui se distingue par ses bonus très généreux, c’est WildCoins. Le casino sait comment souhaiter la bienvenue aux nouveaux inscrits en proposant un bonus allant jusqu’à 10 BTC. Aussi des bonus de dépôts cumulés s’étendent sur les quatre premiers dépôts allant jusqu’à 520 %.

En outre, un programme de fidélité existe sur la plateforme, permettant à chaque membre de bénéficier de divers avantages à travers les 20 niveaux qui le composent. Lorsque vous atteignez le niveau le plus élevé du programme de fidélité, le casino vous offre un bonus sur tous les rechargements de l’ordre de 35% ainsi qu’un cashback quotidien de 7,5%.

Bitcasino

Bitcasino.io fait également partie des casinos les plus anciens qui ont mis en place divers stratagème pour garder leur réputation. Parmi ces stratagèmes, on peut citer de bonus très intéressant. Le bonus de bienvenue consiste par exemple 20 % de cashback jusqu’à 10 000 USDT.

De ce fait, plus vous dépensez, plus le casino sera en mesure de vous rembourser une partie des fonds utilisés pour miser. De plus, un programme de fidélité est aussi présent sur la plateforme pour améliorer et récompenser l’activité des joueurs.