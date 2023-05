Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à sillonner les plateformes de casinos en ligne. Cet intérêt croissant pour les jeux de hasard en ligne peut se justifier par l’amélioration de l’expérience utilisateur, des promotions lucratives et une grande variété de divertissement. Nombreux sont ceux qui toquent pour la première fois aux portes des casinos en ligne chaque jour mais peu sont capables de déterminer les meilleurs casinos en ligne au Canada. Faisons un petit tour d’horizon des meilleurs casinos en ligne au Canada.

Lucky Block Casino

Malgré sa jeunesse, Lucky Block casino est déjà un incontournable parmi les meilleurs casinos en ligne au Canada. Lancé en 2022, la plateforme est réputée pour être le casino crypto ayant la croissance la plus rapide. En effet, le casino a été lancé dans la foulée du succès du jeton natif du projet crypto LBLOCK.

Le casino Lucky Block est une plateforme très attrayante qui propose un catalogue de plus de 2 700 jeux de diverses catégories. Par exemple, il est possible de jouer au blackjack, à la roulette, au poker ou aux machines à sous sur ce site. Plusieurs grosses têtes de l’industrie du jeu ont participé à la création des titres qui remplissent la bibliothèque des jeux de Lucky Block casino : Microgaming, Spribe, Evolution Gaming et Pragmatic Play.

Ce qui fait le charme de cette plateforme, c’est qu’elle met le joueur à son aise dès son inscription. En effet, un bonus de bienvenue de 100 % sur le premier dépôt jusqu’à 10 000 CAD est disponible. En plus, le joueur reçoit 50 tours gratuits pour tester la machine à sous Wanted Dead or a Wild.

Pour permettre aux joueurs de déposer et retirer facilement leur argent sur le casino, Lucky Block propose plusieurs actifs crypto tels que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, Tether et Cardano. Le jeton LBLOCK sera bientôt disponible sur la plateforme.

Les retraits sont payés en quelques minutes grâce aux cryptos et aucune limite de retrait maximum n’est imposée. Il faut noter que le dépôt minimum sur le casino est de 1 $ seulement.

JackpotCity Casino

Impossible de parler des meilleurs casinos au Canada sans parler de JackpotCity casino. Cela fait plus de deux décennies que la plateforme opère avec un grand succès. L’un de ses atouts majeurs est son bonus de bienvenue allant jusqu’à 1 600 $, une somme très importante qui permet de découvrir son catalogue de jeux.

Vous pouvez choisir parmi plus de 500 jeux de différents types tels que les machines à sous, la roulette, les jeux en direct ou encore le blackjack. Aucun souci à se faire du côté de la qualité des jeux car le site a collaboré avec des fournisseurs réputés.

Afin de faciliter l’accès aux joueurs canadiens, JackpotCity casino a intégré des méthodes de paiement propres au Canada. Ainsi, vous pouvez utiliser des options comme Interac, eCheck, Paysafecard, Neosurf, MuchBetter ou encore iDebit.

Casino Spin Palace

Tout au long de l’année, Spin Palace casino offre à ses joueurs diverses offres promotionnelles intéressantes. Dès l’inscription, chaque joueur peut bénéficier d’un bonus de bienvenue allant jusqu’à 1 000 $ qui s’étend sur les trois premiers dépôts.

La bibliothèque de jeux du casino Spin Palace dispose de centaines de divertissements de diverses catégories. On peut donc y jouer aux jeux avec croupier en direct, aux machines à sous, à la roulette ou encore au poker.

Pour commencer à jouer sur la plateforme, il faut approvisionner son compte. Vous pouvez déposer des fonds via plusieurs méthodes de paiement. On distingue des cartes bancaires (Visa Mastercard), des cartes prépayées (Paysafecard et Neosurf), des portefeuilles électroniques (MuchBetter, iDebit, Flexepin, InstaDebit) et des solutions de paiement en ligne (Interac, CitadelDirect, Apple Pay, EcoVoucher).