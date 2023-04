3 jeux sociaux qui ont fait leurs preuves

Quel meilleur moyen de se connecter avec ses amis que de jouer à certains des meilleurs jeux sociaux du moment! Ces jeux peuvent être un antidote puissant face à la solitude, voire au stress, qu’expérimentent les gamers. Revenons ici sur une sélection de trois titres reconnus pour leur capacité à connecter et à envoyer de bonnes énergies.

It Takes Two

It Takes Two fait partie des meilleurs jeux à tester entre amis. Créé par Josef Fares, le créateur de A Way Out (2018), il a remporté le titre de meilleur jeu aux Game Awards 2021.

Le jeu vidéo d’Hazelight Studios est basé sur l’histoire de May et Cody, un couple marié en instance de divorce. Mais leur fille qui veut éviter ce divorce jette un sort à ses parents, avec l’aide d’un médecin nommé Hakim. May et Cody sont ainsi transformés en poupées géantes. Tant qu’ils n’auront rien fait pour arranger les choses, ils resteront des jouets.

On joue à It Takes Two en mode coopératif avec écran partagé, en local ou en ligne. Un écran est dédié à son jeu, et un autre dévoile le monde du partenaire vu à travers les yeux de ce dernier. Il incarne soit Cody, soit May.

The Four Kings Casino and Slots

The Four Kings Casino and Slots, jeu de simulation de casino, figure également parmi la liste des jeux sociaux incontournables. Il dispose en particulier d’un mode coopératif allant de 2 à 30 joueurs. Les joueurs ont la possibilité de créer leurs propres avatars 3D, qu’ils peuvent personnaliser à leur guise. Ils jouent à divers jeux tradtionnels du casino, comme les machines à sous, le blackjack, le poker, ou la roulette, et peuvent même accéder à l’espace VIP pour jouer de plus grosses mises.

En jouant à The Four Kings, l’objectif des joueurs est de battre leurs adversaires pour remporter d’importantes sommes d’argent. Plus ils en gagnent, plus ils peuvent personnaliser et rendre réaliste leur avatar. Tous les trois mois, à chaque fin de saison, le joueur le mieux classé du casino a droit à son portrait affiché dans les couloirs.

Valheim

Valheim est sans doute aussi l’un des meilleurs jeux sociaux, grâce à son mode multijoueur permettant de relier jusqu’à 10 joueurs. Jeuxvideo.com n’hésite pas à lui acorder la note de 15/20.

Bien qu’il propose aussi un mode solo, ce titre RPG de survie est bien plus intéressant à jouer entre amis. Ces derniers aident notamment à construire des abris pour lutter face aux ennemis. Leur aide est précieuse pour découvrir de nouveaux matériaux, mais aussi pour les collecter et les transporter.

Le joueur évolue dans la peau d’un Viking tué au combat au cœur d’un monde fictif. Son but est de prouver à sa valeur au Dieu Odin lors de combats féroces afin d’être accueilli à Valhalla, le paradis des guerriers défunts.

Le jeu offre beaucoup de libertés aux joueurs, car ils peuvent construire à peu près tout ce dont ils ont envie et explorer sans limite les mondes nordiques. Tout juste arrivé sur le Xbox Game Pass, il sera également bientôt disponible sur Switch et PS5.

Voilà un bref aperçu de quelques-uns des meilleurs titres sociaux à redécouvrir. Bien d’autres jeux comme Borderlands 3, pour son sens de l’humour unique, ou Unravel Two, pour son côté relaxant, trouveront légitimement leur place dans cette liste. L’objectif de sociabilité de tels jeux semble bien atteint, à en croire une récente enquête de Statista aux États-Unis, qui révèle que 83 % des joueurs interrogés ont pu nouer de nouvelles amitiés et relations grâce au jeu.