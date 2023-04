Connaissez-vous les câbles internet sous-marins massifs?

La plupart des utilisateurs d’internet ignorent que les données qu’ils échangent sur la toile ont vraisemblablement transité par un câble sous-marin. Sans les câbles sous-marins, vous ne pourriez pas regarder la retransmission d’une rencontre sportive, chatter avec vosamis ou jouer à vos jeux favoris sur SpinFever.

Les experts estiment qu’il y a actuellement 400 câbles sous-marins à travers le monde. Ils représentent une longueur de 1,2 -1,3 million de kilomètres, ce qui est égal à un peu plus de trois fois la distance terre-lune.

Lorsque vous saurez que plus de 90 % des échanges internet passent par les câbles sous-marins, vous comprendrez leur importance et l’enjeu stratégique qu’ils constituent.

Quelques notions essentielles

La pose du premier câble sous-marin Internet date de 1988. Le TAT-8 (Transatlantic 8) raccordait le Royaume-Uni et les États-Unis. Il a permis une augmentation considérable de la vitesse de transmission de données entre les deux continents.

Un câble sous-marin comprend plusieurs brins de fibres optiques entourés d’une gaine protectrice. Les câbles sous-marins sont posés à une profondeur suffisante pour éviter les dommages causés par les navires et autres activités humaines. Les phénomènes naturels comme les tremblements de terre et les glissements de terrain sous-marins peuvent endommager les câbles.

Lorsqu’une coupure de câble sous-marin se produit, les équipes de réparation interviennent rapidement pour rétablir les services affectés. Les réparations peuvent impliquer l’utilisation de sous-marins équipés de robots télécommandés ou la remontée des câbles endommagés à la surface pour effectuer des réparations.

Les câbles sous-marins internet constituent un enjeu stratégique. Les GAFAM ont parfaitement compris cela et ont investi massivement dans la construction et l’exploitation de câbles sous-marins.

Google, participe à plus d’une quinzaine de projets tels que le câble « Curie » reliant le Chili et la Californie. Microsoft a également investi dans plusieurs câbles, dont « MAREA » reliant l’Espagne et les États-Unis. Amazon Web Services (AWS) est impliqué dans plusieurs projets.

La concentration du pouvoir et à la dépendance vis-à-vis de ces grandes entreprises technologiques soulève des préoccupations.

La pose des câbles

Vous devez probablement vous demander comment se déroule la pose de câbles au fond des mers et des océans. Nous allons donc nous intéresser à la question.

La première étape consiste à effectuer des relevés pour déterminer le meilleur itinéraire. Le câble est fabriqué. Il est ensuite transporté par bateau vers les sites d’atterrissage qui ont préalablement été aménagés. Aménagement qui consiste à creuser des tranchées pour enfouir le câble.

Un bateau réalise les opérations de pose. Dans certains cas, un robot effectue la pose du câble sur le fond marin.

Une fois que la pose du câble est effective, les extrémités de celui-ci sont connectées aux stations terrestres pour permettre la transmission de données. Après avoir passé avec succès des séries de tests destinés à s’assurer de son parfait fonctionnement, il entre en service.

Les principaux câbles sous-marins

Le nombre de câbles sous-marins augmente régulièrement. Actuellement, les experts estiment ce nombre à 400. Au niveau de l’infrastructure des communications mondiale, certains câbles sont cruciaux. Nous allons vous présenter brièvement les plus connus d’entre eux.

Atlantic Crossing 1 (AC-1)

L’Atlantic Crossing 1 (AC-1) relie l’Europe aux États-Unis. Mis en service en 1998, il fut l’un des premiers câbles sous-marins à utiliser la technologie de la fibre optique pour la transmission de données à grande vitesse. L’AC-1 raccorde les villes de Bude en Cornouailles et de Shirley dans l’État de New York aux États-Unis. Il transporte les données entre les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne.

SEA-ME-WE 3

Le SEA-ME-WE 3 ou South-East Asia-MiddleEast-Western Europe 3 raccorde l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Europe. Long de plus de 39 000 km, il part de Singapour pour se terminer en Allemagne. L’itinéraire qu’il emprunte lui fait traverser les eaux territoriales de 33 pays. Une grande partie du trafic internet entre l’Asie et l’Europe s’effectue par son intermédiaire.

Europe India Gateway (EIG)

L’EIG, en service depuis 2011, a été conçu pour répondre à la demande croissante de connectivité entre l’Europe et l’Asie du Sud. Il s’étend sur environ 15 000 km de long et dessert 12 terminaux situés dans des pays tels que l’Inde, le Sri Lanka, l’Italie et le Portugal.

South Atlantic Cable System (SACS)

Entré en service en 2018, le South Atlantic CableSystem (SACS) relie l’Afrique à l’Amérique du Sud. Il s’agit du premier câble sous-marin à rattacher directement les deux continents.

Nous conclurons notre présentation sur les câbles sous-marins internet en ajoutant qu’ils sont cruciaux pour garantir les échanges numériques. En effet, ces derniers sont en constante augmentation et constituent l’un des grands enjeux stratégiques pour les décennies à venir.