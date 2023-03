Tout savoir sur la vie de digital nomad

Vous rêvez d’un travail qui rime avec liberté et voyage? Travaillez devant les plus beaux paysages, bougez au gré de vos envies et découvrez le monde avec seulement un sac à dos et votre ordinateur.

Depuis les dernières années, la technologie et le travail en ligne connaissent une croissance exponentielle grâce à leur accessibilité à travers le monde. Il est maintenant très facile de travailler via internet tout en voyageant.

Imaginez gagner votre vie sur une plage de sable blanc, vous vous prélassez sous les cocotiers, admirer les plus beaux couchers de soleil et vous divertir en soirée sur un casino en ligne belgique avec uniquement une connexion internet et votre portable!

Que vous soyez entrepreneur web, salarié ou encore travailleur autonome, devenir digital nomad pourrait bien être votre prochain “emploi”. Petit tour d’horizon sur ce style de vie qui explose!

Être digital nomad

Les raisons et motivations pour lesquelles de nombreuses personnes se tournent vers ce nouveau style de vie sont nombreuses. Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies numériques, vous aimez voyager, rencontrer des gens, la flexibilité…? La vie de digital nomad est faite pour vous!

Voyager

En tant que digital nomad, vous pouvez soit parcourir le monde et changer de destination selon vos envies, les saisons ou les rencontres, mais vous pouvez également vous établir dans un pays “coup de coeur” pour une plus longue période ou simplement profiter de courts séjours à l’étranger en gardant votre chez-vous. Dans tous les cas, vous profiterez d’une grande liberté.

Les rencontres

Il n’est pas toujours facile de rencontrer des gens avec les mêmes valeurs, les mêmes envies et l’entourage ne sont pas toujours compréhensifs face à ce désir constant d’évasion et de liberté. De plus en plus de communautés de digital nomads avec des espaces de travail (coworking) voient le jour à travers le monde. Vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer des personnes de différents horizons, d’échanger et de partager vos projets et vos aventures.

L’équilibre

Qui dit travail en ligne dit flexibilité. Fini les journées métro-boulot-dodo. Vous devrez certes travailler, mais vous aurez la chance de repenser à votre relation par rapport au travail et ainsi mieux équilibrer votre vie personnelle et professionnelle.

Les métiers de digital nomad

L’unique outil primordial dans la vie d’un digital nomad : un ordinateur portable, une tablette ou encore un téléphone intelligent.

Si vous êtes employé dans une compagnie complètement en ligne, vous pourrez alors travailler partout où vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire le grand saut et devenir travailleur autonome ou entrepreneur. De nombreux emplois sont disponibles sur le marché pour ce style de vie : le commerce en ligne, traducteur, rédacteur et développeur Web, designer et plus encore.

Les destinations de rêve

Tout digital nomad doit bien entendu prendre en compte le coût de la vie du pays par rapport à ses revenus. Plage, montagne ou désert, vous trouverez certainement votre bonheur dans un des quatre coins du globe. Le Portugal, la Hongrie, la Thaïlande ou encore le Cambodge se trouvent en haut de la liste des meilleures destinations pour un digital nomad.

Le travailleur moderne

Depuis plusieurs années, un nouveau style de vie s’offre à tous les travailleurs avides d’indépendance et de liberté. Vous rêvez d’une vie moins routinière entourée de magnifiques paysages? Lancez-vous et devenez digital nomad!