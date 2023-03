Les 3 crypto-monnaies les plus populaires dans le casino crypto

L’industrie des casinos en ligne est en plein essor, et de nouveaux jetons numériques apparaissent presque quotidiennement. Casinos mobiles, différents types de paiement, croupiers en direct, casino crypto.

Le monde du jeu a réussi à devenir un terrain d’essai pour l’adoption plus large des crypto-monnaies, avec des casinos du monde entier acceptant les paiements et offrant des retraits en crypto-monnaies telles que :

Bitcoin

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Bitcoin Cash et autres principales crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies permettent aux joueurs en ligne d’alimenter leurs comptes de jeu de la même manière que les portefeuilles électroniques, les cartes de crédit et les virements bancaires. Ils ne sont pas contrôlés par la direction du porte-monnaie électronique, le conseil d’administration de la banque ou le gouvernement central. De plus, ils permettent aux utilisateurs de tout faire depuis leur ordinateur ou leur smartphone, plutôt que de devoir se rendre dans des banques ou d’autres institutions financières pour les utiliser. Mais comment choisir la bonne crypto-monnaie parmi les milliers de cryptos-monnaies disponibles aujourd’hui ?

Dans cet article, nous allons examiner les 3 crypto-monnaies les plus populaires qui sont omniprésentes dans les casinos crypto en ligne aujourd’hui. Nous avons reçu l’aide de l’expert de Frcasinospot, Arthur Lambert, pour un aperçu de chacune de ces crypto-monnaies.

Les 3 principales crypto-monnaies pour le casino crypto en ligne

Bitcoin

Bitcoin est une méthode de paiement alimentée par les utilisateurs, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’intermédiaire ou d’autorité centrale qui la régit. Le concept de crypto-monnaie a été introduit par Wei Dai en 1998 lorsqu’il a décrit et prophétisé la mise en œuvre de Bitcoin. En 2009, une liste de diffusion sur la cryptographie a publié la spécification du Bitcoin.

L’utilisation de Bitcoin comme méthode de paiement permet d’acheter facilement des biens et des services avec une carte de débit ou de crédit, car aucun compte marchand n’est nécessaire. Les paiements en ligne et mobiles sont pris en charge, ce qui rend automatiquement les jeux de casino encore plus pratiques. Vous n’avez pas besoin d’être distrait par des transactions financières compliquées, il vous suffit d’utiliser votre smartphone. Cette technique faite du Bitcoin casino l’un des moyens les plus sûrs de jouer à des jeux en ligne.

« Les Bitcoin casino créent des conditions sûres et rentables pour une immersion dans le monde du jeu en ligne. Un avenir prometteur attend le Bitcoin casino lorsque toutes les réglementations légales nécessaires pour réglementer ces sites apparaîtront », déclare Arthur Lambert, expert du casino du portail web FrCasinoSpot.

En choisissant un casino crypto plutôt qu’un service de jeu traditionnel, vous optez pour les nouveaux techniques et encouragez leur développement, faisant ainsi partie de l’une des communautés en ligne les plus passionnantes et les plus actives.

Avantages :

Accessibilité et liquidité : les crypto-monnaies ont l’avantage de n’avoir souvent aucune frontière, et le Bitcoin ne font pas exception, notamment au casino crypto.

Anonymat et transparence des utilisateurs : Bien que les utilisateurs de Bitcoin ne soient pas entièrement anonymes, ils peuvent s’identifier par des codes numériques et avoir plusieurs adresses de clés publiques.

Indépendance vis-à-vis de l’autorité centrale : Une monnaie décentralisée comme le Bitcoin n’est pas réglementée par une banque centrale ou un gouvernement, ce qui signifie que tout le monde peut la posséder.

Potentiel de rendement élevé : Le prix du marché du Bitcoin peut fluctuer de façon spectaculaire sur une base quotidienne, voire mensuelle.

Inconvénients :

Volatilité : un Bitcoin a une valeur incroyable, mais il ne cesse de fluctuer parce que le prix est désormais le seul élément qui peut modifier la demande d’un Bitcoin. En plus des nouvelles qui font les gros titres, les investisseurs peuvent également percevoir les failles de sécurité et l’incertitude quant à la valeur future du Bitcoin comme influençant sa volatilité.

Aucune réglementation gouvernementale : les transactions en Bitcoins ne sont pas réglementées par une banque centrale et ne sont généralement pas réversibles, ce qui les rend vulnérables aux escroqueries.

Irréversibilité : en raison de la nature irréversible des transactions en Bitcoins, rien ne peut être fait si vous envoyez le mauvais montant ou s’il est envoyé au mauvais destinataire.

Utilisation limitée : le Bitcoin n’est pas encore accepté partout.

Ethereum

Depuis que Vitalik Buterin a créé l’Ether en 2014, il a été conçu comme un moyen de paiement plutôt que comme une monnaie et est destiné aux utilisateurs du réseau Ethereum.

Un contrat intelligent utilisée par Ethereum est un scénario de variation utilisé pour remplir les termes d’un contrat sur la blockchain Ethereum, ce qui permet à l’ensemble du système de fonctionner. Cela étant, les échanges en ligne peuvent prendre en charge les Bitcoins et autres monnaies virtuelles, et ils peuvent également être utilisés pour acheter de l’Ether et jeux casino crypto.

Avantages :

Volatilité : la volatilité des marchés était considérée comme une caractéristique négative, mais les investisseurs astucieux reconnaissent les modèles de cycles de marché et profitent des bénéfices paraboliques générés par les bulles de marché.

Liquidité : l’Ethereum est sans aucun doute l’un des actifs financiers les plus liquides aujourd’hui en raison de la création de nombreuses plateformes de négociation, d’échanges et de courtiers en ligne dans le monde entier. Vous pouvez rapidement encaisser en convertissant l’Ethereum en espèces ou en valeur, et jouer dans un casino crypto.

Un danger d’inflation moindre : la stratégie d’inflation de l’Ethereum le rend moins susceptible d’être altéré. Le système de blockchain est illimité, vous n’avez donc pas à vous inquiéter de voir votre crypto-monnaie se dégonfler.

Inconvénients :

Problèmes de mise à l’échelle : Il peut être vulnérable aux failles, aux pannes et aux piratages en raison de ses multiples fonctions, contrairement au Bitcoin, qui a un seul objectif.

Investir dans l’Ethereum peut être dangereux : Le prix de l’Ether a beaucoup fluctué par le passé, ce qui peut être un problème pour les investisseurs novices en crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, y compris l’Ethereum, sont des investissements risqués. La structure des frais d’Ethereum est également erratique, ce qui les rend problématiques.

Dogecoin

Le 6 décembre 2013, une tentative humoristique a été faite pour créer une crypto-monnaie qui serait un complément amusant au Bitcoin – Dogecoin. En tant que monnaie numérique, elle est unique parmi toutes ses sœurs numériques, et l’histoire derrière sa création est tout à fait différente et intéressante.

Un même internet représentant un adorable shiba-inu de sauvetage nommé Kabosu a inspiré les fondateurs, Billy Marcus, un programmeur de l’Oregon, et Jackson Palmer, un gestionnaire chez Adobe. Mais les cofondateurs sont encore déconcertés par la popularité de leur idée originale, qui a déjà réussi à devenir une méthode de paiement à part entière dans le casino crypto.

Avantages :

Le soutien de la communauté : la popularité du Dogecoin n’a cessé de croître depuis son introduction sur le marché des crypto-monnaies. En raison de son soutien communautaire, il est devenu populaire parmi les personnes qui échangent des cryptos comme une valeur absolue en raison de son soutien communautaire.

L’influence des célébrités : Elon Musk , PDG de Tesla, a récemment approuvé l’utilisation du Dogecoin après en avoir vanté les mérites. Le prix du marché du Dogecoin a augmenté en raison de ses tweets constants.

Disponibilité de la bourse : parce que Dogecoin est l’une des crypto-monnaies les plus célèbres disponibles aujourd’hui, vous pouvez échanger et investir avec elle. Cette disponibilité permet au Dogecoin d’attirer plus d’activités, de liquidité et d’utilisation des crypto-monnaies.

Transactions faciles : presque identique au codage du bitcoin, Dogecoin rend les transactions sûres et faciles.

Inconvénients :

Sa nature ludique contredit toute réelle innovation : La crypto-monnaie DOGE a été conçue pour se moquer des autres services de crypto-monnaie comme le Bitcoin et le Litecoin. Mais, malheureusement, la nature de Dogecoin l’empêche d’être intégrée et adoptée par la communauté au sens large.

Une trop grande dépendance à l’égard des célébrités pour faire grimper son prix : Le 8 mai 2021, les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Reddit et Twitter ont été inondés d’anticipation sur ce qu’Elon allait dire sur le Dogecoin lors de son animation en direct.

Le Dogecoin n’est pas la monnaie transactionnelle numéro un : Par opposition à d’autres monnaies numériques telles que Tronic (TRX) et Ether (ETH), qui ont toutes deux leurs blockchains et servent de monnaies transactionnelles, Dogecoin fonctionne principalement comme une monnaie numérique. Mais est une méthode de paiement très populaire dans les crypto-casinos.

Conclusion

Aujourd’hui, il y a tellement d’options de pari que vous pouvez choisir quand il s’agit de jeux d’argent en ligne. Il y a le poker, les cyber sportifs, les jeux de casino crypto, les paris sportifs et bien plus encore. Mais vous n’êtes pas toujours disposé ou capable de fournir tous les détails personnels et de les partager en ligne pour utiliser de l’argent réel pour les jeux d’argent en ligne.

Heureusement, la monnaie numérique ou crypto-monnaie a déjà été inventée et est devenue assez populaire dans tous les domaines traitant de l’argent, y compris les jeux d’argent et les casinos crypto. Aujourd’hui, les joueurs peuvent choisir parmi un large éventail de crypto-monnaies pour parier en ligne.