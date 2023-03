Dead Space: un remake réussi?

Initialement débutée en 2008, la saga Dead Space a fait couler beaucoup d’encre en son temps, en bien comme en mal. Cependant, les fans de jeux d’horreur sont unanimes sur les qualités du premier volet. Le développeur Visceral Games n’existe plus, mais Electronic Arts détient toujours la licence et nous as sorti un remake qui était particulièrement attendu.

Alors, que vaut cette nouvelle version et parvient-elle à rendre hommage à l'original.

Un véritable claque horrifique

Quand un jeu vidéo arrive à susciter l’intérêt de personnalités comme John Carpenter, le réalisateur de classique du genre comme The Thing, on sait que l’on a affaire à une réalisation de haute volée. Le premier faisait déjà office de maître étalon à l’époque, mais ce remake fait encore monter la tension de dix crans. Les rouages mis en place pour nous faire peur sont imprévisibles et même ceux qui ont joué au premier se rendront vite compte que les choses ont changé en mieux.

Des graphismes vraiment next-gen

Si la nouvelle génération de consoles est là depuis plus de deux ans, les jeux graphiquement impressionnants sont encore trop rares. Dead Space vient de mettre la barre extrêmement haute avec un jeu qui est tout simplement sublime. La fumée volumétrique, les reflets dynamiques, des textures haute définition et des environnements fourmillant de détails font de Dead Space un jeu à essayer absolument.

Y a-t-il des nouveautés?

Heureusement, les équipes de Motive Studio ne se sont pas contenté de copier et de coller l’ancien jeu. C’est une nouvelle expérience, déjà parce que certains niveaux changent, mais aussi, car il y a dorénavant des missions secondaires avec un Isaac Clarke maintenant doublé pendant toute l’aventure.

Les phases de gameplay sans gravité ont aussi été améliorées et allongées. De plus, Isaac aura de nouvelles armures à sa disposition et de nouvelles compétences. Ajoutons à cela, qu’une fois la partie lancée, vous n’aurez plus aucun temps de chargement pour passer d’un endroit à l’autre.

Dead Space: ça vaut le coup?

Si vous connaissez déjà le premier jeu, ce Dead Space est l’occasion de redécouvrir un classique de l’horreur et pour les nouveaux venus, vous aurez un aperçu de ce que Callisto Protocol aurait dû être. Dans tous les cas, il s’agit d’un remake réussi qui parvient à garder la saveur de l’original, tout en modernisant suffisamment la formule pour nous donner envie d’y rejouer.