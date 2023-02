Les meilleures options de paiement conventionnelles dans les casinos Bitcoin : Trouvez la meilleure pour vous

Après le lancement du bitcoin en 2009, les plateformes de jeux d’argent en bitcoin ont pris le monde d’assaut en 2011. Ces casinos fonctionnent de manière similaire aux plateformes de jeu en ligne classiques et sont plus performants que les casinos Brick and Mortar.

Depuis leur création, ces casinos ont été vénérés pour les caractéristiques fantastiques qu’ils offrent à leurs joueurs. Ces caractéristiques comprennent des bibliothèques de jeux impressionnantes, des bonus époustouflants et, surtout, la possibilité de jouer avec leur crypto-monnaie. Cependant, les casinos Bitcoin ont évolué au fil du temps, et les joueurs peuvent désormais effectuer des dépôts en monnaie fiduciaire sur certains supports éligibles. Après des recherches approfondies, nous avons sélectionné quelques moyens de paiement en monnaie fiduciaire éligibles et avons compilé cet article pour vous aider à effectuer votre premier dépôt en monnaie fiduciaire dans le casino Bitcoin de votre choix.

Neteller

Neteller est également fourni par la société Paysafe et est principalement utilisé pour échanger des fonds entre consommateurs et commerçants. Bien que Neteller ait été lancé en 1999, cette plateforme a commencé à traiter les transactions entre les joueurs et les casinos en 2000. Neteller a également optimisé ses services afin de garder les joueurs en haleine en introduisant un programme VIP qui offre aux joueurs des frais réduits et des limites de transaction plus élevées. En plus d’effectuer des paiements dans les casinos Neteller Bitcoin, les joueurs peuvent également demander une carte Net+ à utiliser dans les distributeurs automatiques pour retirer leurs fonds. À quoi devez-vous vous attendre lorsque vous utilisez cette option de paiement ?

Neteller permet aux joueurs de demander une carte Net+ Mastercard.

Disponible dans plus de 17 devises

Neteller permet également aux joueurs de traiter des transactions dans plus de 25 crypto-monnaies différentes.

Cash App

Opérant auparavant sous le nom de Square Cash, Cash App est l’une des meilleures options de paiement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Comment faciliter le paiement dans les casinos Bitcoin Cash App ? Tout ce que les joueurs doivent faire pour utiliser Cash App est de créer un compte, de relier leur compte bancaire, de générer un Cashtag, et ils sont prêts à partir. Cependant, en raison de la disponibilité limitée de cette Cash App, puisqu’elle n’est disponible qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis, peu de plateformes de jeux en crypto-monnaie traitent les transactions avec elle. Voici quelques-uns des avantages de cette option :

Cash App traite également les transactions Crypto

Outre les jeux d’argent, Cash App permet à ses utilisateurs d’investir dans des actions via la plateforme.

Les joueurs peuvent choisir un temps de traitement lent s’ils ne souhaitent pas payer les frais de 1,5 %.

Comparaison des options de paiement conventionnelles dans les casinos Bitcoin

Bien que toutes ces options constituent d’excellentes options de dépôt en monnaie fiduciaire dans les casinos Bitcoin, certaines de leurs caractéristiques et exigences varient. C’est pourquoi nous avons mis en évidence ci-dessous certaines des caractéristiques qu’il est nécessaire de connaître.

Conditions de transaction

À l’instar des transactions Crypto qui facturent parfois des frais de maintenance de la blockchain, ces options de dépôt entraînent également des frais mineurs sur les transactions exécutées en les utilisant. Toutefois, ces frais varient en fonction de l’option de paiement utilisée. Certaines de ces options permettent également aux joueurs d’opter pour des temps de traitement des transactions plus lents afin d’éviter certains des frais qui pourraient être encourus. Suite à notre examen de ces options, nous avons mis en évidence les frais et le temps de traitement des transactions ci-dessous.

OPTION DE PAIEMENT FRAIS TEMPS DE TRAITEMENT Paysafecard Gratuit instantané PayPal 1.9%-3.5% Jusqu’à 6 jours Neteller 2.99% Jusqu’à 3 heures Cash App Jusqu’à 3 %. Jusqu’à 2 jours

Sécurité

Ces quatre options de transaction se sont toutes donné pour mission de protéger les informations de leurs utilisateurs. Cependant, Paysafecard reste l’option la plus sûre car les joueurs n’ont pas besoin de fournir de données personnelles pour l’utiliser. Cash App est également une option de dépôt en fiat très sûre car, en plus d’utiliser une mesure de cryptage impressionnante pour protéger les données des utilisateurs, l’application mobile est également chargée de sécuriser le compte de chaque utilisateur avec un code à quatre chiffres ou de permettre aux joueurs de se connecter à leurs comptes en utilisant leurs données biométriques.

Facilité d’utilisation

En général, la plus accessible de ces options de paiement est la Paysafecard. Pourquoi ? Les cartes Paysafecard peuvent être achetées partout, depuis le centre postal de votre quartier jusqu’aux magasins de détail agréés autour de vous. La deuxième option sur la liste est Cash App. Les joueurs peuvent accéder à leurs comptes Cash App via le site Web ou l’application mobile Cash App. En outre, Neteller et PayPal offrent leurs services sur des applications mobiles et présentent des mesures de sécurité et de lutte contre la fraude impressionnantes.

Facteurs à prendre en compte pour choisir la meilleure option de paiement conventionnelle dans les casinos Bitcoin

Étant donné qu’il existe une variété d’options de dépôt en monnaie fiduciaire à utiliser dans les casinos Bitcoin, comment choisir la meilleure pour vous ?

Préférence personnelle: Tenez toujours compte de vos préférences. Cela peut être influencé par le fait que vous avez déjà un compte ou que vous avez vu un de vos proches l’utiliser sans erreur.

Disponibilité: Étant donné que ces options de paiement ne sont pas disponibles dans le monde entier, les joueurs doivent toujours vérifier la disponibilité des options de paiement dans leur région.

But de l’utilisation: étant donné que certaines de ces options dépendent d’institutions financières, les joueurs doivent toujours vérifier la disponibilité des options de paiement dans leur pays.

Recommandations : Vous pouvez également rencontrer d’autres utilisateurs de cette option ou aller en ligne pour lire les avis d’anciens utilisateurs afin d’avoir une bonne idée de ce à quoi vous devez vous attendre en utilisant cette option de paiement.

Conclusion

Les casinos Bitcoin sont sans aucun doute la meilleure chose qui soit arrivée à l’industrie iGaming. Ces plateformes offrent la meilleure expérience de jeu anonyme aux joueurs et leur assurent une sécurité de premier ordre et des bonus alléchants. Cependant, tout le monde n’est pas un adepte du Crypto. C’est pourquoi la plupart des casinos Bitcoin acceptent désormais les dépôts en fiat via certains des moyens de transaction les plus sûrs. Certaines de ces options de dépôt en fiat offrent également le même niveau d’anonymat que les transactions en crypto. Dans cet article, nous avons mis en évidence certaines des caractéristiques que vous devez connaître pour effectuer votre premier dépôt en fiat dans le casino Bitcoin de votre choix et commencer à réclamer votre part des fantastiques bonus.