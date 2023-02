Les jeux en ligne ouvrent la voie à la tricherie : comment assurer votre sécurité lorsque vous jouez ?

Le jeu en ligne est sans cesse plus populaire. On compterait aujourd’hui dans le monde près de 3 milliards de gamers dont plus de la moitié joue en ligne. De plus en plus de gens s’adonnent à leur jeu favori en ligne dans le but de se mesurer à des inconnus et de repousser les limites de leurs performances.

Mais un problème majeur subsiste toutefois… La tricherie! Effectivement, de nombreux gamers soulignent qu’ils sont régulièrement victimes de tricheries de la part d’autres gamers, expérimentés en la matière. Par conséquent, ils décrivent une expérience de jeu gâchée et une hausse de la frustration. Si vous aussi êtes dans ce cas, cet article va vous intéresser car il va vous donner quelques clés pour assurer votre sécurité lorsque vous jouez en ligne.

Deux joueurs sur trois victimes de triche

C’est une statistique impressionnante et révélatrice de l’ampleur de la tricherie dans le monde du gaming. Plus de 70 % des joueurs déploreraient être régulièrement ou avoir été déjà victimes de tricheries lors d’une partie en ligne. Forcément, l’impact est double : d’abord pour le joueur qui voit son expérience de jeu gâchée mais aussi pour l’éditeur qui voit sa réputation entachée. De fait, cette question de la tricherie dans les jeux en ligne prend une place prépondérante dans les réflexions de toute l’industrie du gaming.

Jouez avec des jeux qui ont bonne réputation

Première chose qui peut paraitre évidente mais qui ne l’est pas forcément, renseignez-vous sur la fiabilité de l’entreprise qui commercialise le jeu auquel vous aimez jouer. Certains éditeurs de jeu sont moins efficaces que d’autres en matière de sécurité. Mieux vaut alors privilégier des marques connues pour s’engager en faveur de la sécurité pour le gamer. Par exemple, si vous aimez les jeux de casinos, privilégiez un Online Casino in Ontario comme Unibet qui va vous apporter cette fiabilité et cette sécurité. Comme il y a des sommes d’argent parfois importantes en jeu, il est très important de sécuriser vos parties. Vous devez vous sentir serein et ne pas vous poser de question en pouvant miser sereinement et gagner vos gains à la régulière.

Comment procèdent les tricheurs?

Les tricheurs sont généralement de très bons hackers. Ils savent facilement coder et développer sur le web, ce qui leur permet de changer des paramètres en cours de partie et ainsi de disposer d’avantages sur ceux qui jouent « normalement ». Beaucoup de personnes se procurent des « cracks » pour rentrer sur le terrain des tricheurs et lutter à armes égales avec eux. Et finalement, la triche en gaming devient quelque chose de sérieux pour certains qui y voient une opportunité d’enrichissement. En 2021 en Chine, l’un des plus importants réseaux de triche au monde a ainsi été démantelé par la police : plus de 76 millions d’euros auraient été détournés pendant plusieurs années par une dizaine de personnes qui vendaient les services de logiciels de triche à des particuliers.

Signaler, est-ce suffisant?

Lorsque vous êtes victime de tricherie, vous avez tendance à signaler l’incident auprès de l’éditeur de jeu vidéo. Il s’agit d’un très bon réflexe qui va aider les développeurs à trouver des parades en matière de sécurité. Ce n’est toutefois pas suffisant dans la majorité des cas et la seule véritable arme anti-tricherie sera celle que déploiera l’éditeur du jeu vidéo lui-même. En fait, il existe aujourd’hui des solutions avec des logiciels où l’IA peut détecter elle-même les tricheurs. Probablement que l’avenir du 100 % clean en jeu vidéo passe par cette voie. Mais cela créé aussi quelques désagréments. Par exemple, les jeux où sont utilisés des logiciels anti-triche peuvent être affectés par des temps de chargement trop longs. Et il s’agit également d’un coût pour les éditeurs et tous ne sont pas prêts à investir dans ce domaine, bien que leur réputation soit en jeu.

Pour vous protéger, misez donc sur la prudence. Si vous constatez des irrégularités dans vos parties, signalez sans hésiter à l’éditeur de jeu. Et si vous ne constatez aucun changement et que vous craignez des risques avec votre vie privée ou votre argent, prenez une décision radicale mais efficace : changez de jeu.