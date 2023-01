Le Canadien Jeux Sommet revient cette année pour son 26e événement sous la direction de SBC

L’événement Canadien Jeux Sommet aura lieu le 13 – 15 juin 2023 à Toronto, Canada, sous une nouvelle direction par la société d’événements et de médias SBC. Selon cet article, le jeu crypto gagne en popularité au Canada et c’est aussi un sujet de discussion important.

Lors du 26e édition de l’événement, SBC travaillera en étroite collaboration avec l’Association canadienne du jeu (ACJ), une organisation qui facilite la croissance de l’industrie au Canada en représentant les exploitants et les fournisseurs du pays.

De plus, SBC sollicitera l’appui d’autres intervenants importants de l’industrie canadienne “pour faire en sorte que l’événement devienne l’une des meilleures occasions d’affaires de l’année, qui offre certaines des perspectives et fournir certaines des informations les plus percutantes et importantes sur le marché canadien du jeu”, a déclaré l’organisateur.

Rasmus Sojmark, SEO et fondateur de SBC, a déclaré: “nous sommes heureux d’avoir l’opportunité d’améliorer et d’élever ces événements renommés et d’en faire un hub de réseautage de premier plan pour ceux qui sont actifs ou intéressés à pénétrer le marché canadien”.

“Le marché canadien a un grand potentiel de croissance, et la réglementation du jeu en Ontario et les leçons apprises jusqu’à maintenant ont fait en sorte qu’il est essentiel pour l’industrie de tenir des discussions sur l’avenir de cette province et d’autres provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Québec. SBC est bien équipé pour diriger et faciliter ses conversations importantes”, a-t-il ajouté.

Paul Burns, président et SEO chef de la direction de CJA, a déclaré : “nous sommes ravis d’accueillir SBC en tant qu’hôte officiel du Sommet canadien du jeu de longue date. Je suis convaincu que SBC trouvera le juste équilibre entre la réinvention de CGS et la consolidation de sa réputation en tant qu’événement incontournable de l’industrie et la garantie que la mission principale de l’événement de promouvoir le développement de l’industrie au Canada reste sous les projecteurs.”

La salle d’exposition présentera plus de 75 entreprises opérant au Canada, dont Altenar, Aurum Solutions, Fast Track, Finnplay, Kinectify, Mkodo, Paramount Commerce, Platipus Gaming, Smartsoft Gaming, SuzoHapp et Xtremepush.

L’événement comprendra également une conférence de deux jours avec plus de 150 conférenciers de classe mondiale, couvrant une grande variété de sujets. Il s’agit notamment des leçons apprises des exploitants internationaux, de l’avenir des autres provinces canadiennes au-delà de l’Ontario, de l’intégration des technologies émergentes dans les jeux terrestres, des partenariats avec les Premières Nations, de la réglementation des paiements, des crypto-transactions et des NFT, et comment les sociétés affiliées peuvent contribuer à assurer un lancement réussi sur le marché canadien.

La liste des conférenciers comprend des représentants des opérateurs de l’industrie, des affiliés et des fournisseurs. Il s’agit particulièrement de Jai Maw (Betting Hero), JD McNamara (Better Collective), Nav Sandhawalia (Niagara Casinos), Paul Burns (Canadian Gaming Association), Paul Pellizzari (Hard Rock International), Scott Vanderwel (PointsBet Canada), Shelley White (Responsible Gaming Council), Tom Mungham (Alcohol & Gaming Commission of Ontario), Martha Otton (iGaming Ontario) et Tyjondah Kerr (OLG).

Le 26e événement devrait réunir plus de 2 000 délégués, dont des représentants des principaux opérateurs réglementés, des affiliés qui peuvent aider de nouveaux entrants sur le marché à entrer sur le marché au Canada, des fournisseurs de paris sportifs, les entreprises dirigées par les Premières Nations, des développeurs de jeux, des loteries, des opérateurs et des fournisseurs de bingo, les régulateurs, les professionnels du jeu responsables, les processeurs de paiement, les agences de marketing et les médias.

En plus de l’événement, il y aura une série de soirées de réseautage tout compris « dans les lieux les plus luxueux à Toronto ». Ces événements offrent « une excellente occasion de réseauter avec des parties prenantes de l’ensemble de l’industrie et de poursuivre les discussions commerciales avec des partenaires actuels et potentiels dans une atmosphère détendue et accueillante », selon SBC.