Bernhard Burgener à propos du Business Plan et Pitch Deck

Bernhard Burgener propose un point de vue argumenté et pertinent concernant le Business Plan et le Pitch Deck. Découvrez cet article complet.

L’avis de Bernhard Burgener concernant le Business Plan et le Pitch Deck

Le domaine de l’entreprenariat peut sembler complexe et susciter des questions pertinentes. Parmi celles-ci, l’élaboration d’un Business Plan et d’un Pitch Deck évoque bien souvent des incompréhensions pourtant déterminantes pour séduire les investisseurs. Fort de ses 40 années d’expérience, le magnat des médias, Bernhard Burgener, propose des explications claires et accessibles afin de différencier ces documentations devenues essentielles.

Définition du Business Plan et Pitch Deck

Le Business Plan est une documentation essentielle pour chaque entreprise en quête d’investisseurs ou de financements bancaires. En effet, celle-ci permet de définir des informations déterminantes selon une structure spécifique :

La présentation globale d’un projet et de ses acteurs

Des études de marché réalistes selon la concurrence en place

La position et les offres de l’entreprise

Les différents objectifs en considérant les moyens et plans d’action

Les études financières selon un plan prévisionnel (de 1 à 5 ans)

Un Business Plan est habituellement présenté sous forme de documentation textuelle et complète (au format Word) pour une moyenne de 50 à 100 pages selon le profil de l’entreprise. Un tel volume permet d’offrir des informations détaillées et rassurantes afin de valider un financement.

De son côté, le Pitch Deck peut être considéré comme une « brève » présentation également destinée à séduire de potentiels investisseurs lors d’une rencontre introductive avant un second rendez-vous déterminant. Les représentations graphiques remplacent ici le contenu majoritairement textuel des Business Plans. Le contenu de cette documentation privilégie ainsi les données essentielles en simplifiant volontairement certains points. Celle-ci est généralement présentée via un fichier de type PowerPoint, Keynote ou Prezi. De nombreux exemples sur le web pourront répondre aux questions des professionnels néophytes.

Outre la définition de ces deux documentations, une autre question revient très souvent auprès des jeunes startups : faut-il préparer en premier lieu le Business Plan ou le Pitch Deck ?

En considérant l’objectif d’un Pitch Deck, à savoir séduire les investisseurs pour un second rendez-vous, cette documentation sera, en toute logique, le résumé d’un Business Plan initialement préparé. Qui plus est, la prise d’un rendez-vous complémentaire afin de finaliser un accord de financement sera incompatible avec la constitution d’un Business Plan. En effet, celui-ci impose plusieurs études établies après plusieurs mois (voir quelques années dans de rares cas). Bref, le Business Plan sera la première documentation d’une entreprise. Le Pitch Deck pourra ensuite résumer stratégiquement ce contenu.

Les Business Plans de nos jours

En toute logique, un Business Plan permet avant tout de rassurer les futurs investisseurs en démontrant l’intérêt des services/biens d’une entreprise selon le marché actuel/prévisionnel et la concurrence installée. À vrai dire, aucun établissement bancaire ou investisseur ne pourrait se passer de cette documentation… Et celle-ci gagnera sera d’autant plus essentielle face à l’évolution des habitudes de consommation (notamment la monopolisation de certaines plateformes web).

Analyses du marché, prévisions des activités sur 5 ans… La présentation d’un Business Plan nécessite des études minutieuses souvent étendues sur plusieurs mois. De même, la présentation de cette documentation pourrait ne pas convenir selon différents contextes (plus particulièrement lors d’événements tels que des salons dédiés).

Les Pitch Decks de nos jours

Les Pitch Decks répondent directement à une problématique évidente : la complexité d’un Business Plan selon certains contextes. Ainsi, cette documentation se veut volontairement simplifiée… Sans pour autant faire l’impasse sur chaque information essentielle pour séduire d’éventuels investisseurs/établissements bancaires.

De même, si un Pitch Deck peut être considéré comme un résumé d’un Business Plan, aucune nouvelle étude ne devra être théoriquement menée. Autrement dit, chaque entreprise en possession d’un Business Plan parfaitement monté pourra constituer rapidement un Pitch Deck. En revanche, ce ce type de documentations pourrait évoquer des doutes auprès des investisseurs. Voilà pourquoi la simplification d’informations peut nécessiter de véritables subtilités pour apporter des arguments séduisants transparents.

En revanche, le volume de Pitch Decks présentés aux investisseurs et aux établissements bancaires développe également la difficulté de se démarquer. Une nouvelle fois, le montage du « parfait Pitch Deck » impose un véritable savoir-faire afin d’atteindre les objectifs d’une entreprise.

Pourquoi l’un peut correspondre à vos attentes sans l’autre?

Faut-il nécessairement constituer un Pitch Deck après avoir préparé un Business Plan solide et séduisant ? En toute objectivité, la réponse à cette question dépendra de la nature de l’entreprise et de ses futures activités. Toutefois, la constitution d’un Pitch Deck pourrait vous satisfaire, et ce, même si vous ne rencontrez aucun mal pour organiser vos premiers rendez-vous avec des investisseurs potentiels.

Pour résumer, Bernhard Burgener dit que la présentation d’un Pitch Deck sera préconisée pour attiser de nouveaux regards. Bien évidemment, cette documentation essentiellement graphique incitera d’autres rendez-vous déterminants et ne pourra généralement pas suffire à elle-même… Où votre Business Plan pourra compléter certaines informations en rassurant des interlocuteurs déjà « investis » et sensibles face aux prémices de votre entreprise.