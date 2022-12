Les meilleurs jeux de détente

L’univers du jeu vidéo s’enrichit chaque année de titres au gameplay toujours plus innovant et aux graphismes toujours plus impressionnants. De jeux de plateforme en RPG et autres FPS, les catégories se déclinent pratiquement à l’infini. Un autre genre se détache toutefois ces dernières années, celui du jeu de détente.

Jouabilité accessible, patte graphique tout en couleurs chaudes, musique reposante, ces jeux se caractérisent avant tout par leur ambiance réconfortante. Pas de quête de trophée ni de recherche de la performance, le seul objectif est de passer un bon moment loin de tout big boss imbattable. Alors si vous aspirez à une session gaming sans prise de tête, voici quelques jeux parfaits pour vous payer une tranche de détente en mode multijoueur ou en solo.

Animal Crossing: New Horizons

Après d’immenses succès comme New Leaf et Wild World, l’une des franchises phares de Nintendo a récidivé en 2020 pour offrir aux joueurs du monde entier une parenthèse de détente bien méritée. Sorti alors que des millions de personnes se voyaient coincées à la maison, New Horizons est rapidement devenu un phénomène planétaire. Le dernier-né de la franchise expédie ainsi les joueurs sur une île paradisiaque, leur laissant toute liberté d’aménager leur nouveau lieu de vie, tout en sympathisant avec d’adorables voisins à poils et à plumes.

New Horizons permet aussi bien de pêcher que de chasser des insectes et négocier des œuvres d’art afin de mieux remplir son musée, sans oublier de visiter les îles de ses amis. En parallèle, de multiples mises à jour ont ajouté des activités additionnelles et événements saisonniers. Le DLC Happy Home Paradise est également venu enchanter les décorateurs d’intérieur en herbe.

Unpacking

Développé par le studio Witch Games, Unpacking est une simulation de vie inclassable. Le titre fait ainsi vivre aux joueurs les déménagements successifs d’un personnage anonyme. D’une chambre d’enfant à une maison familiale, les joueurs traversent huit phases de vie en compagnie d’une protagoniste dont ils apprennent à connaître les goûts et la personnalité au travers des affaires tirées de ses cartons.

À mi-chemin entre puzzle et jeu de décoration, Unpacking laisse toute latitude aux joueurs de mettre en ordre leur environnement sans décompte de temps ni score. Aussi contemplatif que relaxant, ce jeu zen s’avère également une expérience intimiste riche en émotions. Une bande-son signée par le compositeur primé aux BAFTA Jeff van Dyck parfait encore l’atmosphère mélancolique de ce petit bijou indépendant.

Stardew Valley

Dans la famille des simulations de vie à la ferme, Stardew Valley se démarque par sa diversité ébouriffante. Ce jeu de gestion développé par le seul Eric Barone vous offre des centaines d’heures de gameplay. Tout commence alors que votre personnage plaque son travail de bureau déprimant pour reprendre l’exploitation de feu son grand-père. Récolter des légumes et bichonner vos animaux n’est pourtant que le sommet de la pyramide, car Stardew Valley vous permet tout aussi bien de faire ami-ami avec les habitants de Pelican Town que de partir combattre à la mine ou pêcher sur une île tropicale. Votre exploration s’assortit alors de cinématiques, tandis que certaines quêtes débloquent du contenu additionnel comme des mini jeux de casino.

Si cette mise en bouche vous donne envie de miser pour de bon, toutefois, de nombreux casino en argent réel vous attendent en ligne. De généreux bonus tels des jetons gratuits sont souvent disponibles dès l’inscription. Les meilleures plateformes proposent des jeux variés, de jackpots progressifs en jeux de table avec croupier en direct. Des machines à sous comme Animal Farm ou Cheerful Farmer peuvent même ravir les amateurs de Stardew Valley.

Bear and Breakfast

Vous aviez toujours rêvé d’ouvrir une auberge chaleureuse au fin fond des bois, loin du tumulte de la ville ? Alors Bear and Breakfast est le titre idéal pour vous transformer en hôte de B & B. Dans la peau de Hank l’ours, il vous revient de remettre un état une vieille cabane abandonnée afin d’en faire l’auberge la plus confortable de toute la contrée.

Personnalisez donc les différentes chambres du logis et prenez soin de vos invités afin qu’ils réitèrent leur séjour. Embarquez à l’aventure lors de quêtes surprenantes en vue d’accumuler de nouveaux objets pour mieux embellir votre cahute. N’hésitez pas non plus à explorer une forêt riche en secrets à élucider. En un mot, cet adorable jeu de gestion développé par Gummy Cat combine habilement trame narrative intrigante et pure détente.