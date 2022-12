L’industrie du jeu et celle du cinéma sont les leaders mondiaux du divertissement. Les deux s’inspirent et s’influencent l’une et l’autre. C’est pourquoi, il n’est pas rare de retrouver des chefs-d’œuvre du 7e art dans les jeux en ligne et inversement. Voici un top 5 des machines à sous inspirées des séries TV les plus populaires.

Game of Thrones

Depuis le premier épisode en 2011, Game of Thrones compte parmi les séries cultes de la dernière décennie. Son immense succès a servi d’inspiration à Microgaming qui en a développé deux versions de machine à sous.

Le thème reprend l’univers sanglant à travers 5 rouleaux, 3 rangées et surtout 4 modes de jeu gratuits. Avec une volatilité moyenne et un RTP multipaire, cette machine à sous propose 243 moyens d’activer les gains.

Jurassic Park

Sorti en 1993, Jurassic Park a marqué beaucoup de téléspectateurs en les transportant dans un monde sauvage chez les dinosaures. Une dizaine d’années plus tard, le fournisseur de jeu Microgaming a ressuscité ces reptiles préhistoriques dans plusieurs versions de machine à sous.

L’univers de Jurassic World, l’une des suites de la saga, continue de séduire les joueurs. Les caractéristiques de cette machine offrent des tours bonus, 3 modes gratuits et de plus de 200 combinaisons gagnantes. Son RTP élevé constitue un atout important du jeu.

Rick & Morty Wubba Lubba Dub Dub

Les incroyables et rocambolesques aventures de Rick & Morty sont diffusées pour la première fois en 2013. Cet univers de fou a conquis le fournisseur Blueprint qui a choisi d’en adapter une machine à sous.

Rick & Morty Wubba Lubba Dub Dub se distingue par un RTP élevé, un graphisme fidèle au dessin animé et une bonne ambiance sonore. Grâce à ses fonctionnalités de bonus et ses milliers de combinaisons gagnantes, cette machine à sous offre une belle expérience de jeu avec 6 rouleaux.

Narcos Mexico

En novembre 2018, la série Narcos Mexico sort au petit écran et fait découvrir les coulisses des cartels en Colombie. En 2022, l’éditeur Red Tiger a repris cette ambiance comme thème d’une nouvelle version de sa machine à sous.

Elle présente une haute volatilité avec une multitude de fonctionnalités dont le mode de jeu gratuit, une diversité de bonus avec le Cartel Spins. Celui-ci offre aux joueurs la possibilité de se lancer dans un jeu de cartel réel.

Vikings

Série TV passionnante sortie en 2013, Vikings raconte les aventures d’un guerrier scandinave. L’histoire a inspiré de nombreux éditeurs de machines à sous en ligne, dont NetEnt avec sa version 2018.

Jeu reconnu avec son thème de guerriers nordiques, Vikings présente une grille standard de 5 rouleaux et 3 rangées. Ses roulettes offrent près de 80 milles combinaisons gagnantes en mode de jeu gratuit. C’est une machine à sous avec une volatilité et un RTP particulièrement élevé.

Conclusion

Les éditeurs ne manquent pas de ressources pour choisir les thèmes qu’il est presque impossible d’en dresser une liste exhaustive. Celle présentée dans cet article répertorie les 5 machines à sous inspirées des séries TV les plus populaires. Cependant, il existe d’autres titres qui ont inspiré les fournisseurs.