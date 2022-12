Découvrez les mini-jeux passionnants de The Witcher III

Faites connaissance avec les mini-jeux de The Witcher III – Horse Racing, Fistfighting, Gwynt : présentation, importance, récompenses, quêtes secondaires.

The Witcher ou Le Sorceleur est une série de jeux vidéo du type RPG. Ces jeux qui sont tirés des romans du genre fantasy de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski relatent les aventures du sorceleur Geralt de Riv qui est un chasseur de monstres.

La série se compose de 3 jeux : The Witcher (2007), The Witcher II – Assassins of Kings (2011) et The Witcher III – Wild Hunt (2015).

En 2022, les ventes du jeu The Witcher III s’élevaient à plus de 40 millions d’exemplaires. Par ailleurs, sachez que The Witcher III, élu jeu de l’année 2015, a obtenu plus de 1000 récompenses.

Nous vous proposons de découvrir l’un des atouts de The Witcher III à savoir les mini-jeux incorporés à celui-ci.

The Witcher III – Wild Hunt, en quelques mots

Le jeu se déroule dans un univers en proie à la guerre. La mission principale de Geralt de Riv, qui lui a été confiée par l’empereur du Nilfgaard, est de retrouver sa fille Ciri qui est pourchassée par une organisation connue sous le nom de la Chasse Sauvage.

Le jeu offre 3 possibilités de fin selon les interactions adoptées entre Ciri et le sorceleur. Par ailleurs, il comprend de nombreuses missions secondaires.

En quoi consistent les mini-jeux

Les mini-jeux dans The Witcher sont des épreuves intégrées dans le jeu et qui vont vous permettre de gagner des récompenses en couronnes (la monnaie du jeu) ou en objets qui seront utiles pour améliorer vos capacités, et de remporter des quêtes qui vous permettront d’affronter des adversaires plus puissants.

The Witcher III comprend 3 mini-jeux : Horse Racing, Fistfighting et Gwynt.

Horse Racing

Geralt a la possibilité de prendre part avec son cheval Roach à des courses de chevaux.

Le mode opératoire est identique à celui que vous pouvez rencontrer dans la vraie vie ou du côté des paris virtuels en jouant chez casino karamba au Canada par exemple .

La course est généralement associée à une quête qui impose à Geralt d’effectuer un pari chez un bookmaker.

Dans l’hypothèse où il perd la course, la somme engagée chez le bookmaker est perdue. Par contre, en cas de victoire, il remporte le double de sa mise en couronnes.

Le jeu comprend 11 courses. En les remportant toutes, vous gagnez le trophée « Fast and Furious ». Pour pouvoir participer à certaines courses, il est parfois exigé d’avoir remporté des épreuves spécifiques.

Il est possible de gagner des récompenses, autres qu’en couronnes, qui améliorent les capacités de Roach comme son endurance ainsi que des objets. Au total, vous avez la possibilité d’acquérir 160 objets.

Fistfighting

Fistfigting, comme l’indique son nom, consiste à combattre des adversaires à poings nus.

Les affrontements se passent le plus souvent dans des tavernes et des bars.

Vous devrez vous confronter à différents adversaires nécessitant d’adopter différentes tactiques comme l’esquive ou la contre-attaque. Chaque victoire vous permet de remporter différentes récompenses.

Gwynt

Le Gwynt (Gwent en anglais) est un jeu de cartes à collectionner inclus dans The Witcher III. Pour gagner au Gwynt vous devez remporter 2 manches sur les 3 que comporte une partie. Réussir à obtenir les 196 cartes existantes ne sera pas facile. Les quêtes qui sont associées sont parfois difficiles.

Jouez maintenant

Maintenant que vous en savez un peu plus sur les mini-jeux de The Witcher III, il ne vous reste qu’à vous procurer le jeu afin de savoir si vous serez en mesure de répondre aux challenges que ceux-ci vous offrent.

Par ailleurs, des spécialistes du jeu vidéo ont estimé entre 50 et 200 heures le temps nécessaire pour accomplir en totalité le jeu. Vous aurez donc le temps de bien en profiter!