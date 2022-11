Call of Duty : Modern Warfare 2, pari réussi?

Call of Duty est une des plus grosses franchises du jeu vidéo qui rencontre chaque année un succès monstre. Cette année encore, le succès semble être au rendez-vous avec Call of Duty : Modern Warfare 2 et son mode multijoueur Warzone 2.

Dans cet article, nous évoquerons les raisons de ce succès et les nouveautés du titre d'Activision

Un nom familier qui aide les ventes

La première chose qu’il faut noter, c’est que ce nouveau Call of Duty est un remake, du moins partiel, du Modern Warfare 2 sorti en 2009. Ce jeu reste à ce jour l’un des plus gros succès de la franchise et donc de nombreux fans attendaient ce remake avec impatience. La campagne fait donc revenir des personnages bien connus et aimés par les joueurs comme Ghost ou le Capitaine Price avec le nouveau moteur graphique de la franchise.

Il ne fait donc aucun doute qu’en plus de la campagne marketing monstrueuse utilisant des célébrités comme Lil’ Baby, Nicki Minaj et même des vidéastes français comme Gotaga ou Squeezie, le nom a fortement influencé les ventes.

Y a-t-il du neuf ?

La série des Call of Duty a pu nous habituer à des jeux très similaires en termes de graphismes par le passé et ce nouveau titre ne change pas beaucoup puisqu’il utilise le même moteur que le Modern Warfare de 2019 avec quelques ajouts. On notera des effets qui n’étaient pas présents auparavant et d’autres qui ont disparu comme l’ont déjà mis en lumière les nombreuses comparaisons sur YouTube.

Le jeu apporte plus de verticalité avec de nouvelles mécaniques de parkour permettant de parcourir l’environnement de manière plus rapide et instinctive. Le jeu implémente aussi un nouveau système de customisation des armes plus poussé. On saluera aussi les nouveautés du multijoueur, dont le mode DMZ, très inspiré d’Escape From Tarkov.

Alors, ça vaut le coup ?

Finalement, ce Call of Duty joue la carte de la nostalgie, mais propose tout de même pas mal de nouveautés avec une campagne mise à jour, mais surtout le nouveau mode Warzone qui a déjà attiré des millions de joueurs. Ainsi, si vous aimez les jeux de tirs et au vu de l’échec du dernier Battlefield, ce nouveau jeu est un incontournable. En effet, le principal intérêt reste le mode multijoueur et celui-ci possède actuellement l’un des comptes de joueurs les plus importants et de nombreux modes de jeux.