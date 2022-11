Vous vous demandez comment le Bitcoin diffère du cash Bitcoin? Voici un guide complet sur les différences entre cette monnaie numérique et le cash Bitcoin.

Le Bitcoin est une monnaie numérique et décentralisée que les individus utilisent pour effectuer des transactions en ligne dans le monde entier. Cette monnaie numérique figure parmi les crypto-monnaies les plus performantes et les crypto-actifs les plus échangés. Les transactions en Bitcoin se font en peer-to-peer.

Cette monnaie numérique a été la première crypto-monnaie à succès, et certaines personnes la considèrent comme de l’or numérique. Aussi, cette monnaie numérique est une couverture contre l’inflation et une réserve de valeur. Cependant, le cash Bitcoin et le Bitcoin ont quelques similitudes qui vont au-delà de leurs noms.

D’un côté, le cash Bitcoin est une crypto-monnaie qui sert de monnaie numérique, et ses partisans assurent qu’elle est bon marché et facile à utiliser. De plus, la création de cette monnaie numérique s’est faite par le biais du processus de hard fork du Bitcoin. Par conséquent, le Bitcoin et le cash Bitcoin partagent un historique des transactions, une base de code commune, et bien plus encore.

En outre, les mineurs et les développeurs de monnaie numérique ont lancé le cash Bitcoin parce qu’ils étaient préoccupés par l’avenir de la crypto-monnaie. Cependant, un hard fork est une mise à jour radicale du logiciel derrière la blockchain des crypto-monnaies comme cette monnaie virtuelle. Voici comment le Bitcoin diffère du cash Bitcoin.

Émission de jetons

Cette monnaie numérique utilise la plateforme Omni layer pour créer et échanger cette monnaie numérique. Cet actif numérique doit utiliser la plateforme Omni pour émettre des jetons. De plus, les transactions Omni sont des transactions de cette monnaie numérique avec des fonctionnalités de nouvelle génération.

D’autre part, le cash Bitcoin a créé un protocole Simple Ledger. Ce protocole permet aux développeurs d’émettre des jetons au-dessus du cash Bitcoin, de manière similaire à la manière dont la blockchain Ethereum émet des jetons.

La disponibilité de la plateforme Omni layer et du Simple Ledger Protocol a aidé cet utilisateur de monnaie numérique à choisir le réseau qu’il préfère pour les transactions. Outre la prise en charge de cash Bitcoin, le Simple Ledger Protocol prend également en charge les jetons non fongibles.

Contrats intelligents et Defi

Cette monnaie virtuelle ne prend pas en charge les contrats intelligents, bien que des projets aident à construire une finance décentralisée sur cette base. Au contraire, le cash Bitcoin a mis en place des contrats intelligents comme les scripts cash pour améliorer les transactions plus complexes. Le script cash vise à apporter le defi au cash Bitcoin afin qu’il puisse rivaliser avec cette monnaie virtuelle.

Difficulté d’ajustement

Une autre différence entre cette monnaie virtuelle et le cash Bitcoin est l’algorithme d’ajustement complexe ajouté au cash Bitcoin. Étant donné que le cash Bitcoin et le Bitcoin utilisent le schéma de hachage SHA-256, ces mineurs de monnaie numérique peuvent passer au réseau cash Bitcoin lorsqu’ils réalisent qu’ils peuvent générer pleinement des profits en minant sur celui-ci.

Par conséquent, en raison de la volatilité de cette monnaie virtuelle, la puissance de calcul derrière le réseau peut varier de manière significative. En outre, le taux d’ajustement de la difficulté fait en sorte que les mineurs génèrent de nouveaux blocs toutes les dix minutes. Cela permet de réguler sa disponibilité et de contenir l’inflation.

Offre totale

Cette monnaie électronique a une limite de 21 millions de pièces. Ainsi, tout comme cette monnaie virtuelle, le cash Bitcoin ne dépassera jamais 21 millions. En outre, le taux auquel les nouvelles trouvailles sont ajoutées à l'offre en circulation diminue progressivement selon un calendrier spécifique. Cependant, le processus de réduction de moitié se produit après que les mineurs ont généré 210 000 Bitcoins tous les quatre ans. Pendant le processus de division en deux, les récompenses en Bitcoins sont divisées en deux, ce qui limite l'offre et augmente la demande.

La ligne de fond

Cette monnaie virtuelle est légèrement similaire au cash Bitcoin mais présente également des différences notables. La taille des blocs est différente, le Bitcoin ayant une taille de bloc de 1 Mo alors que le cash Bitcoin a une taille de bloc de 32 Mo.