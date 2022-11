Les gadgets de James Bond qui existent réellement

La dextérité de l’agent Bond avec les gadgets futuristes n’est plus à prouver. Explorons ensemble lesquels d’entre ces derniers sont désormais plus que réels.

Les gadgets de Bond qui existent dans la vraie vie

« My name is bond; James bond ». Nous avons surement tous imité ce classique au moins une fois dans notre vie. La légendaire saga de l’agent secret 007 a profondément marqué plusieurs d’entre nous. L’une des raisons du succès monstre des films de James Bond est sans doute la panoplie de gadgets espions qu’utilise l’agent secret. Entre les cigarettes missiles, les montres tronçonneuses ou encore les fameux jetpack, Bond a toujours su tirer profit de ses merveilles technologiques pour échapper aux situations dangereuses. La plupart de ces outils ultra tech n’étaient alors qu’imaginaires il y a quelques années. Cependant, avec l’évolution exponentielle de la technologie, certains gadgets de James Bond sont viables ou même déjà en commercialisation. Découvrons-les sans plus tarder dans cet article.

Casino Royale : l’implant sous-cutané

Sorti en fin d’année 2006, Casino Royale fait partie des chefs-d’œuvre ayant changé l’opinion du grand public sur le monde des jeux d’argent. Actuellement, le jeu de hasard est très populaire en ligne chez les Canadiens en raison entre autres de son accessibilité et de la culture cinématographique. Dans Casino Royale, Daniel Craig jouant 007, doit appréhender l’imperturbable Chiffre. Il opte alors pour un tournoi de poker dans un casino huppé afin de battre ce dernier et le ruiner par la même occasion. Tout ne se passe malheureusement pas comme prévu : le Chiffre tente d’empoisonner Bond pendant la partie de poker et s’attend à le voir s’écrouler.

C’est à partir de cet instant que la scène mythique du poison fait son entrée. Des jeux de casino en ligne comme le poker, le blackjack ou encore la roulette doivent une partie de leurs prestige à des scènes pareilles qui montrent tout l’enjeu et le plaisir malin qu’on éprouve à parier. James s’en sort finalement à l’aide d’une puce sous-cutanée. Grâce à elle, ces collègues reçoivent toutes les informations sur son état de santé et réussissent à le sortir d’affaires. L’agent secret retourne alors sur la table de jeu et vainc le Chiffre avec une quinte flush magistrale.

Cette technologie autrefois invraisemblable est maintenant plus que réelle. Au fil des années, les chercheurs ont développé des implants qui permettent de reconstituer le dossier global du porteur avec des informations précises de toutes sortes. Même si pour diverses raisons le port de cet implant n’est pas encore accepté de tous, il sert à traiter des maladies dangereuses comme les troubles cérébraux ou encore prévenir le cancer. Mais encore, sans avoir besoin d’implants dans la peau, des tests sur des montres de sports Huawei prouvent qu’on peut connaitre énormément d’informations sur sa santé afin de prévenir des maladies et mieux se soigner aujourd’hui.

La légendaire Aston Martin DB5

Un pur régal de voir le meilleur des espions parader aux abords de son véhicule de prédilection : l’Aston Martin DB5. La saga a rendu extrêmement populaire ce modèle dont certaines versions ont été construites pour de vrai afin de tourner dans le film. On se rappelle cet engin au style classe et rétro qui a sorti l’agent de bien des ennuis. Ce dernier a bien sûr piloté plusieurs marques et modèles de voitures, mais la DB5 est incontestablement sa préférée. Elle est apparue dans bon nombre des opus de la saga ; notamment Goldfinger (1964), Thunderball (1965), GoldenEye (1995) Tomorrow Never Dies (1997) et bien d’autres opus récents.

Entre 1963 et 1965 la production du bolide avait eu lieu puis s’est interrompue pendant une cinquantaine d’années. Dernièrement, le concepteur historique Aston Martin Works a repris du service. En partenariat avec le studio EON (producteur des films bond), 25 voitures DB5 Goldfinger continuation ont été lancées et seront identiques au millimètre près à la DB5 de Goldfinger, gadgets et améliorations compris. Vous pourrez vous procurer ces bijoux en vrai pour la coquette somme de 2,75 M de livre sterling HT.

Un aperçu des petits plaisirs incrustés dans cette nouvelle série de DB5 :

La plaque d’immatriculation rotative : Exactement comme dans le film, avec les commandes vous pouvez changer la plaque d’immatriculation.

Les mitraillettes avant : Rassurez-vous, elles sont factices mais très réalistes.

Le diffuseur d’écran de fumée : de part et d’autre des côtés de la voiture des diffuseurs sont posés pour semer vos ennemis. (lol)

Le bouclier arrière en kevlar : Oui, effectivement renforcé en Kevlar, ce bouclier a été testé et est réellement à l’épreuve des balles.

Système de navigation : il fait le même bip sonore que dans le film et en plus, c’est un vrai radar.

Tomorrow Never Dies : le téléphone Connecté et la BMW

L’une des meilleures prestations de Pierce Brosnan restera sûrement cette scène où il échappe aux malfrats d’une façon plutôt spéciale. En effet, deux gadgets sont mis en lumière ici. En premier, l’Ericsson JB988 qui dispose de plusieurs fonctionnalités dont un scanner d’empreintes, un taser et surtout une boîte de contrôle pour la BMW, puis en second la BMW 750 elle-même.

Après avoir infiltré un territoire hostile, James tente de s’échapper mais les malfrats entourent déjà son véhicule dans le parking. Il démarre l’engin puis le ramène vers lui en exécutant des commandes depuis le JB988. En 1997, lorsque le film fut réalisé, les portables utilisés étaient très peu maniables et ne disposaient pas de grandes fonctionnalités. Les prouesses de ce mobile et de la voiture apparaissent donc comme futuristes. Il ne pouvait en être autrement surtout pour la BMW 750, qui ne saurait être une voiture de l’agent 007 si elle n’avait point de gadgets.

Pour en venir aux faits, l’Ericsson JB988 et la BMW 750 existent réellement mais avec des fonctionnalités factices. Néanmoins, ces dernières années les sciences ont évolué au point de faire apparaitre des technologies de convergences telles que l’Internet des objets (IdO). L’inimaginable en 1997 est alors devenu la normalité en 2022 : les portables intelligents dit smartphones peuvent faire marcher et contrôler toutes sortes d’objets à distance pour de vrai. La BMW 750 quant à elle a été produite en 03 exemplaires avec des diffuseurs de fumée et de punaises comme seule artillerie vraiment fonctionnelle, par mesure de sécurité.

La Lotus Spirit dans the Spy Who loved Me

En 1977, vous vous doutez bien de ce qu’on pourrait penser d’une voiture qui se transforme en sous-marin. Lorsque « The Spy Who Loved Me » a été tourné, une grande partie du public ne s’imaginait pas que la Lotus Spirit qui naviguait en profondeur était une vraie. À la grande surprise de tous, l’engin était bel et bien réel et a même été mis aux enchères.

C’est au final le très célèbre Elon Musk qui rachète la Lotus Spirit en 2013 pour un peu moins d’un million d’euros. Toutefois, il déclare un peu plus tard être déçu de cet achat. En effet le bolide est incapable de rouler sur terre ferme ; il s’agit d’une Lotus Esprit qui a été définitivement transformée en sous-marin exclusivement pour le film en question.

Le Directeur général de la société automobile Tesla affirme toutefois avoir une idée de l’engin qui lui permettra de réaliser un véritable véhicule amphibie. Il en dévoile un peu plus récemment sur son modèle CyberTruck qui, d’après lui, sera assez waterproof pour traverser les eaux « pas trop agitées ». Pour l’heure, le milliardaire ne sera pas le premier à réaliser de tels engins car de superbes voitures amphibies existent déjà.

Moonraker : Navette Spatiale

Dans Moonraker, lorsque Roger Moore doit retrouver les coupables de l’explosion de la navette spatiale, on est plongé dans un monde ou le voyage dans l’espace semble acquis. Pourtant, la réalité était tout autre : même si plus tard les années 1980 furent importantes pour le voyage spatial, elles n’en étaient pas plus rassurantes.

Plusieurs tentatives d’exploration de l’espace en navette spatiale ont se sont soldées par des échecs. Heureusement, l’espoir qui s’était totalement éloigné au fil des années revint lorsque l’Américain Jeff Bezos entreprend et réussit son vol vers l’espace. Avec son entreprise Blue Origin, le New Shepard fut assemblé. Nommé en honneur à Alan Shepard, premier astronaute Américain, ce vaisseau spatial a décollé le 20 juillet 2021, soit 62 ans après les premiers pas de Neil Armstrong sur la lune.

Toutes des références marquantes qu’on certainement voulu mettre en avant le propriétaire de Amazone. Le voyage a pris environ une dizaine de minutes et s’est déroulé sans encombre. On peut parler d’un succès qui a rallumé la flamme de l’espoir dans la quête au voyage spatial. À l’heure où Daniel Craig fait ses adieux à son personnage dans le dernier opus de la saga 007, le prochain James Bond aura peut-être la chance de tourner un film dans l’espace pour de vrai.

Skyfall : armes biométriques

Bien qu’elles ne soient pas véritablement commercialisées, des prototypes d’armes biométriques sont en développement ou en attente de production. Dans Skyfall, lorsque James Bond rencontre son nouveau quartier maitre Q qui lui fournit une arme spéciale dans le cadre de sa nouvelle mission. Il s’agit du Walther PPK/S biométrique, un revolver qui ne répond qu’à la paume de l’agent bond.

La crosse de cette arme est équipée de micro-capteurs dermiques encodés avec les empreintes de l’utilisateur. Dans ce long métrage Bond n’hésite pas à faire usage de ruse avec cette arme que personne d’autre que lui ne peut dégainer. Mais qu’en est-il de la réalité ? Dans les faits, Skyfall a reçu de la part des médias des critiques positives particulièrement sur son arme. Que cela ait eu une influence ou pas, des armes intelligentes ont été créées deux années plus tard.

Elles ne fonctionnaient qu’à proximité d’un bracelet qu’était censé porter le propriétaire et ont été commercialisées. Il y a peu, la société d’armes Biofire mit au point un système de lecture d’empreintes digitales pour armes. Toutefois ces genres d’entreprises se sont toujours heurtées à la NRA (National Rifle Association of America) qui les désapprouve jusque-là. Cette technologie est toutefois à suivre de près sur les prochaines années.