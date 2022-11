Comment trouver des propriétés immobilières à des fins d’investissement

Investir dans l’immobilier, comme tout autre type d’investissement, nécessite des connaissances et une compréhension du secteur, nous allons ici vous aider à en acquérir certaines.

Quatre conseils pour une acquisition réussie

Se lancer dans le domaine immobilier requiert des préalables. Nous vous proposons en quatre points l’essentiel pour un choix réfléchi. D’entrée de jeu, il est capital de savoir que le choix d’appartements pour l’investissement diffère du choix de votre propre logement. Car, dans le cas de l’investissement il ne s’agit pas d’une solution à un problème de logement, mais d’une opportunité d’augmenter le capital. Dans les deux cas, le sort ultérieur des fonds et du temps investis dépend du choix correct de l’objet.Il est conseillé de faire preuve de prudence dans les choix.

Sélection et détermination des cibles

L’investisseur, même s’il ne contrôle pas certaines variables du marché, peut quand même faire des prévisions. Ainsi, lors du choix d’une option avec location ultérieure d’un appartement, vous devez d’abord décider du « portrait » de votre locataire. Il est judicieux de se livrer à cet exercice pour avoir une idée du locataire type. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour définir le locataire potentiel :

combien de temps voulez-vous louer un appartement,

La nationalité du locataire et occupation: étudiants/étrangers,

Quel niveau de prix de location vous choisissez

Voudriez-vous avoir des familles nombreuses ?

Appartement exclusivement résidentiel ? Ou mixte ?

C’est après avoir dressé cette liste de questions, il vous sera plus aisé de déterminer la zone nécessaire à l’acquisition de biens immobiliers. Car, si vous envisagez d’ investir dans une zone résidentielle et vous acheter dans une zone commerciale, l’objectif ne serait pas atteint.

Période de récupération et risques

L’investissement dans l’immobilier est une entreprise aisée si on s’y prend intelligemment. Il est important d’analyser tous les contours. Sachez que le rendement sera différent du stade de la construction auquel l’investissement sera réalisé, ou du choix d’un appartement fini, auquel cas les coûts ne seront que des réparations et de l’équipement en mobilier. Il existe deux types de périodes pour investir de l’argent dans l’immobilier : à court et à long terme. Investir dans le court terme revient par exemple à vous fonder sur l’existant : un appartement déjà construit par exemple. Vous n’avez pas besoin d’un capital très élevé et aussi vous économiser en termes de coût et durée. Le rendement est rapide. Quant aux investissements à long terme, ça vous prendra non seulement du temps, d’énergie mais également de fonds. La rentabilité dans ce cas n’est pas perceptible sur le champ. Mais au fil des ans. Plusieurs possibilités d’achat d’appartements s’offrent à vous : un appartement dans un immeuble de seconde main, une propriété principale ou un appartement, etc.

Frais du vendeur

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur supporte plus de frais, mais le vendeur a aussi suffisamment de frais supplémentaires. Il est important de souligner que ces coûts sont répartis entre : taxes sur la vente de biens immobiliers et assurance des biens. Contrairement à Dubaï, acheter une propriété ne vous soumet pas à une palette de taxes. La seule taxe à payer constitue celle du notaire encore appelée DLD(Dubaï Land Department). Cette Taxe représente 4 pourcent du montant de l’achat et il est important de se faire accompagner par un notaire. Il est très capital de souligner que, lors de l’achat d’un bien immobilier par le biais d’une agence, dans la plupart des cas, un notaire est automatiquement fourni. Par exemple, en travaillant avec Metropolitan real estate, l’acheteur peut se sentir en sécurité et faire confiance à l’assistance experte d’un notaire. Il se garantit ainsi l’exécution correcte de tous les documents nécessaires sans vices de procédure. Une fois enregistrée, l’État ne percevra rien sur vos revenus locatifs à Dubaï.

Revente ou location

Quel sera l’objet de votre investissement ? Revente ou location ? Lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un bien immobilier secondaire, ces appartements avec le temps perdent leur valeur. Et il sera difficile de les revendre à prix d’or. Signalons que, l’immobilier de revente dans des immeubles neufs ayant jusqu’à 10 ans est plus bénéfique comme objet d’investissement. Ce choix n’est pas sans incidence: car le coût du logement est généralement élevé. Parallèlement, les appartements dans des maisons plus anciennes voire vétustes ne peuvent être bénéfiques que si certains paramètres entrent en ligne de considération. Ainsi, grâce à la combinaison d’un bon emplacement et du coût vous pouvez faire de bons chiffres. Que ce soit l’immobilier de location ou revente, prenez en considération les points ci-après :

la zone en fonction de l’objet, la viabilisation, les faciliter

Le type de bien : est-ce un bien liquide ? C’est-à-dire qui peut être revendu sans risque après.

Dans le cas d’un bien illiquide, c’est-à-dire dont la vente sera un peu fastidieux dû à certains facteurs que sont :

La grande surface de l’appartement,

La disposition non standard qui ne répond pas forcément aux normes

Distance importante du métro,

Les voies d’accès et les services de viabilisation.

Lors du choix d’un appartement pour une location ultérieure, veillez à calculer soigneusement la rentabilité de l’investissement. Car les données peuvent changer de manière significative, en vous basant sur les calculs des offres d’appartements disponibles sur le marché. Faites surtout attention à l’environnement, le type de construction donc les caractéristiques

En somme, investir dans le secteur immobilier ne se fait pas sur un coup de tête. Il faut s’y préparer comme tout autre investissement. Un point très important, se renseigner sur la législation en vigueur dans la zone, ville ciblée. Il vous serait judicieux de vous renseigner auprès des autorités compétentes pour avoir les bonnes informations. Aussi, un aspect non moins négligeable est qu’il faut vérifier, si le bien n’est pas objet de litige, ou fera objet dans un futur proche d’expropriation.