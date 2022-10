Geminiani et sa forêt enchantée

Vendredi soir dernier, à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, l’ensemble Les idées heureuses présentait La forêt enchantée. Il s’agit d’un spectacle en deux parties mettant à l’honneur le compositeur relativement peu connu, Francesco Geminiani, 1687-1762.

En première partie, trois chansons écossaises avec la soprano Odéi Bilodeau, une sonate pour guitare anglaise, avec Pascal Valois et deux pièces pour clavecin seul interprétées par Geneviève Soly, directrice artistique de l’ensemble. La deuxième partie présentait la pantomime La forêt enchantée mise en scène par Marie-Nathalie Lacoursière, d’après le poème épique La Jérusalem libérée du poète Torquato Tasso.

Les mélodies écossaises étaient fort jolies et l’une d’elles était particulièrement teintée de folklore. Malheureusement, l’interprétation de Bilodeau manquait de chaleur et de rondeur. Par chance, les flûtes ont tenu leur bout et ont ainsi réchappé le tout.

La sonate pour guitare était correcte et les pièces pour clavecin se sont montrées un peu plus inspirées.

La promotion de ce spectacle était faite sur le thème de l’Halloween, en lien avec la pantomime, et plusieurs familles étaient présentes dans la salle. Mais on peut fortement douter que les enfants présents aient su reconnaître les magiciennes ou les sorcières figurant au narratif de l’œuvre. Cette pantomime, donc qui pourrait sans doute répondre aux canons de l’époque, est apparue un peu terne par moments, surtout lorsqu’un vaillant guerrier est apparu manipulant sa lance comme s’il s’était agi d’un plumeau.

Malgré tout, cette deuxième partie fut probablement plus appréciée que la première grâce à la qualité de la partition et à la brillance de l’interprétation. Sous la baguette vive et enthousiaste d’Olivier Breault, les musiciens et musiciennes n’ont pas manqué de souffle ni d’énergie pour nous livrer une musique ni tout italienne, ni toute française, mais parfaitement baroque!