Pourquoi investir en Private Equity, par Alexander Studhalter

Alexander Studhalter, expert en investissement, partage son éclairage sur l’importance du private equity comme classe d’actifs clé pour l’investissement de demain.

Pourquoi opter pour l’investissement en Private Equity, selon Alexander Studhalter

Le Private Equity, ou PE, désigné en français par le terme « capital-investissement » est très apprécié des investisseurs français, explique entrepreneur A. Studhalter.

Souvent considéré comme la classe d’actifs la plus tangible pour investir dans l’économie réelle, le private equity est aussi un maillon clé pour le soutien de l’économie.

C’est un investissement qui présente de nombreux avantages et dont l’importance ne cesse de se renforcer dans le contexte actuel.

Le Private Equity : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert?

Le capital-investissement désigne des capitaux propres privés non cotés en bourse : c’est-à-dire qu’un investisseur acquiert des parts dans une société qui ne fait pas l’objet d’une cotation sur les marchés publics. Cet investissement en private equity peut être réalisé par un investisseur privé, par le biais d’une société ou celui d’un fond d’investissement.

Le private equity permet par exemple de devenir actionnaire d’une entreprise locale, d’aider un proche à se lancer ou d’investir dans une start-up non introduite en bourse. Il peut être réalisé au moment de la création de la société, dans le cadre d’une augmentation de capital, ou bien par le biais d’un rachat de titres auprès d’un actionnaire existant qui souhaite sortir d’une société.

Un peu d’histoire… aux origines du Private Equity

Le capital-investissement remonte aux origines du capitalisme ; des associations d’hommes d’affaires et de marchands mettaient alors leur expertise et leurs forces en commun, partageant risques et profits pour un bénéfice joint.

Plus concrètement, on attribue souvent la naissance du private equity à l’acquisition par J.P Morgan en 1901 de Carnegie Steel Company auprès d’Andrew Carnegie et de Henry Phipps Jr. pour 480 millions de dollars ; à une époque où les banques d’investissement n’existaient pas en Amérique. Ensuite, d’autres américains fortunés ont emboîté le pas. Les Vanderbilt, les Rockefeller, les Whitney, et les Warburg étaient des investisseurs notables dans des entreprises privées au cours de la première moitié du siècle.

Pourquoi envisager l’investissement en private equity?

Mr. Studhalter dit qu’aujourd’hui, si le capital-investissement séduit tant de Français, c’est parce qu’il présente de nombreux avantages.

Pour commencer, c’est un placement rentable. Sur le long terme, le private equity en France surperforme par rapport aux actifs cotés, avec un rendement PE estimé à 12,3 % net / an contre seulement 5,4 % pour le CAC en 2020.

Le PE donne la possibilité d’investir dans des petites et moyennes entreprises ; qu’elles soient locales ou nationales. Il offre aux investisseurs les moyens d’avoir un impact direct sur une entreprise, une communauté, un projet – et donc le sentiment de faire avancer l’économie réelle ; en permettant à des entreprises de créer de l’emploi et de se développer.

Il est aussi un excellent moyen de diversifier un portefeuille d’actifs, pour se prémunir de la volatilité des marchés boursiers ou en complément d’un investissement immobilier.

En contrepartie, investir dans des entreprises parfois jeunes, non cotées ou en difficulté présente des risques. Il n’y a aucune garantie et la perte partielle ou totale de capital existe. Les sociétés non cotées, plus petites et moins liquides, sont plus vulnérables aux changements, et davantage impactées par le contexte dans lequel elles évoluent.

Investir en Private Equity : plusieurs stratégies possibles

Pour se lancer dans un investissement PE, plusieurs méthodes peuvent être envisagées. Pour les entreprises, les besoins sont multiples : accélérer la croissance, changer de cap ou sortir d’une impasse, devenir leader d’un marché… Les stratégies de capital-investissement diffèrent donc en fonction des besoins des entreprises, mais aussi du degré de risque recherché par les investisseurs.

Parmi les stratégies les plus populaires, on retrouve le Growth Equity – dans des entreprises stables qui cherchent à financer une stratégie de croissance, ou l’investissement en Distressed (procédure collective) – qui consiste à investir dans la dette ou dans les capitaux propres de sociétés en difficulté. Ainsi, l’entreprise est sous contrôle dans le processus de faillite ou de restructuration. L’objectif : la redresser pour une introduction éventuelle en bourse ou pour la vendre.

Côté secteurs en vogue pour le capital-investissement en France, on retrouve la fintech, les nouvelles technologies, le développement et l’immobilier durable. Studhalter, l’expert en investissement immobilier ajoute aussi de nombreux projets locaux ou régionaux. Plus qu’un secteur en particulier, il est indispensable de regarder la santé d’une entreprise avant d’investir en PE.

Controverses autour du private equity

Derrière sa vocation affichée d’aider les entreprises locales et de favoriser l’emploi, le capital-investissement, par les enjeux de rentabilité et la prime de risque qu’il implique pour les investisseurs, cache aussi une dure réalité.

Essentiellement, on lui reproche de n’avoir que l’objectif de performance en tête au détriment des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) ; des données clés, et pas toujours aisément quantifiables pour les investisseurs. On parle même de fonds vautours pour désigner ceux dont l’objectif est la rentabilité avant toute chose au détriment du reste. Heureusement, il existe aussi des ressources indépendantes pour aider à mettre en évidence les entreprises qui montrent la voie en matière d’ESG.

Un autre élément qui fait débat dans le domaine du PE est celui de l’intéressement aux performances (carried interest). Il implique une participation aux bénéfices d’une société de personnes, attribuée à un associé sans égard à son apport en capital dans ladite société.

Dans le cas d’un fonds d’investissement notamment, le commandité n’apporte pas forcément un capital important, mais peut, en raison d’un intéressement aux performances, se voir attribuer une part substantielle (jusqu’à environ 20 %) des bénéfices du fonds : c’est-à-dire une portion disproportionnée à son apport en capital. En France, le carried interest fait l’objet d’un régime fiscal spécifique.

D’après Alexander Studhalter, l’industrie du private equity se démocratise et présente de réels avantages pour les investisseurs Français. En termes d’implication, de rentabilité et dans une optique de diversification de portefeuille. Elle a cependant des défis à relever et nécessite encore des ajustements opérationnels et juridiques pour servir encore davantage sa vocation première.