Les plus intéressants des faits sur les e-sports

Aujourd’hui, personne n’est surpris de voir les championnats de cyber-sport annoncés sur les listes des événements les plus attendus sur gg.bet et d’autres bookmakers en ligne. Les disciplines virtuelles sont reconnues au même titre que les sports traditionnels comme le basket-ball ou le tennis. Et malgré la colère de certains à l’idée de qualifier de sportifs ceux qui ne font que jouer à des jeux vidéo, le sport électronique gagne en popularité d’année en année.

Combien gagnent les cyberathlètes ?

Bien sûr, beaucoup de gens s’intéressent aux honoraires des cyber athlètes, et tous ne savent pas combien d’argent ils gagnent lorsqu’ils remportent des tournois. La cagnotte moyenne d’un championnat atteint 150 000 dollars. En outre, de nombreux joueurs établis gagnent de l’argent en enseignant leurs compétences aux autres. En d’autres termes, même les cyber athlètes de niveau moyen ont assez d’argent.

Quel est l’événement cybersportif le plus important ?

Tous les tournois ne sont pas égaux dans les cybersports. Beaucoup ne sont pas dramatiquement bénéfiques, alors que certains apportent aux joueurs gloire et richesse. Par exemple, l’EPICENTER CS : GO est l’événement le plus célèbre. Le vainqueur de ce jeu de tir en plein essor reçoit 300 000 dollars et grimpe immédiatement dans la hiérarchie des joueurs.

Cependant, bien qu’EPICENTER CS : GO soit le plus connu, vous aurez du mal à le considérer comme le tournoi le mieux payé. En revanche, le championnat international de Dota 2 est hors normes en matière d’argent. Sa cagnotte s’élève à 3 millions de dollars ! Des dizaines de millions de fans suivent cet événement dans le monde entier.

Les joueurs sont-ils victimes de blessures et de maladies ?

Tous les joueurs qui jouent à des jeux en ligne souffrent de douleurs de traction dans les poignets et d’engourdissement dans les doigts. En raison des mouvements et des clics monotones sur la souris et le clavier, diverses blessures surviennent. Les joueurs populaires notent que le jeu est si rapide qu’ils ne clignent pas des yeux pendant 3 minutes. Et ils ont les yeux larmoyants pour le reste de leur vie.

Aujourd’hui, on connaît des pilules spéciales pour les cyber athlètes. Les fabricants affirment que leur composition ne comprend que des additifs naturels énergétiquement actifs et des vitamines qui améliorent la vitesse de réaction et la concentration du joueur. Les athlètes professionnels ne recommandent pas la consommation de boissons énergisantes pendant le match, car il peut y avoir un effet de surmenage et de tremblement de la main. En revanche, ils conseillent de prendre du coca-cola, du chocolat, du café ou du sucre pour améliorer les fonctions cérébrales.

Qui est le plus rapide ?

Qui parcourt le plus de kilomètres par match, si l’on considère les basketteurs, les joueurs de tennis ou les autres sportifs traditionnels ? Voyons voir. Les athlètes courent 20 km par match sur le court de tennis, tandis que les footballeurs franchissent la barre des 15 km en fonction de leur poste. Cependant, les cyber athlètes sont les plus rapides en ce qui concerne le nombre d’actions effectuées par minute. Il s’agit de taper sur le clavier et de cliquer sur la souris.

Ainsi, StarCraft 2 est considéré comme un jeu qui bat des records de vitesse. Les joueurs professionnels effectuent jusqu’à 300 mouvements en 60 secondes et jusqu’à 5 mouvements par seconde. Tout le monde ne sera pas en mesure de répéter ce record. Par exemple, l’asiatique Losira est le détenteur du record avec 900 actions par minute appelée. Certains bureaux et plateformes de paris prennent même des paris sur le joueur le plus rapide du tournoi.

Le cyber-sport est une accroche pour de nombreuses marques

Les entreprises produisant des appareils électroniques se positionnent de plus en plus dans les eSports. Les grandes marques organisent des zones dédiées aux eSports dans leurs points de vente et vendent activement des écrans, des claviers et des souris aux joueurs et aux spectateurs. Par ailleurs, de nombreuses marques de voitures, de boissons et de chocolat sont introduites dans les sports électroniques. Enfin, les plus grandes marques de sport créent leurs propres cyberéquipes. Par exemple, les FC « Valence » et « Manchester United » recrutent actuellement des joueurs.

Ginx eSports TV est la première chaîne de sport électronique

Avec un tel intérêt pour l’eSport et tout ce qu’il offre, la création d’une chaîne spéciale eSports était une question de temps. Le Royaume-Uni a donc lancé Ginx eSports TV, une chaîne de sports électroniques diffusée 24 heures sur 24. Aujourd’hui, des millions de personnes la regardent. La chaîne diffuse les dernières compétitions en enregistrement et en temps réel.