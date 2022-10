Un jour, la vie m’a envoyé un camion, le récit d’une reconstruction

En vacances en Thaïlande, Mariève Lemay, une jeune femme à qui la vie souriait largement, jusqu’à maintenant, est happée par un véhicule. Lourdement blessée, elle devra apprendre non seulement à marcher de nouveau, mais aussi à vivre avec cette nouvelle réalité, le tout dans Un jour, la vie m’a envoyé un camion.

Écrit au « je », et certainement autobiographique, bien que l’on ignore jusqu’à quel point, ce roman publié aux éditions Au carré raconte donc les étapes de cette réhabilitation, avec ses hauts et ses bas, ses moments d’espoir et ses épisodes de cafard (et de douleur).

Bien écrit – enfin, certainement pas mal écrit –, le texte est aussi tout à fait convenu. Non pas qu’il soit absolument nécessaire que l’histoire véridique d’une guérison soit émaillée de rebondissements et de nouveaux dangers, mais il faut certainement faire la part des choses.

Ainsi, entre ce que l’on peut vivre dans une « vraie » vie et ce que le public peut avoir envie de lire, il y a parfois un pas. Et en s’inspirant du fait que sa propre mère a elle aussi traversé un processus d’opération, puis de réhabilitation, ce journaliste peut confirmer que l’ensemble de la chose prend de nombreux mois, comprend des épisodes où tout semble moins bien aller, mais que dans l’ensemble, à moins d’un drame inattendu, il faut simplement laisser le corps humain (et la science médicale) faire son oeuvre. De cette « aventure », il n’y aurait certainement de roman à tirer…

Bref, Un jour, la vie m’a envoyé un camion est malheureusement convenu et sans véritable tension. Cela n’enlève rien à la détermination et à la résilience de l’autrice, mais on ne trouve rien de nouveau ou de vraiment différent dans ce récit.