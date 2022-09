Vous voulez acheter un logement en copropriété, mais vous ignorez son fonctionnement. Zoom sur les explications de Alexander Studhalter, votre expert en immobilier.

Alexander Studhalter : pourquoi envisager la copropriété?

Vous souhaitez acquérir un appartement, mais vous n’avez pas les moyens de vous frotter au marché immobilier traditionnel. Vous décidez alors d’opter pour un logement en copropriété, mais vous ignorez comment fonctionne ce régime. Alexander Studhalter vous explique les tenants et aboutissants de la copropriété. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier, Studhalter est un homme d’affaires avisé. Que ce soient les différents types de copropriétés qui existent, leurs avantages et inconvénients, vous bénéficiez d’un avis d’expert sur la copropriété qui vous permet de prendre une décision éclairée.

Qu’est-ce que la copropriété?

La copropriété est un régime qui s’applique à un ensemble immobilier. Il permet à tout acheteur qui n’a pas les moyens d’aller sur le marché libre d’acquérir une part dans une nouvelle construction ou une ancienne propriété mise en vente. Autrement dit, la copropriété vous permet d’avoir un logement sûr sans avoir à verser une importante caution. Elle constitue à ce titre une opportunité pour sortir de la location et accéder progressivement au statut de propriétaire.

Dans les faits, une copropriété est constituée d’une partie privée (appartement, véranda,…) et des parties communes (escaliers, hall…). Sa particularité est que l’acheteur paie une hypothèque sur la partie privée et paie un loyer sur la partie commune. La détermination du montant du loyer est faite sur la base de la quote-part de chaque lot. Cette dernière est calculée en fonction de la superficie et de la situation de chaque lot. Ainsi, le propriétaire d’un logement au rez-de-chaussée n’a pas le même degré d’implication dans l’entretien des escaliers ou de l’ascenseur au même titre que les autres.

Enfin, le régime de copropriété permet à l’acheteur d’augmenter sa part de façon progressive jusqu’à acquérir la totalité de l’ensemble immobilier s’il le souhaite. Dans ce cas, celui-ci ne paiera plus le loyer, mais plutôt une hypothèque.

Pourquoi les gens envisagent-ils la copropriété ?

La principale raison pour laquelle de nombreuses personnes envisagent la copropriété est l’avantage financier qu’elle offre. Ce régime permet en effet de :

Réduire le prix d’achat

Le régime de la copropriété facilite grandement l’achat d’une propriété. Au lieu de verser un minimum de 5% sur l’ensemble de la propriété que vous souhaitez acquérir, ce pourcentage ne s’applique qu’à votre part de copropriété.

À titre illustratif, vous souhaitez acquérir une part de 25% d’une propriété qui coûte 400 000 EUR. Votre dépôt ne sera que de 5000 EUR.

Pourquoi?

Parce que le régime de copropriété vous permet de payer les 5% sur votre part (400 000 EUR / 4).

Alléger un fardeau financier

En copropriété, les loyers sont plus avantageux. Ils sont généralement facturés à 2,75% de la valeur de la propriété par an.

Contrairement aux remboursements sur un prêt hypothécaire traditionnel, vos mensualités sont également moins élevées.

Quels sont les différents types de copropriétés ?

Le régime de copropriété a défini les différentes sortes de copropriétés qui existent et leur particularité.

La location conjointe

La location conjointe est le mode de copropriété le plus répandu. Elle permet aux deux propriétaires de jouir de la propriété ensemble sans action distincte. Elle est largement utilisée par des personnes mariées ou pacsées.

La location en commun

La location en commun permet à chaque copropriétaire de détenir une part spécifique de l’ensemble de la propriété. Elle convient aux personnes qui ont l’intention de léguer leur part de copropriété à leurs descendants ou proches après leur décès. Généralement, chacune des deux parties détient les 50%. Mais parfois, les parties peuvent être inégales.

Société à responsabilité limitée (SARL)

La copropriété est aussi définie comme une société avec des actionnaires (les copropriétaires). Ces derniers désignent les dirigeants appelés Syndic. Le syndic a en charge la gestion administrative, financière et technique de l’immeuble.

Quels sont les inconvénients de la copropriété ?

Si la copropriété permet d’accéder rapidement à un logement sûr avec des conditions avantageuses, on lui trouve néanmoins quelques limites.

Frais d’entretien

On parle généralement de charge de conservation et d’entretien de l’immeuble. Ils concernent l’entretien des parties communes à savoir : les escaliers, les ascenseurs, les cours communes, etc. Ses frais sont affectés à chaque lot, à chaque copropriétaire en fonction du nombre de tantièmes. Cette dernière se réfère à la part que possède chaque copropriétaire.

Vous êtes locataire et vous payez un loyer pour la partie de votre propriété

Même si vous êtes un locataire dans une copropriété, vous payez les charges liées aux infrastructures communes comme l’ascenseur par exemple.

Les charges générales prévues dans le budget prévisionnel de l’entretien de l’immeuble et la rémunération du syndic dans les cas où celui-ci n’est pas bénévole vous sont également facturées.

Toutefois, ces charges sont définies en fonction de l’utilité de l’équipement pour votre lot (votre propriété).

Vous n’êtes pas autorisé à sous-louer

Il est en principe interdit de sous-louer sa copropriété. En cas de manquement, votre bail peut être résilié et vous pouvez faire l’objet d’une procédure civile initiée par le syndicat.

Alexander Studhalter explique les avantages de la copropriété

Quoi qu’on dise, le régime de la copropriété a de nombreux avantages. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il suscite autant d’attrait.

Une acquisition en copropriété est plus facile à réaliser que la pleine propriété

Le régime de la copropriété vous permet de devenir rapidement un propriétaire occupant. Vous bénéficiez d’un logement stable à long terme sans vous surmener, car son coût d’acquisition est beaucoup plus faible. Contrairement à une location privée, vous pouvez vivre dans la propriété pendant 99 ou 125 ans. Mieux, vous pouvez acheter l’entièreté des parts grâce au processus appelé “escalier”.

L’hypothèque est moins élevée- le dépôt est moins important

Pour l’achat d’une copropriété, la mise de fonds est moins importante. En effet, le régime de la copropriété rend les prêts hypothécaires plus accessibles, même si vous touchez un salaire inférieur. Contrairement à un prêt hypothécaire pur et simple, vos remboursements mensuels sont moins chers. Mieux, vous avez la possibilité de choisir l’institution financière qui vous convient.

La partie de la maison que vous possédez prendra de la valeur si le prix de la propriété augmente

En plus de vous garantir un logement sûr, l’achat d’une copropriété peut être perçu comme un investissement, selon Alexander Studhalter. Si votre immeuble bénéficie d’une bonne gestion, il sera prisé et votre part prendra également de la valeur.