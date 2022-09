Jeu responsable et bonus sans dépôt : quelle connexion?

Jouer aux casinos en ligne est l’un des divertissements numériques les plus populaires dans les différentes régions du monde, et cette passion inclut bien sûr les joueurs canadiens. Les suites de jeux proposées par les opérateurs de jeux en ligne sont désormais très vastes, et comprennent souvent non seulement des jeux de casino, mais également des plateformes de paris sportifs, des casinos en direct en streaming, des milliers de machines à sous vidéo, dont certains d’entre eux sont des jeux « mineurs » mais d’un grand intérêt comme le bingo, les cartes à gratter, ainsi que les réseaux pour les tournois de poker en ligne.

Dans cette série de jeux, d’offres, de bonus et de tentations, le joueur habile et avisé aura cependant besoin de s’orienter, et surtout, de ne pas se laisser prendre par le démon du jeu, en essayant de s’amuser en jouant de manière responsable.

En ligne, il existe de nombreuses associations et institutions qui aident les joueurs du monde entier à faire face aux jeux de hasard en ligne avec la modération nécessaire, de sorte que le jeu reste toujours un plaisir ; ce pour quoi il est né, c’est-à-dire l’un des modes de divertissement possibles, et certainement l’un des plus anciens de l’histoire.

Certaines de ces organisations sont internationales, d’autres sont géolocalisées et spécialisées dans la promotion du jeu modéré, conscient et responsable dans des zones géographiques spécifiques ; pour ne citer qu’un exemple au Canada (en français et en anglais), il existe le site aidejeu.ca qui s’efforce d’éviter que le jeu ne se transforme en jeu pathétique.

Les pierres angulaires d’un jeu conscient

Tous les sites et tous les opérateurs qui s’occupent du jeu conscient sont prodigues de conseils pour les joueurs ; des conseils qui valent évidemment aussi bien pour les personnes qui jouent aux casinos en ligne que pour celles qui jouent réellement aux vrais casinos. Ce sont des règles qui peuvent sembler évidentes et/ou pléonastiques, liées au bon sens, mais elles ne sont pas du tout inutiles ; au contraire, nous pourrions les considérer comme de véritables pierres angulaires sur lesquelles chaque joueur devrait construire son propre style de jeu.

Tout d’abord, le joueur doit établir son propre budget de jeu avant de miser de l’argent réel sur les casinos en ligne. Dans la détermination du budget, il est toujours opportun qu’il s’agisse d’une somme que le joueur peut se permettre de perdre par rapport à sa situation financière, de manière à ne pas affecter son niveau de vie de ce mois-là ; une somme qu’il aurait également dépensée pour d’autres activités de divertissement, comme un bon dîner au restaurant, ou peut-être un week-end de détente. La planification du budget de jeu doit toujours être effectuée en postulant que cette somme peut être complètement perdue, indépendamment de toute intervention de la déesse aux yeux bandés.

Une fois que vous avez établi votre budget global, vous devez calibrer les paris proportionnellement à la somme que vous avez l’intention de jouer ; de cette façon, le joueur pourra éviter de tout miser en quelques minutes et profiter d’une expérience de jeu plus longue, de sorte que le jeu lui-même reste amusant et divertissant, peu importe la chance qui lui sourira ou non.

Au cours des différentes phases du jeu, aux tables de roulette ou aux machines à sous en ligne (pour ne citer que deux exemples parmi les jeux les plus populaires), il peut arriver que le joueur se laisse prendre par la frénésie, en visant sans réfléchir, un coup après l’autre… Dans ce cas, surtout si vous gaspillez rapidement votre budget, nous vous recommandons de faire une pause ; la pause peut consister en un café ou un thé. Prenez une courte pause, même si nous pensons que se déconnecter complètement, peut-être pour regarder un peu la télévision ou lire un livre ou un magazine, est une meilleure façon de se détendre. Le joueur pourra reprendre après la pause, après avoir tenu à distance le moment de frénésie dont nous avons parlé plus haut.

Un autre élément à toujours garder à l’esprit est le temps de jeu : d’un point de vue mathématique, plus vous passez de temps à jouer, plus vous avez de chances de gagner au casino (c’est-à-dire plus de chances que vous perdiez la somme que vous avez l’intention de jouer). Si pendant les différentes phases du jeu vous avez un coup de chance, il serait conseillé d’arrêter et d’encaisser la somme gagnée… en reportant une autre session de jeu à un moment ultérieur.

Enfin, dernier point mais non des moindres, le choix du casino en ligne auquel jouer devrait être fait avec soin, peut-être en consultant l’organisme de réglementation national, si vous vivez dans un pays ou une région qui a réglementé le jeu en ligne (par exemple, en Ontario, vous pouvez visiter le site Web iGaming Ontario). Dans les autres cas, nous rappelons que certains casinos en ligne font confiance à des opérateurs indépendants pour la certification de ce que l’on appelle RTP, et l’un des plus fiables de ces partenariats est Ecogra.

Bien sûr, ces éléments mentionnés ci-haut sont des conseils simples, peut-être banals, mais ce n’est pas pour cela qu’ils ne sont pas efficaces, bien au contraire ; en général, avec de petites astuces, vous pouvez jouer aux casinos en ligne en tirant le maximum de plaisir sans vous laisser dominer par le démon du jeu.

L’importance des jeux en mode démo

À notre avis, un autre élément à prendre en compte avant de jouer en mode argent réel est de se familiariser avec l’interface de jeu du casino en ligne que vous aurez choisi, ainsi qu’avec les jeux individuels qui vous passionnent le plus ou vous intriguent le plus. Avoir confiance en l’environnement de jeu et connaître les règles du jeu ou les tables de paiement des machines à sous, vous permettra de jouer avec plus de sécurité, sans encourir d’erreurs grossières qui peuvent vous conduire à dilapider le budget de jeu que vous vous êtes fixé.

Quel que soit le casino en ligne que vous avez choisi, la plupart d’entre eux vous permettent de vous exercer en utilisant les jeux en mode démo. Certains casinos en ligne autorisent l’utilisation de jeux de démonstration avant même l’inscription de l’utilisateur, tandis que d’autres n’autorisent leur utilisation que lors d’une première inscription, bien que dans certains cas, cette inscription (ne permettant pas encore le jeu en argent réel) soit plus simplifiée.

Parmi les jeux que vous pouvez essayer en mode démo, il y a tous les jeux virtuels de table, tels que la roulette, le black jack, le baccara, etc. Toutes les machines à sous vidéo, à l’exception de celles liées aux lots progressifs, permettent également de les utiliser pour le plaisir, avec un solde virtuel qui ne représente pas de l’argent. De toute évidence, en revanche, les jeux de casino en direct ne peuvent pas être utilisés en mode démo, car ils sont joués en direct avec de vrais croupiers et d’autres joueurs connectés en streaming en même temps.

Si pour les jeux de table, surtout si vous ne connaissez pas les règles en profondeur, la phase de démonstration est essentielle, la même chose peut être dite pour les machines à sous, qui contiennent désormais un certain nombre de fonctionnalités spéciales qu’il convient de maîtriser avant de miser de l’argent réel. Si vous comprenez mieux la mécanique de jeu d’une machine à sous vidéo, il est également plus facile de faire les bons choix au moment du jeu réel : qu’il s’agisse de se retirer du jeu, de continuer, ou de faire un choix pendant le jeu, comme cela peut arriver par exemple dans les machines à sous avec fonction « hyperspin », où le joueur a la possibilité à un coût déterminé, de ne faire tourner qu’un seul des rouleaux en laissant les autres fixés à l’écran.

En conclusion, nous pensons qu’essayer des jeux individuels, en connaître les règles, en vérifier la mécanique, est un autre élément qui permet au joueur d’effectuer un jeu conscient, et donc de limiter les pertes possibles. De plus, essayer les jeux gratuitement vous permet également de savoir à l’avance quel jeu est votre fort, ou quelle machine à sous en ligne vous préférez.

L’occasion des bonus sans dépôt pour essayer les jeux de casino sans risque

Certains casinos en ligne offrent au nouveau joueur inscrit un type particulier de bonus, appelé bonus sans dépôt, qui, comme on peut le deviner à partir du nom même du bonus, consiste en la possibilité de jouer sans risquer quoi que ce soit de sa poche, avec une somme d’argent ou des tours gratuits aux machines à sous offertes au nouveau joueur, par la maison de jeu elle-même. Parmi les portails sur les casinos en ligne, nous voulons signaler le site « casinosansdepot.com » qui traite précisément des bonus sans dépôt des casinos, y compris pour le marché canadien.

Bien sûr, ce type de bonus est plutôt recherché par les joueurs, alors que les casinos en ligne ne le proposent que pour de courtes périodes. Il est né pour faire connaître un certain casino en ligne au public, afin que le joueur puisse ouvrir un compte de jeu, même si au début il ne déposera rien ; il s’agit d’un pari sur l’avenir que certains casinos en ligne font, une sorte d’analyse de la clientèle potentielle, de sorte que sur un certain nombre de comptes de jeu qui n’utiliseront que le bonus gratuit, il y aura nécessairement un pourcentage d’entre eux qui se transformera en un compte de jeu actif.

Si cela est ce qui pousse les opérateurs de casinos en ligne, nous pourrions cependant analyser le phénomène d’un autre point de vue, en le mettant en corrélation avec la possibilité de connaître et d’essayer les jeux en mode démo dont nous avons parlé dans la section précédente.

En fin de compte, les bonus sans dépôt vous permettent d’essayer les jeux de casino en ligne, ou plutôt certains jeux identifiés à l’avance par le bonus lui-même, sans dépenser votre argent, donc exactement comme dans le mode démo. La différence réside bien sûr dans le fait qu’avec les bonus sans dépôt, tout en ne risquant rien, vous pouvez gagner de l’argent réel !

D’un point de vue du jeu conscient, analyser son propre comportement avec l’utilisation d’un bonus sans dépôt, permet au joueur de vérifier à l’avance, avant de déposer son argent, s’il est capable de maintenir une certaine attitude de jeu, de gérer le budget de jeu sans excès, et de faire une pause au moment opportun… Bref, à notre avis, le bonus sans dépôt peut être utilisé comme « simulation » du jeu réel, pour s’entraîner au jeu conscient !

Pour conclure, rappelez-vous alors que le jeu est un plaisir, et cela doit rester ainsi ; donc, chaque conseil ou astuce peut être utile pour que cela soit vraiment votre domaine!