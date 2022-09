L’hiver 2022 sous le signe du football

Si vous n’aimez pas le football, pas de chance, cet hiver toutes les planètes sont en rétrograde sous le signe du ballon rond. Entre l’incontournable Coupe du monde au Qatar et la sortie de l’encore moins contournable FIFA 2023, préparez-vous à entendre parler de surface de réparation. L’un comme l’autre, ils apportent leur lot de surprises, alors tenez-vous prêts!

FIFA 2023, quelles nouveautés ?

Ce 26 septembre, l’édition 2023 de la franchise mondialement connue FIFA sera disponible. Si l’année dernière FIFA 2022 a explosé le record de ventes depuis sa création, les mêmes chiffres sont attendus cette année.

De plus, cette version arrive avec quelques surprises : vous pourrez participer à la Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar et à la Coupe du monde FIFA 2023 du football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le mode carrière lui aussi arrive avec de nouvelles fonctionnalités : les joueurs auront maintenant une personnalité, vous pourrez investir dans des véhicules et rendre visite à des joueurs blessés. Pour éviter que les saisons ne durent trop longtemps, vous aurez maintenant la possibilité de ne vivre que les moments clés d’un match et pourrez incarner les entraîneurs les plus célèbres maintenant modélisés.

L’alchimie entre les joueurs a elle aussi été totalement repensée : les lignes reliant les joueurs laissent place à des diamants sur les cartes et à des bonus de groupes.

EA Sports a dévoilé ce lundi les notes des joueurs pour son prochain jeu FIFA 2023. Sans surprise, Kylian Mbappé et Karim Benzema font partie des cinq joueurs qui se détachent avec une note de 91 https://t.co/gnwvnjqcSz pic.twitter.com/4KOfqaww0f — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 12, 2022

Si vous avez quelques réticences à acquérir ce jeu avant la Coupe du monde, pas de panique ! Même si vos proches monopolisent la télévision durant les matchs de votre équipe favorite, vous pourrez profiter des plateformes de streaming sportif pour ne pas en rater une miette.

Comme l’explique ExpressVPN, le succès de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018 a généré un pic d’intérêt sans précédent sur les plateformes de streaming qui se tiennent donc prêtes cette année encore à fournir tous les matchs aux téléspectateurs.

Une Coupe du monde sans précédent

Grande nouveauté de la Coupe du monde : la saison. Un tel championnat en hiver, c’est du jamais vu. Cela s’explique par le climat extrême de son pays d’accueil, le Qatar. Ce choix chamboule quelque peu le calendrier du football mondial, ce qui ne ravit pas tout le monde.

En effet, si le choix du pays d’accueil faisait déjà polémique, les choses ne semblent pas s’arranger. Vendredi 9 septembre, à deux mois du premier coup d’envoi du mondial, un match test a eu lieu dans l’un des stades qataris construits spécialement pour l’occasion.

Ce test n’a pas été concluant : en effet, à la mi-temps, plus aucune bouteille d’eau potable n’était disponible pour les spectateurs et la climatisation fonctionnait à peine. D’autres problèmes d’organisation et de gestion des foules ont été à déplorer. Les supporters, tout de même décidés à faire le déplacement, attendent donc les équipes d’organisation au tournant.

Pénurie d’eau potable, problème de climatisation (!), nombre de bus insuffisant, queue de 2,5km pour rejoindre le métro… : le match test au stade Lusail en présence de 78000 spectateurs à deux mois de la Coupe du Monde au #Qatar vire au fiasco ! #BoycottQatar2022 #BoycottCitoyen pic.twitter.com/621RovaZvT — Régis JUANICO (@Juanico) September 19, 2022

Fans de foot, frileux ou pas, cet hiver promet de vous ravir. Il vous reste à espérer que FIFA 2023 ne connaisse pas le même sort que la PS5, quasiment introuvable à sa sortie, et que la Coupe du monde se déroule un peu mieux que le Fyre Festival, pire échec organisationnel de la décennie.