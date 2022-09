5 conseils pour un déménagement sans stress

Les déménagements sont une période à la fois excitante et pleine de stress. Bien sûr, il y a l’anticipation et l’euphorie à l’idée d’emménager dans son nouveau chez soi, dans un nouveau quartier voire une nouvelle ville. Mais il y a aussi le stress du déménagement et de toute la logistique qui s’y rattache. Entre les cartons, le camion de déménagement, la remise des clés de l’ancien logement, l’état des lieux du nouveau… On peut vite se laisser dépasser par les événements.

Pour déménager l’esprit tranquille, voici cinq astuces faciles à mettre en œuvre qui devraient vous faciliter la vie et vous épargner une bonne dose de stress.

Déménager l’esprit tranquille : Bien choisir la date de son déménagement

Le premier conseil pour emménager sans stress est de bien choisir la date de son déménagement. Avant de fixer la date, pensez à comparer les entreprises de déménagement pour voir leurs disponibilités et les meilleurs tarifs. Les fins de semaine et certaines périodes de l’année sont plus prisées que d’autres. Si le budget fait partie de vos préoccupations, vous pourrez ainsi valider une date avec des tarifs avantageux et économiser sur les frais de déménagement.

Faire le tri dans ses affaires

Déménager, c’est aussi l’occasion de faire un grand tri dans ses affaires, de se débarrasser du superflu et d’éviter ainsi les cartons inutiles. Un conseil, divisez vos effets personnels en trois catégories : à garder, à donner et à vendre. De nombreux sites vous permettent de revendre vos meubles et vêtements, ou de les donner : une bonne manière d’offrir une seconde vie aux vêtements et objets dont vous ne vous servez plus.

Penser à préparer une valise spéciale premiers jours

Vous avez oublié de sortir une serviette de bain ou une poêle et maintenant il va falloir ouvrir tous les cartons pour pouvoir retrouver l’objet dont vous avez besoin ? Pensez à préparer une valise comme au camping, avec des vêtements de rechange, le nécessaire de toilette mais aussi de quoi cuisiner facilement les premiers jours : poêle, casserole, sel, poivre, etc.

Anticiper le changement d’adresse

Pensez à faire suivre votre courrier à votre nouvelle adresse pour être sûr de recevoir vos lettres et livraisons importantes à votre nouveau domicile. Le service de réacheminement du courrier vous permet d’effectuer ces démarches à l’avance pour éviter le rush de dernière minute.

Créer un code pour les cartons

Si vous faites appel à une entreprise de professionnels du déménagement, ou même à des amis, une bonne idée est d’établir un code pour le dispatch des cartons dans les différentes pièces de la maison – code que vous partagerez au préalable avec les acteurs de votre déménagement. Par exemple, utilisez du scotch de couleur. Les cartons rouges vont dans la cuisine, les bleus dans la chambre parentale, les verts dans le garage, etc.

Le déménagement n’est jamais une étape facile, mais avec un peu d’anticipation de l’huile de coude, vous pouvez anticiper la plupart des démarches et vous faciliter grandement la vie le jour-J. Déménager, c’est aussi une opportunité géniale de repartir du bon pied et de se délester de toutes ces choses qui ne nous servent pas, alors pensez à anticiper pour déménager avec des cartons et un esprit légers!