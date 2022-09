Ce qu’il faut savoir sur les actions fractionnées?

Une action fractionnée est l’une des formes d’investissement les plus abordables sur le marché boursier et elle est à la portée de tous.

Lorsque les gens pensent à l’investissement, ils croient à tort que c’est une activité que seuls les millionnaires peuvent se permettre. C’est une grave erreur. Alors que, dans la plupart des cas, il faut beaucoup d’efforts d’épargne constants pour faire fructifier son argent, les actions fractionnées peuvent être une occasion de croissance financière avec un seul euro d’investissement.

Que sont les actions fractionnées?

Les actions fractionnées sont un moyen de commencer à investir dans des entreprises telles qu’Amazon, Google, Facebook, Netflix ou Tesla sans avoir besoin de beaucoup d’argent. Grâce à cette possibilité, vous pouvez, avec des sommes minimes, investir dans ces géants et disposer d’une partie proportionnelle d’un stock complet.

Exemple :

Vous souhaitez acheter une action Tesla, dont le prix est de 910 euros (au moment de la rédaction du présent document) ; cependant, vous ne disposez que de 500 euros à investir. En utilisant des actions fractionnées, vous pourriez utiliser 250 euros pour acheter une action de Tesla, tandis que les autres 250 euros peuvent être utilisés pour un autre actif.

Investir dans des actions fractionnées vous permet de faire travailler votre argent à partir de petits montants. Mais si vous avez déjà une stratégie d’investissement en place, vous aurez la possibilité de vous diversifier à moindre coût.

Les actions fractionnées versent-elles des dividendes?

Compte tenu de ce qui précède, on peut se demander quelles sont les différences formelles entre les actions et les fractions d’actions, car elles semblent être les deux faces d’une même pièce.

Cela dit, le fait de posséder des actions fractionnées signifie que le rendement de nos investissements sera une fraction directe de ce qui arrive à l’action. Supposons, par exemple, qu’au bout d’un an, l’action XYZ augmente de 10 % pour atteindre 22 euros. Cela signifie que notre fraction augmentera aussi directement, mais 10 % de notre fraction ne représentera pas deux euros mais 1 euro.

En plus de ces aspects, les actions fractionnées représentent la même chose pour les actions donnant droit à des dividendes, puisque notre compte recevra des dividendes en fonction de la fraction que nous détenons. Les actions fractionnées donnent lieu à des dividendes proportionnels, à condition que les actions en question donnent lieu à des dividendes. Cela signifie que si nous possédons 50 % d’une action, nous recevrons 50 % des dividendes versés par cette action.

Enfin, les actions fractionnées n’ont qu’une seule différence fondamentale avec les actions ordinaires, à savoir qu’elles ne permettent pas à leurs actionnaires de voter sur les décisions de l’entreprise.

Comment acheter et vendre des actions fractionnées

Le mécanisme ou la procédure d’achat et de vente des actions fractionnées est très simple.

La première chose à faire est d’ouvrir un compte auprès d’un courtier qui permet de négocier des actions fractionnées.

Une fois que nous avons ouvert un compte, nous y déposons l’argent que nous voulons négocier et investir.

Nous choisissons la société dans laquelle nous voulons acheter des actions fractionnées. Il convient de noter que chaque courtier décide dans quelles sociétés vous pouvez acheter des actions fractionnées et dans lesquelles vous ne pouvez pas le faire.

Nous décidons de la somme à investir dans des actions de cette société. Si une action vaut actuellement 100 euros, nous pouvons décider d’investir 80 euros, 50 euros, 10 euros, 1 euro, etc, au moins 1 centime.

Enfin, on clique sur acheter et c’est tout. Lorsque l’on veut vendre, on clique sur vendre. En ce sens, c’est exactement la même chose que lorsque nous achetons et vendons des actions entières avec un courtier.

Les actions fractionnées sont-elles un bon investissement?

Aujourd’hui, nous avons vu la facilité d’accès que le marché boursier peut nous donner lorsque nous voulons investir, surtout si nous voulons commencer avec un compte d’investissement. Grâce aux actions fractionnées, nous disposons d’une fenêtre d’opportunité pour acheter des fractions d’entreprises dont le prix des actions est élevé, et pour passer des ordres indépendamment de la limite d’actions que nous pouvons acheter.

En même temps, les actions fractionnées sont un véhicule favorable pour utiliser les liquidités qui restent sur notre compte et dont nous ne savons que faire, nous permettant d’ouvrir des positions qui ne tiennent pas compte des limitations de prix que nous pouvons rencontrer dans les opportunités.