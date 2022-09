Comment investir dans les SIIC, par Alexander Studhalter

Alexander Studhalter, expert en investissement immobilier, livre ses conseils pour bien choisir et bien investir dans les sociétés de placement immobilier en 2022.

Alexander Studhalter explique comment investor dans les SIIC

Les sociétés d’investissement en immobilier cotées, aussi communément appelées fiducies de placement immobilier, sont un produit d’investissement de plus en plus populaire auprès des investisseurs français. L’immobilier, valeur refuge en cas de crise, permet de générer des bénéfices stables. Sous la forme d’une société de placement immobilier, c’est un investissement qui présente de nombreux avantages.

Alexander Studhalter, expert en investissement immobilier, livre ses conseils pour bien choisir et bien investir dans les sociétés de placement immobilier en 2022.

Les fiducies de placement immobilier : qu’est-ce que c’est et comment ça marche?

La FPI désigne une fiducie de placement immobilier. Aux États-Unis, on les appelle Real Estate Investment Trusts (REITS), et en France, il est courant de comparer la REIT à la SIIC, une Société d’investissement immobilier cotée. Il existe aussi la Société civile de placement immobilier (SCPI), à la différence près qu’elle ne peut jamais être côtée en bourse. Les OPCI, organismes de placement collectif en immobilier quant à eux, sont des structures non cotées, mais qui doivent être gérées par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (l’Autorité des marchés financiers).

Concrètement, toutes ces structures ont un objet similaire : celui de posséder et de gérer des immeubles. Par exemple, des tours de bureaux, des EHPAD, des centres commerciaux, des immeubles de logement, des hôtels, des bâtiments industriels, etc. Une REIT est donc détentrice d’un portefeuille d’immeubles qui peut être un panache de ces différentes options, et génère des revenus, notamment locatifs.

Lorsqu’un individu décide d’investir dans une FPI (ou ses équivalents), il devient détenteur de parts sociales – ou actions – qui lui offrent plusieurs avantages ; recevoir une part des bénéfices distribuables et voter les prises de décision étant les avantages majeurs.

Selon les structures, les bénéfices sont distribués aux investisseurs de façon régulière (mensuellement, trimestriellement ou annuellement, par exemple). Gardez en tête que détenir des parts en FPI ne signifie pas être propriétaire des immeubles, dit Studhalter. C’est la FPI qui en est détentrice. Par ailleurs, les versements de bénéfices peuvent être réduits ou suspendus à la discrétion des dirigeants de la FPI.

Les différents types de sociétés de placement immobilier

En France, on distingue plusieurs types de fiducies de placement immobilier. En voici un aperçu :

La SCPI : elle est non-cotée en bourse et a pour objet la collecte de fonds auprès de particuliers ou institutionnels. Ensuite, elle trouve des biens dans lesquels investir et à gérer puis redistribue ensuite les loyers aux associés. Elle permet aussi de profiter de plusieurs avantages fiscaux.

La SIIC : elle a été crée comme équivalent français, puis européen, des Real Estate Investment Trusts (REIT) américains. Comme la SCPI, elle est propriétaire de plusieurs types de bâtiments et reverse à ses actionnaires (qui ne sont pas des associés puisque la société est cotée), des dividendes. Les SIIC ont été mises en place pour résister à la concurrence des méga-entreprises créées aux États-Unis dans le domaine de l’immobilier locatif, d’abord en France en 2003, puis au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. L’une des SIIC les plus connues en France est Unibail-Rodamco (plus tard, elle a changé de statut pour devenir une société européenne). Au Québec, les SIIC sont appelées Fiducies de placement immobilier (FPI).

Les OPCI : les organismes de placement collectif immobilier sont un autre type de sociétés de placement populaire. Comme les SCPI, elles ne sont pas cotées en bourse, mais en revanche, elles sont régulées par une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers. Il en existe une vaste gamme et elles constituent un placement liquide, sûr et efficace pour les investisseurs en immobilier.

Pourquoi investir dans une SIIC, SCPI ou OPCI?

De nombreux investisseurs français se tournent vers les sociétés de placement immobilier car elles offrent de nombreux avantages par rapport à l’investissement immobilier classique. En premier lieu, elles permettent d’investir, même avec des apports faibles (quelques centaines d’euros suffisent). Alexander Studhalter, qui est d’origine Suisse, déclare que grâce à leur régime fiscal, elles offrent un rendement globalement élevé, et aussi des avantages fiscaux. En prime, à la différence de l’investissement immobilier classique pour de la gestion immobilière locative, les sociétés de placement immobilier évitent les problèmes de gestion; en somme, les avantages de la location, sans subir les inconvénients.

En contrepartie, les SIIC qui sont cotées peuvent subir des variations importantes du cours de la bourse. Elles n’ouvrent pas nonplus les droits à un crédit immobilier. Pour investir en SIIC, il faudra prendre un crédit à la consommation avec des taux d’intérêt bien plus importants. Enfin, il faut également garder en tête que l’investissement s’effectue sur un parc immobilier entier; en cas de défaut de gestion d’un ou plusieurs biens, les conséquences peuvent être importantes pour les associés ou actionnaires.

Comment investir dans une SIIC?

Les parts de SIIC sont achetées et vendues sur les principales places boursières du monde. Vous pouvez donc tout simplement acheter des actions via un courtier en bourse. Il existe désormais de nombreuses plateformes de courtage en ligne compétitives et faciles d’accès, même pour les débutants.

Ensuite, vous pouvez investir dans un FNB ou un fonds commun de placement; deux alternatives populaires pour un premier investissement en immobilier.

Les SIIC sont-elles un bon investissement immobilier en 2022 ?

D’après Alexander Studhalter, les SIIC sont un excellent moyen de diversifier un investissement en immobilier avec un capital de départ faible. À la différence d’un investissement en immobilier classique, qui nécessite plusieurs centaines de milliers d’euros a minima, un investissement en SIIC s’effectue à partir de quelques centaines d’euros seulement. Par ailleurs, l’investissement locatif par le biais d’une société immobilière peut générer un déficit foncier et donc participer à réduire votre impôt sur le revenu.

Si vous avez un capital d’investissement faible et souhaitez mettre un premier pied dans l’immobilier, ou si vous avez déjà un portefeuille immobilier et souhaitez diversifier vos placements, les SIIC et équivalentes sont un excellent produit d’investissement qui génère des rendements conséquents avec une gestion bien moins lourde que l’immobilier classique.