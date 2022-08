Quelles sont les principales différences entre les casinos en cryptomonnaies et ceux en monnaie fiduciaire?

La croissance indéniable des crypto-casinos au cours des dernières années est connue de tous, tant des personnes intéressées par les casinos que de celles qui s’intéressent à la crypto. Mais pour les personnes qui ne connaissent ni l’un ni l’autre, ce phénomène pose plus de questions que jamais. La plupart des gens reconnaissent que vous pouvez utiliser des monnaies fiduciaires pour acheter des crypto-monnaies, et que vous pouvez effectuer des transferts entre les deux. Mais lorsque vous utilisez des crypto-monnaies pour parier, cela ne devient-il pas un peu compliqué?

Pour ceux qui s’interrogent sur ces casinos et leur mode de fonctionnement, il convient de se pencher sur les réalités et d’expliquer, du point de vue d’un utilisateur de casino, en quoi les deux diffèrent exactement. En outre, nous démystifierons tout ce que nous devrons faire en cours de route. Alors, s’il vous plaît, continuez à lire pour découvrir tout ce que vous avez besoin de savoir sur la façon dont les crypto-casinos fonctionnent !

Bien que vous déposiez en crypto, vous pariez généralement en fiat

Lorsque vous mettez de l’argent sur un compte de crypto-casino, vous le ferez en utilisant un montant de crypto de votre choix. Vous pouvez, par exemple, choisir de mettre 0,5 BTC sur votre compte. Lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux, la plupart des casinos convertiront vos bitcoins dans la monnaie fiduciaire de votre choix en utilisant un taux de conversion actualisé. La principale raison de procéder ainsi est qu’une mise standard en monnaie fiduciaire peut représenter une petite quantité de crypto. 20 CAD vous permettront d’acheter environ 0,00007 BTC, et des fractions aussi petites peuvent être difficiles à calculer dans un contexte de paris. Lorsque les gains et les pertes sont calculés, votre solde sera toujours indiqué en crypto-monnaie.

Un casino cryptographique ne vous demandera pas d’informations que vous ne voulez pas donner

S’inscrire dans un casino standard peut être un processus inconfortable pour les personnes qui tiennent à leur vie privée. Vous devrez donner beaucoup de détails sur vous-même, et souvent envoyer des documents d’identification afin de pouvoir retirer l’argent que vous gagnez. Ce n’est pas le cas avec les meilleurs crypto casinos, qui vous demanderont simplement de connecter votre portefeuille de crypto pour déposer et retirer, et vous demanderont de choisir un nom discret par lequelle vous serez reconnu au casino. Aucun détail d’adresse, ni aucun nom ou photo ne vous sera demandé, et vous pourrez jouer de manière totalement anonyme.

Les cryptocasinos vont plus loin pour garantir l’équité du jeu

Bien que tous les cryptocasinos ne suivent pas le modèle établi par les meilleurs casinos comme Cloudbet, tout bon cryptocasino fournira ce que l’on appelle des jeux « provably fair ». Ces jeux affichent leur propre code pour démontrer que leur algorithme ne « truque » pas le jeu contre vous. Quand vous gagnez, et quand vous perdez, c’est basé sur un processus équitable que vous pouvez vérifier indépendamment. À ce stade, aucun casino fiat n’utilise la même technologie – ce qui ne veut pas dire que leur système n’est pas équitable ni aléatoire, mais cela signifie que les casinos cryptographiques sont plus ouverts avec leurs données.