La dernière tendance du Forex : le trading algorithmique

Le trading Forex est devenu une activité si sophistiquée grâce à l’aide de la technologie. Jusqu’à récemment, les puissants logiciels trading étaient les derniers ajouts à la vaste offre d’outils qui aident les traders à faire leur travail. Le trading algorithmique est devenu la dernière tendance du trading Forex. Son objectif principal est même d’élargir le potentiel de profit que les commerçants peuvent réaliser grâce à leurs transactions.

Comme avec tout nouvel outil, les gens peuvent se sentir intimidés lorsqu’ils s’en approchent pour la première fois. À cet égard, la connaissance devient l’élément qui permet de réduire l’écart entre la peur et le confort, c’est pourquoi nous avons décidé d’écrire cet article dans lequel nous plongeons dans l’essence du trading algorithmique.

Qu’est-ce que le trading algorithmique?

Il s’agit d’une forme de trading qui utilise des algorithmes préconfigurés afin de faciliter une mise en œuvre automatisée des transactions. Les algorithmes ont été conçus pour permettre la prise de décisions liées aux transactions, qu’il s’agisse d’acheter ou de vendre des devises, sur la base d’une évaluation et d’une analyse exhaustives d’un ensemble d’éléments financiers tels que le prix ou le volume.

L’une des autres raisons pour lesquelles de nombreux traders recourent au trading algorithmique est leur rapidité. Ces décisions sont prises en quelques secondes, un temps qui ne peut être comparé à l’échelle humaine. Si un trader aspire à conclure autant de transactions que possible en peu de temps, le trading algorithmique sera sa ressource la plus idéale.

En ce qui concerne les limites de cet outil avancé, il convient de mentionner la possibilité de problèmes et de bogues dans ces algorithmes. Même lorsque les programmeurs aiment se vanter du manque de supervision humaine, une faille mineure dans ces systèmes pourrait générer d’énormes pertes. Cela étant dit, nous vous suggérons fortement de ne pas simplement laisser ces algorithmes s’exécuter automatiquement, vous devez les vérifier régulièrement.

Les meilleurs courtiers en trading algorithmique

Si vous envisagez d’utiliser un broker de trading algorithmique, vous pouvez choisir l’une des options suivantes.

IG Markets : il est considéré par beaucoup comme le meilleur courtier pour les personnes qui débutent dans le trading Forex. Elle a été créée par le groupe IG, qui est un grand conglomérat présent sur tous les continents. Et leur expertise ne se limite pas seulement au domaine Forex, ils permettent à leurs clients de négocier avec de nombreux autres actifs. Sa branche éducative, intitulée « IG Academy », a été célébrée par les experts comme l’une des plus instructives et éclairantes pour les étudiants en trading qui aspirent à devenir des professionnels en peu de temps.

Forex.com : ce courtier a été salué comme l’une des meilleures solutions générales dans le domaine. Il fait partie de GAIN Capital Holdings, sa réputation est donc certainement l’un de ses arguments de vente les plus forts. Ils veulent juste que leurs commerçants se sentent en sécurité lorsqu’ils opèrent sous leur égide. Son API est l’une des plus puissantes du marché, en raison de la vaste offre de données, du grand nombre de marchés qu’elle implique et des temps de réponse rapides qu’elle offre.

IC Markets : ce broker propose les spreads les plus bas du marché. Il est également connu pour utiliser une API de connexion fixe, qui est un type particulier d’API préféré par de nombreux commerçants experts. Ses spreads sont généralement inférieurs aux moyennes du secteur et il représente l’un des courtiers les plus attractifs pour les traders de cryptomonnaie.

Le trading algorithmique est un outil puissant qui est devenu un excellent ajout au portefeuille de ressources du Forex. Au début, son utilisation peut intimider les commerçants, en particulier les débutants, mais vous devez l’utiliser pour vous familiariser avec lui. Cela vous permettra de profiter de ses nombreux avantages.